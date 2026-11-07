Thầy thuốc trẻ tăng cường phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị ung thư

Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu (VYPAO) khóa II là dịp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên 2023-2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026-2031.

Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu (VYPAO) khóa II.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động khóa I, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu trong khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Nhiệm kỳ mới đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học và mở rộng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Tham dự Đại hội có TS. DS. Trương Văn Đạt và TS. Nguyễn Trí Anh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; PGS.TS. Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cùng các đại biểu.

TS.BS. Hồ Xuân Dũng, Phó trưởng Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Liên chi hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu 41 thành viên vào Ban Chấp hành Liên chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. TS.BS. Hồ Xuân Dũng, Phó trưởng Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Liên chi hội.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể Liên chi hội và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu giai đoạn 2023-2025.

Cập nhật tiến bộ trong điều trị ung thư nội mạc tử cung

Ngay sau Đại hội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên chi hội VYPAO tổ chức hội thảo khoa học “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai”, với sự đồng hành của Công ty TNHH MSD HH Việt Nam, Công ty TNHH Daiichi Sankyo Việt Nam và Công ty TNHH GSK Việt Nam.

TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo có 7 báo cáo khoa học chuyên sâu, quy tụ các chuyên gia ung bướu, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế trẻ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Đoàn Chủ tọa gồm PGS.TS. Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM; TS.BS. Hồ Xuân Dũng, Chủ tịch Liên chi hội VYPAO; TS.BS. Đào Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng, Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội VYPAO; TS.BS. Nguyễn Hoàng Quý, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Phó Chủ tịch Liên chi hội VYPAO.

Các báo cáo tập trung vào những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đa mô thức ung thư nội mạc tử cung theo hướng cá thể hóa và y học chính xác. Những nội dung được đề cập gồm phân loại giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học ung thư, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, xạ trị chính xác, liệu pháp miễn dịch và phức hợp kháng thể - thuốc (ADC).

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Bệnh viện K Hà Nội báo cáo tại hội thảo.

Trong chẩn đoán, các chuyên gia phân tích vai trò của những phân nhóm phân tử POLEmut, dMMR/MSI-H, NSMP và p53abn trong phân tầng nguy cơ bệnh. Bên cạnh đó, hội thảo cập nhật các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đánh giá mức độ xâm lấn cơ tử cung, hạch vùng và chiến lược sàng lọc hội chứng di truyền, đặc biệt là hội chứng Lynch.

Ở lĩnh vực điều trị, các báo cáo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu kết hợp sinh thiết hạch cửa nhằm giảm biến chứng, đồng thời bảo đảm độ chính xác trong xác định giai đoạn bệnh. Các phương pháp xạ trị bổ trợ, gồm xạ trị chiếu ngoài và xạ trị áp sát, cũng được thảo luận theo hướng cá thể hóa dựa trên hồ sơ phân tử của khối u.

Đối với điều trị toàn thân, hội thảo tập trung vào các bằng chứng lâm sàng mới trong điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến xa hoặc tái phát, đặc biệt là việc kết hợp thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch và triển vọng từ các thuốc phức hợp kháng thể - thuốc nhắm đích sinh học.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh cập nhật kiến thức chuyên môn, hội thảo hướng tới xây dựng diễn đàn trao đổi đa chuyên khoa, kết nối bác sĩ, dược sĩ trẻ và chia sẻ dữ liệu thực hành giữa các bệnh viện, cơ sở y tế như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Thông qua chương trình, Liên chi hội VYPAO kỳ vọng thúc đẩy chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các chuyên khoa giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, di truyền phân tử, ngoại khoa, xạ trị và nội khoa ung thư; đồng thời tăng cường ứng dụng các phác đồ điều trị tiên tiến vào thực hành lâm sàng tại các bệnh viện trên cả nước.

Toàn bộ học liệu hội thảo sẽ được đăng tải trên nền tảng số Z-Waka nhằm lan tỏa kiến thức y khoa cập nhật tới đội ngũ bác sĩ trẻ ở tuyến tỉnh và tuyến cơ sở.