Công nghệ số

Trí tuệ nhân tạo đang thay thế các hoạt động cốt lõi của ngành CNTT Ấn Độ

Hải Thủy

Hải Thủy

11:15 | 16/01/2026
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Hàng triệu kỹ sư và chuyên gia công nghệ, lực lượng từng làm nên ngành dịch vụ CNTT trị giá hàng trăm tỷ USD của Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính sống còn, khi trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ mà trở thành “đồng đội” bắt buộc trong công việc.
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Trí tuệ nhân tạo đang thay thế dần các hoạt động cốt lõi của ngành CNTT Ấn Độ
Công ty CNTT lớn nhất Ấn Độ, Tata Consultancy Services, hiện có 217.000 nhân viên sở hữu “kỹ năng AI cấp cao”, tăng từ 180.000 người chỉ cách đây chưa đầy một tháng. Ảnh: Getty.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Hai, Tata Consultancy Services (TCS) công ty CNTT lớn nhất Ấn Độ cho biết đang hướng tới mục tiêu “thành thạo AI trên quy mô lớn”. Theo đó, TCS hiện có 217.000 nhân viên sở hữu kỹ năng AI cấp cao, tăng mạnh so với 180.000 người chỉ chưa đầy một tháng trước.

Không dừng ở đó, TCS đang đào tạo toàn bộ lực lượng lao động về cách làm việc cùng trí tuệ nhân tạo. Công ty dịch vụ CNTT lớn thứ hai thế giới này cũng công khai ưu tiên tuyển dụng những ứng viên “sống trong môi trường AI”, chủ yếu là lao động trẻ thành thạo việc sử dụng các công cụ AI trong công việc hằng ngày.

“Những học viên trẻ này thực sự biết cách coi AI như một đồng đội,” bà Aarthi Subramanian, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc vận hành TCS, nhấn mạnh tại cuộc họp thường niên ngày 17/12.

AI đã thâm nhập sâu vào lõi hoạt động doanh nghiệp

TCS không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo chung của Hiệp hội các công ty phần mềm và dịch vụ quốc gia Ấn Độ (Nasscom) và nền tảng tuyển dụng Indeed, hơn một phần ba doanh nghiệp CNTT Ấn Độ hiện đã sử dụng AI cho ít nhất 40% hoạt động cốt lõi.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận hiệu suất cải thiện từ 25% đến 35% ở các chỉ số vận hành quan trọng nhờ ứng dụng trực tiếp trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, 97% lãnh đạo nhân sự tại các công ty CNTT được khảo sát tin rằng đến năm 2027, công việc sẽ chủ yếu được thực hiện bởi các nhóm kết hợp giữa con người và AI, dưới dạng công cụ hoặc các “tác nhân AI” tự động.

Theo ông Sashi Kumar (Indeed Ấn Độ) và bà Ketaki Karnik (Nasscom), trong phần lớn các nhóm này, AI sẽ đóng vai trò chủ đạo, ngoại trừ một số vị trí vẫn đòi hỏi phán đoán, sự thấu cảm và tương tác trực tiếp của con người.

Sự chuyển dịch nhanh chóng sang AI đang đặt ra thách thức lớn về nhân lực. Ông Sachin Alug, CEO của NLB Services, công ty tuyển dụng CNTT toàn cầu cho biết AI đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên mới tốt nghiệp khi gia nhập ngành dịch vụ CNTT tại Ấn Độ.

Hiện nay, gần 25% vị trí tuyển dụng cho sinh viên mới ra trường yêu cầu kỹ năng AI hoặc dữ liệu, tăng mạnh so với mức 5–10% cách đây ba năm.

Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Báo cáo của Niti Aayog, cơ quan tư vấn chính sách của chính phủ Ấn Độ, chỉ ra rằng nguồn nhân tài AI hiện mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thực tế và tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài trong vài năm tới.

Trong kịch bản không có cải cách mạnh mẽ, số lao động trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ có thể giảm từ 7,5–8 triệu người xuống còn 6 triệu vào năm 2031. Ngược lại, nếu đẩy mạnh đào tạo và nâng cao kỹ năng AI, việc làm CNTT có thể tăng lên 10 triệu.

Sa thải vì “lệch pha” kỹ năng và con đường sống còn: học cách làm việc với AI

Số liệu từ TCS cho thấy, đến cuối tháng 12, công ty còn 582.163 nhân viên, giảm mạnh so với 607.979 người cuối tháng 3 năm ngoái. Trước đó, vào tháng 7/2025, TCS thông báo cắt giảm lao động chủ yếu ở cấp quản lý trung và cao do không còn phù hợp về kỹ năng trong kỷ nguyên AI.

Theo ông Ravi Menon, chuyên gia phân tích CNTT của Macquarie Capital, các công ty như TCS vẫn tuyển dụng, nhưng việc sa thải phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu kỹ năng, không phải sự suy giảm toàn ngành.

Ông dự báo tốc độ tuyển dụng ròng năm tài chính hiện tại chỉ ở mức 1–1,5%, nhưng sẽ tăng lên 6–7% vào năm tài chính 2027 và 7–9% trong năm tiếp theo, khi AI trở thành động lực tăng trưởng chính.

Tuy vậy, quan điểm này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Ông Saurabh Mukherjea, nhà sáng lập Marcellus Investment Managers, cho rằng ngành dịch vụ CNTT sẽ cần ít lao động hơn đáng kể trong thế giới AI, và đang mất việc “khá nhanh chóng”.

Dù triển vọng việc làm còn nhiều tranh cãi, giới chuyên gia đồng thuận rằng AI sẽ tiếp tục mở rộng vai trò trong doanh nghiệp, buộc người lao động phải thích nghi. Trong bối cảnh đó, nâng cao kỹ năng và học cách hợp tác với trí tuệ nhân tạo được xem là con đường sống còn đối với lực lượng lao động CNTT Ấn Độ, ngành này từng là cỗ máy tạo việc làm lớn nhất của quốc gia Nam Á này trong nhiều năm qua.

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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