Tổng thống Trump tiết lộ về thỏa thuận với Ấn Độ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và New Delhi đã đạt được một thỏa thuận thương mại song phương, theo đó hai bên sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau ngay lập tức, sau cuộc điện đàm giữa ông và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Hai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Thủ tướng Modi đã đồng ý mua các sản phẩm của Mỹ “ở mức cao hơn nhiều”, đồng thời cam kết cắt giảm mạnh việc nhập khẩu dầu từ Nga để chuyển sang mua từ Hoa Kỳ và có thể từ Venezuela.

“Ấn Độ cũng sẽ tiến tới giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Hoa Kỳ xuống mức ZERO”, ông Trump viết, đồng thời cho biết mức thuế “có đi có lại” áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ giảm từ 25% xuống còn 18%, có hiệu lực ngay lập tức.

Toàn bộ thông báo của TT Trump: Tôi rất vinh dự được nói chuyện với Thủ tướng Modi của Ấn Độ sáng nay. Ông ấy là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi và là một nhà lãnh đạo quyền lực và được kính trọng của đất nước mình. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm thương mại và chấm dứt chiến tranh với Nga và Ukraine. Ông ấy đã đồng ý ngừng mua dầu của Nga và mua nhiều hơn từ Hoa Kỳ và, có thể, từ Venezuela. Điều này sẽ giúp CHẤM DỨT CHIẾN TRANH ở Ukraine, nơi hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tuần! Vì tình bạn và sự tôn trọng đối với Thủ tướng Modi và theo yêu cầu của ông ấy, có hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi đã nhất trí về một Thỏa thuận Thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, theo đó Hoa Kỳ sẽ áp dụng thuế quan có đi có lại giảm từ 25% xuống 18%. Họ cũng sẽ tiến tới giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Hoa Kỳ xuống ZERO. Thủ tướng cũng cam kết “MUA HÀNG MỸ” ở mức cao hơn nhiều, ngoài hơn 500 tỷ đô la Mỹ hàng hóa năng lượng, công nghệ, nông nghiệp, than đá và nhiều sản phẩm khác của Hoa Kỳ. Mối quan hệ tuyệt vời của chúng ta với Ấn Độ sẽ ngày càng bền chặt hơn trong tương lai. Thủ tướng Modi và tôi là hai người luôn hoàn thành công việc, điều mà không phải ai cũng làm được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!

Chưa công bố văn bản chính thức

Dù tuyên bố mang tính đột phá, Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ chưa công bố văn bản thỏa thuận cụ thể, cũng như chưa xác nhận liệu hai bên đã ký kết tài liệu pháp lý ràng buộc hay chưa.

Một số chuyên gia pháp lý và nghị sĩ đảng Dân chủ tiếp tục đặt câu hỏi về việc Tổng thống Trump có đủ thẩm quyền để tự mình đạt được các thỏa thuận thương mại lớn mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Phía ông Trump và những người ủng hộ cho rằng Quốc hội đã trao cho nhánh hành pháp quyền hạn đủ rộng trong lĩnh vực này.

Lori Mullins, Giám đốc điều hành Rogers & Brown Custom Brokers, nhận định giới doanh nghiệp đã quen với việc thận trọng trước các tuyên bố công khai của ông Trump.

“Mọi thứ chỉ thực sự chính thức khi thông báo được đăng trên Công báo Liên bang, kèm theo thời điểm hiệu lực và mã thuế quan áp dụng”, bà Mullins nói.

Bối cảnh căng thẳng vì dầu Nga

Quan hệ thương mại Mỹ – Ấn từng rơi vào bế tắc trong năm ngoái do bất đồng liên quan đến việc New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga. Tháng 8, chính quyền Trump đã áp thuế 25% đối với Ấn Độ, kèm thêm mức thuế “có đi có lại” 25% với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Động thái mới nhất, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ đánh dấu một bước đảo chiều lớn trong chính sách thương mại giữa hai nền kinh tế.

Ông Modi xác nhận và ca ngợi quan hệ song phương

Thủ tướng Modi cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, xác nhận việc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan hệ song phương.

“Tôi rất vui mừng vì các sản phẩm ‘Made in India’ giờ đây sẽ được giảm thuế suất xuống còn 18%. Thay mặt 1,4 tỷ người dân Ấn Độ, tôi xin gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump về thông báo tuyệt vời này”, ông Modi viết.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa hai nền kinh tế và hai nền dân chủ lớn nhất thế giới sẽ mở ra “những cơ hội to lớn cho sự phát triển cùng có lợi”, đồng thời khẳng định New Delhi sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Washington.

Thông báo của ông Trump được đưa ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ ký kết một hiệp định thương mại tự do quy mô lớn với Liên minh châu Âu. Một số nhà phân tích cho rằng bước tiến này đã tạo thêm động lực để New Delhi và Washington thúc đẩy nhanh một thỏa thuận song phương.