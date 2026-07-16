Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Theo ASUS việc tung ra bộ đôi laptop đồ họa ProArt thế hệ mới thị trường Việt Nam nhằm đa dạng hóa dải sản phẩm của hãng, cũng như mang đến giải pháp tối ưu cho các nhà sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa và chuyên gia hình ảnh chuyên nghiệp cần một thiết bị mạnh mẽ, sang trọng và cao cấp.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop đồ họa mới ProArt P16 và ProArt PX13

Được xác định là yếu tố quan trọng cốt lõi và quan trọng nhất đối với một nhà sáng tạo nội dung, chính vì ASUS trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina OLED cao cấp, cho khả năng hiển thị chính xác màu sắc, đáp ứng yêu cầu tối quan trọng của creator.

Với độ phân giải 3K 2880 x 1800, cả ProArt P16 và ProArt PX13 đều đạt mang lại độ chi tiết vượt trội với mật độ điểm ảnh trên 212 PPI, giúp hiển thị mượt mà từng đường nét thiết kế phức tạp. Màn hình của ASUS ProArt cũng bao phủ 100% dải màu điện ảnh DCI-P3 kết hợp cùng chứng nhận chuẩn màu quốc tế Pantone Validated cùng độ sai lệch màu Delta E nhỏ hơn 1 nhờ quy trình cân chỉnh màu sắc tại nhà máy. Nhờ đó mọi dải sắc độ đều hiển thị trung thực, loại bỏ hiện tượng lệch màu khi xuất bản thành phẩm.

Màn hình cảm ứng của ProArt P16 và ProArt PX13 có khả năng tương thích tốt với bút stylus ASUS Pen

Nhờ hỗ trợ cảm ứng mà ProArt P16 và ProArt PX13 có khả năng tương thích tốt với bút stylus ASUS Pen, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dùng phác thảo, ghi chú storyboard hay viết lách một cách tự nhiên.

Đại diện ASUS cho biết bên trong lớp vỏ mỏng nhẹ của bộ đôi này là cấu hình phần cứng mang sức mạnh hủy diệt, sẵn sàng giải quyết gọn gàng các thuật toán AI nặng và render video độ phân giải cao. Trong đó, ASUS ProArt P16 được trang bị bộ vi xử lý chuyên sâu AMD Ryzen AI 9 HX 370 mang đến hiệu suất ấn tượng sức mạnh đồ họa được củng cố bởi card đồ họa thế hệ mới RTX 5070 mạnh mẽ. Đi kèm bộ nhớ RAM 64GB LPDDR5X tốc độ cao 7500 MT/s, máy cho khả năng xử lý mượt mà các tác vụ dựng hình 3D trên Blender, biên tập video nhiều layer hiệu ứng thời gian thực qua phần mềm Adobe Premiere Pro hay DaVinci Resolve, thiết kế đồ họa và nhiều tác vụ khác.

Dù sở hữu cấu hình với sức mạnh hủy diệt nhưng ProArt P16 và ProArt PX13 vẫn có được một thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp với xu hướng "On-the-go"

Còn với ASUS ProArt PX13 là siêu chip AMD Ryzen AI Max+ 395, kiến trúc chip đột phá kết hợp cùng bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) tốc độ siêu khủng lên đến 8000 MHz, cho phép CPU và GPU truy cập dữ liệu cực nhanh, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai khi xử lý các tác vụ đồ họa hoặc xử lý các thư viện âm thanh, hình ảnh có dung lượng lớn.

Điểm đáng chú ý là dù sở hữu cấu hình với sức mạnh hủy diệt nhưng ProArt P16 và ProArt PX13 vẫn có được một thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp với xu hướng "On-the-go". Đó là nhờ ASUS đã trang bị cho bộ đôi sắc đen Nano, một tone đen sâu thẳm, sang trọng được hoàn thiện cơ khí tinh xảo, có khả năng hạn chế bám dấu vân tay. Nhờ đó mà trọng lượng của ASUS ProArt P16 chỉ 1.85kg, mang lại tính cơ động tuyệt vời cho một thiết bị 16inch.

Với ProArt PX13, đây là chiếc laptop đồ họa với siêu linh hoạt với bản lề xoay gập 360 độ độc đáo, máy cũng chỉ sở hữu trọng lượng 1.39 kg cùng độ mỏng ấn tượng 15.8 mm, giúp người dùng dễ dàng bỏ máy vào balo, mang theo studio làm việc di động đến bất kỳ đâu.

Bộ đôi laptop đồ họa mới sở hữu hệ sinh thái đồng bộ chặt chẽ từ phần mềm cho đến dải phần cứng chuyên biệt

Theo ASUS thì một điểm nhấn đáng chú ý không kém của bộ đôi laptop đồ họa mới này đó chính là hệ sinh thái đồng bộ chặt chẽ từ phần mềm cho đến dải phần cứng chuyên biệt. Sự kết nối hoàn hảo giữa các thiết bị cấu hình cao và phụ kiện bổ trợ giúp tối ưu hóa toàn diện hiệu suất làm việc. Nhờ đó, mọi quy trình sáng tạo của bạn luôn diễn ra liền mạch, loại bỏ hoàn toàn độ trễ kỹ thuật để bạn tập trung trọn vẹn vào việc hiện thực hóa ý tưởng.