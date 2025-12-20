Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế: GS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Danh dự Hội Ung thư Việt Nam; PGS.TS Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; TS.DS. Wafa Samara, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Dược, Trung tâm Ung thư City of Hope, Hoa Kỳ; GS.TS. Hung-Rong Yen, Đại học Y khoa Trung Hoa, Đài Trung, Đài Loan; TS.DS. Sheng Fan Wang, Bệnh viện Cựu Chiến Binh Đài Bắc...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh: “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác” không chỉ là diễn đàn khoa học để chia sẻ kết quả nghiên cứu, cập nhật kỹ thuật mới, mà còn là cơ hội để tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh, chuyên nghiệp và hội nhập.

Hội thảo mang đến nhiều kiến thức giá trị, mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực Dược lâm sàng trong điều trị ung thư tại Việt Nam.

Đồng thời, là dịp để các đồng nghiệp trong nước và các chuyên gia quốc tế cùng bàn luận được một bức tranh đầy đủ hơn về Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác; đạt được mục tiêu quan trọng nhất là định hướng đường lối và chiến lược phát triển lĩnh vực chuyên ngành chẩn đoán, điều trị, kiểm soát ung thư tại Việt Nam.



GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu.

Tham dự Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao Bệnh viện K đã có sáng kiến và phối hợp với các tổ chức, đơn vị để thực hiện Hội thảo nhằm mục tiêu đưa ra đường lối và chiến lược ứng dụng an toàn, chính xác và hiệu quả Dược lâm sàng và Vật lý y khoa trong mọi khía cạnh của chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Qua đó, áp dụng những tiến bộ công nghệ để tạo lợi ích thực tiễn, cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các bệnh viện đầu ngành, cơ sở đào tạo và Hội Vật lý Y khoa Việt Nam để từng bước hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn năng lực cho nhà vật lý y khoa; gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn bức xạ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo gồm 6 phiên làm việc với 18 báo cáo khoa học, tập trung vào các nội dung: phát triển dược lâm sàng trong lĩnh vực ung thư; nâng cao vai trò dược lâm sàng trong chăm sóc toàn diện người bệnh; phát triển vật lý y khoa tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; xạ trị ung thư chính xác; và ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia quốc tế cũng tham quan đơn vị Pha chế tập trung, Vật lý xạ trị và Y học hạt nhân của Bệnh viện K, bày tỏ ấn tượng với hệ thống trang thiết bị hiện đại và định hướng phát triển chuyên sâu của bệnh viện.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực dược lâm sàng và vật lý y khoa, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả điều trị, cá thể hóa và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư tại Việt Nam.