Gian hàng ASUS tại Computex 2026

Danh mục này được thiết kế để trao quyền cho các người dùng chuyên nghiệp, sinh viên và người dùng hàng ngày. Trong đó, dòng Zenbook 14 trang bị bộ vi xử lý Intel, AMD hoặc Snapdragon® mới nhất, cùng dòng Vivobook S độc quyền chạy Snapdragon. Kết hợp khung máy kim loại nguyên khối bóng bẩy với các vật liệu cao cấp, những chiếc Copilot+ PC này được chế tạo để mang lại hiệu suất làm việc bằng AI hiệu quả, trải nghiệm giải trí đắm chìm và sự linh hoạt di động suốt cả ngày. Hoàn thiện thêm cho dải sản phẩm này là các dòng máy tính để bàn và AiO ASUS V series, và ASUS Pad hoàn toàn mới.

Góp mặt trong sự kiện này còn có ASUS Zenni Claw, một trải nghiệm trợ lý ASUS AI hoàn toàn mới được thiết kế nhằm đơn giản hóa khả năng tiếp cận của mọi người vào các quy trình tác vụ AI tự hành phục vụ công việc, du lịch và các kịch bản phong cách sống.

Cụ thể, ASUS chia các dải sản phẩm này theo mục đích sử dụng, ví dụ cho nhu cầu hàng ngày sẽ có Zenbook và Vivobook. Trong đó, Zenbook 14 mới định nghĩa lại khả năng điện toán di động hàng ngày với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách, hiệu năng và trải nghiệm trực quan. Được thiết kế cho những người dùng thường xuyên di chuyển, khung máy siêu nhẹ 1,1 kg sở hữu nắp máy bằng vật liệu Ceraluminum™ bền bỉ, kết hợp giữa độ cứng cáp với vẻ ngoài cao cấp.

Zenbook 14

Chiếc laptop có sẵn các tùy chọn màu sắc mới mẻ lấy cảm hứng từ thiên nhiên bao gồm Xanh (Arctic Blue) và Cam (Komodo Coral) mang lại phong cách cá nhân hóa hơn cho mỗi ngày. Được chế tạo để hỗ trợ lối sống hiện đại từ công việc đến giải trí, Zenbook 14 mang lại thời lượng sử dụng vượt trội cả ngày dài với pin lên đến hơn 21 giờ, đi kèm hỗ trợ sạc nhanh và một bộ chuyển đổi nguồn "tất cả trong một" vô cùng tiện lợi cho sự cơ động nhẹ nhàng.

Được trang bị các bộ vi xử lý Intel, AMD và Snapdragon mới nhất, Zenbook 14 hỗ trợ đa nhiệm mượt mà, năng suất tăng cường bằng AI và các trải nghiệm Copilot+ PC thế hệ mới được thiết kế để đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày.

Với hiệu suất NPU lên đến 50 TOPS, người dùng có thể tận hưởng các quy trình làm việc thông minh hơn, độ phản hồi được nâng cao và các khả năng AI trên thiết bị hiệu quả hơn.

Zenbook 14 cũng nâng tầm các tương tác hàng ngày thông qua thiết kế tinh tế và trải nghiệm đắm chìm. Máy trang bị bàn phím hành trình 1,7 mm thoải mái, bản lề nâng tiện dụng (easy-lift hinge), bàn di chuột hỗ trợ cử chỉ thông minh, màn hình ASUS OLED sống động và hệ thống âm thanh loa kép.

Để tăng thêm sự an tâm, các tính năng bảo mật thông minh bao gồm Windows Hello, hỗ trợ mã khóa (passkey), tính năng làm mờ và khóa màn hình thích ứng (adaptive dimming and lock), cùng bảo mật Microsoft Pluton giúp giữ an toàn cho người dùng ở bất cứ nơi đâu.

Sản phẩm sở hữu tùy chọn màn hình OLED 16-inch tỷ lệ 16:10 rộng rãi với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 89%

Cùng với đó là bộ đôi Vivobook S14 và Vivobook S16 mới. Với bộ đôi laptop mới này người dùng có thể đi muôn nơi với khung máy kim loại toàn phần mỏng nhẹ, bền bỉ được chế tạo cho đời sống sinh viên thực thụ, có sẵn với hai màu sắc hiện đại: Xanh nhạt (Light Blue) và Xám mờ (Matte Gray). Người dùng có thể làm việc, học tập và sáng tạo tự do hơn với màn hình OLED rộng rãi, thời lượng pin dài và hiệu suất được AI tối ưu hóa hiệu quả.

Trang bị độc quyền vi xử lý Snapdragon X với hiệu suất NPU lên đến 45 TOPS, những chiếc Copilot+ PC này mang lại khả năng đa nhiệm phản hồi nhanh, tăng tốc AI thông minh và hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội cho công việc và giải trí hàng ngày. Chế độ hiệu năng của ASUS hỗ trợ mức tiêu thụ điện năng (TDP) lên đến 30W giúp duy trì tốc độ phản hồi ổn định dưới các khối lượng công việc nặng nề.

Dòng sản phẩm sở hữu tùy chọn màn hình OLED 16 inch tỷ lệ 16:10 rộng rãi với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 89%, cung cấp cho người dùng nhiều không gian hơn cho ghi chú, video, các thẻ trình duyệt và công việc sáng tạo.

Phiên bản 14 inch mang lại tỷ lệ màn hình trên thân máy 87% trong một hệ số hình thức nhỏ gọn hơn. Các tấm nền OLED 100% DCI-P3 chuẩn chuyên nghiệp mang đến hình ảnh sống động và độ rõ nét sắc sảo, được bổ sung bởi trải nghiệm âm thanh do Snapdragon hỗ trợ cùng công nghệ mức ánh sáng xanh thấp được TÜV Rheinland chứng nhận, giúp xem thoải mái trong thời gian dài.

Được thiết kế cho tính di động hiện đại, Vivobook S14 và S16 cung cấp thời lượng pin hơn 25 giờ và bộ cổng kết nối (I/O) đầy đủ, để người dùng có thể di chuyển từ lớp học đến quán cà phê cho đến các buổi học nhóm với ít bộ chuyển đổi hơn, ít phải dừng tìm ổ cắm hơn, và có nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc. Tính năng sạc nhanh cho phép sạc đầy tới 60% chỉ trong 49 phút.

Khung máy siêu nhẹ có trọng lượng khởi điểm chỉ từ 1,28kg đối với mẫu 14-inch. Dòng sản phẩm này cũng đáp ứng các tiêu chuẩn độ bền cấp quân sự MIL-STD 810H để đảm bảo sự tin cậy trong quá trình sử dụng hàng ngày.

ASUS Vivobook S16 TP5608QA

Ngoài ra, ASUS cũng mang đến Vivobook S14/S16 Flip. Đây là dòng laptop mới kết hợp sự linh hoạt xoay gập 360° với năng suất được hỗ trợ bởi AI, cho phép người dùng chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ máy tính xách tay, máy tính bảng, túp lều và giá đỡ cho công việc, sáng tạo, giải trí và cộng tác.

Được trang bị màn hình cảm ứng 2K OLED sống động hỗ trợ ASUS Pen 3.0, các thiết bị này mang lại trải nghiệm viết, phác thảo, điều hướng và ghi chú trực quan. Sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon X với hiệu suất NPU lên đến 45 TOPS, dòng sản phẩm này mang lại tốc độ phản hồi mượt mà, hiệu quả năng lượng xuất sắc và quy trình làm việc tăng cường bằng AI được tối ưu hóa cho các tác vụ đa nhiệm hiện đại. Được tối ưu với công nghệ âm thanh Dolby Audio™ và Snapdragon Sound™, người dùng cũng có thể thưởng thức chất âm phong phú, rõ ràng hơn khi truyền phát trực tuyến, gọi video và giải trí đắm chìm.

Với chế độ hiệu năng (TDP) lên tới 35W, dòng máy Vivobook S Flip duy trì hiệu suất ổn định trong suốt các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe mà vẫn đảm bảo được sự yên tĩnh và tính hiệu quả. Thời lượng pin dài vượt mức 20 giờ, hỗ trợ sạc nhanh và bộ sạc USB-C® 68W nhỏ gọn càng nâng cao hơn nữa khả năng di động và sự tiện lợi.

Khung máy kim loại cao cấp có trọng lượng khởi điểm chỉ 1,41kg đối với phiên bản 14-inch và 1,6kg đối với phiên bản 16-inch, kết hợp giữa độ bền với thiết kế siêu di động thanh lịch. Có sẵn với tùy chọn màu xanh nhạt (light blue) mới mẻ đầy phong cách, dòng Vivobook S Flip mang đến một diện mạo hiện đại, tươi mới cho hiệu suất làm việc mỗi ngày.

Ở dòng máy tính để bàn, máy AiO và máy tính bảng ASUS. Tâm điểm là ASUS V700 Mini Tower (V701ML) được thiết kế để mang điện toán thường ngày vào không gian sống hiện đại thông qua một thẩm mỹ ấm áp, lấy gia đình làm trung tâm và lấy cảm hứng từ nội thất đương đại. Với các đường nét gọn gàng, đường viền mềm mại và bề mặt hoàn thiện vân gỗ, V700 hòa nhập tự nhiên vào ngôi nhà trong khi vẫn mang lại hiệu suất sử dụng hàng ngày mạnh mẽ.

Được tiếp sức mạnh bởi bộ vi xử lý lên đến Intel Core Ultra 9, bộ nhớ DDR5 tốc độ cao và dung lượng lưu trữ SSD lên đến 2TB PCIe® 4.0, V700 mang lại hiệu suất phản hồi nhanh nhạy cho các tác vụ công việc, giải trí và quá trình làm việc sáng tạo.

Tùy chọn đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series tiếp tục mở rộng khả năng xử lý hiệu suất cho việc sáng tạo nội dung và giải trí gia đình. Các công nghệ tản nhiệt tiên tiến bao gồm ống dẫn nhiệt ba kênh và quạt làm mát lớn hơn giúp duy trì hoạt động cực kỳ êm ái, đảm bảo trải nghiệm thoải mái bất kể người dùng đang làm việc, học tập hay thư giãn ở nhà.

Cùng với ASUS V200 AiO (VM240FA) được thiết kế để nâng tầm việc sử dụng máy tính gia đình hàng ngày với kiểu dáng tất-cả-trong-một (all-in-one) siêu mỏng, bổ sung hoàn hảo cho các môi trường sống hiện đại. Nổi bật với tính thẩm mỹ tối giản, chân đế mỏng và diện tích nhỏ gọn, thiết bị này giúp tạo ra không gian làm việc sạch sẽ và ngăn nắp hơn.

Tích hợp bộ vi xử lý lên đến AMD Ryzen 540 (hoặc thế hệ Ryzen mới nhất tương ứng), ASUS V200 AiO mang lại hiệu suất đa nhiệm mượt mà và yên tĩnh cho công việc, học tập, liên lạc và giải trí. Công nghệ khử tiếng ồn bằng AI cải thiện các cuộc họp trực tuyến và trải nghiệm học tập ảo, trong khi kết nối WiFi 6E và bộ cổng I/O toàn diện giúp đơn giản hóa việc kết nối thiết bị cho cả gia đình. Hình ảnh đắm chìm và âm thanh chất lượng cao nâng tầm hơn nữa các trải nghiệm giải trí và liên lạc hàng ngày.

Và ASUS V400 AiO (VM471QA) mở rộng danh mục máy tính all-in-one của ASUS với tùy chọn màn hình 27-inch lớn hơn, được thiết kế cho các trải nghiệm giải trí và làm việc gia đình đắm chìm. Được xây dựng trên nền tảng Snapdragon, ASUS V400 AiO kết hợp các khả năng AI tiên tiến với hiệu năng siêu tiết kiệm điện năng trong một thiết kế mượt mà, hiện đại. Âm thanh cao cấp, tùy chọn tính năng cảm ứng và màn hình lớn hơn tạo ra một trung tâm gia đình đa năng được tối ưu hóa cho công việc, học tập, truyền phát trực tuyến (streaming) và liên lạc.

ASUS Pad T3201M5A

Trong khi đó, ASUS Pad (T3201) thuộc danh mục máy tính bảng, là kết hợp trải nghiệm giải trí đắm chìm, tính di động nhẹ nhàng và kết nối thông minh trong một thiết kế cao cấp đầy tinh tế. Chiếc máy tính bảng trang bị màn hình OLED hai lớp (dual-layer) độ phân giải 2.8K kích thước 12,2-inch với tần số quét 144Hz, tỷ lệ màn hình trên thân máy 92% và chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland để mang lại hình ảnh sống động cùng khả năng xem thoải mái trong thời gian dài.

Công nghệ tấm nền OLED hai lớp cho phép độ sáng vượt trội, cải thiện hiệu suất và tăng cường tuổi thọ tấm nền. Bốn loa với âm thanh Dolby Atmos® tạo ra các trải nghiệm giải trí điện ảnh đắm chìm, trong khi độ mỏng siêu thực chỉ 6,5 mm và khung máy bằng hợp kim nhôm-magiê (magnalium) siêu nhẹ 523g kết hợp mặt lưng bằng sợi thủy tinh giúp ASUS Pad trở nên cực kỳ cơ động cho việc sử dụng mỗi ngày.

Được tiếp sức mạnh bởi con chip MediaTek Dimensity 8300, ASUS Pad cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ với khả năng tiêu thụ điện năng cực kỳ hiệu quả. Viên pin dung lượng lớn 9000mAh kết hợp với hỗ trợ sạc nhanh đạt 50% chỉ trong 30 phút mang lại khả năng làm việc và giải trí đáng tin cậy, trong khi kết nối WiFi 6E hỗ trợ các tác vụ phát trực tuyến, chơi game và đa nhiệm mượt mà. Các trải nghiệm được tích hợp bao gồm ASUS GlideX, Google Circle to Search và khả năng đăng nhập bằng khuôn mặt giúp tạo ra trải nghiệm người dùng thông minh hơn và được kết nối tốt hơn.

Và cuối cùng là ASUS Zenni Claw, đây là phương pháp tiếp cận mới đối với việc hỗ trợ AI thực tế hàng ngày bằng cách làm cho các trải nghiệm AI tự hành trở nên dễ dàng tiếp cận và dễ sử dụng hơn. Với quá trình cài đặt ba bước dễ dàng, giao diện người dùng đơn giản hóa và các kỹ năng tích hợp sẵn (built-in skills) có thể sử dụng ngay, ASUS Zenni Claw hạ thấp rào cản tiếp cận đối với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI.

ASUS Zenni Claw được thiết kế để đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa khả năng phản hồi và tính hiệu quả, bằng cách giảm thiểu các quá trình xử lý đám mây không cần thiết thông qua cơ chế định tuyến kết hợp linh hoạt giữa cục bộ và đám mây (flexible local-cloud routing), trong khi kiến trúc chú trọng vào tính an toàn giúp cải thiện quyền riêng tư và khả năng kiểm soát của người dùng. ASUS Zenni Claw được thiết kế để mang sự hỗ trợ của AI vào các thói quen thực tế, từ việc tổ chức công việc và các tác vụ sáng tạo cho đến quản lý các kế hoạch hàng ngày và chuẩn bị đi du lịch. Nó giúp cho việc trải nghiệm AI tự hành mang lại cảm giác dễ dàng hơn, thực tế hơn và an toàn hơn.