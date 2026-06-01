ROG ra mắt BST Edition 20 tại Computex 2026

BST ROG Edition 20 tại Computex 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm phát triển của thương hiệu gaming hàng đầu thế giới, mà còn mang đến hệ sinh thái gaming toàn diện, bao gồm phần cứng, phần mềm, thiết bị ngoại vi và các trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng game thủ toàn cầu.

"Tinh thần dám khác biệt luôn là nền tảng của ROG. Trong suốt 20 năm qua, chúng tôi không chỉ liên tục nâng cao hiệu năng mà còn định nghĩa lại trải nghiệm gaming thông qua thiết kế, công nghệ và hệ sinh thái. Edition 20 là bước khởi đầu cho thế hệ đổi mới tiếp theo của ROG." Ông Jonney Shih, Chủ tịch ASUS, chia sẻ tại sự kiện sáng nay.

Cụ thể, BST Edition 20 được phát triển với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, kết hợp giữa sắc đen biểu tượng của ROG, tông đỏ truyền thống và các chi tiết vàng cao cấp nhằm tôn vinh cột mốc hai thập kỷ phát triển.

Danh mục sản phẩm trải dài từ linh kiện máy tính, desktop gaming, màn hình, router, thiết bị ngoại vi, máy chơi game cầm tay cho đến các sản phẩm lifestyle và vật phẩm sưu tầm dành cho cộng đồng ROG.

ROG Crosshair X870E Edition 20

Trong đó, nổi bật là ROG Crosshair X870E Edition 20: đây là sản phẩm sở hữu thiết kế nguồn 24+2+2 phase, hỗ trợ tối đa 9 khe SSD M.2 cùng màn hình AMOLED kép 6,67 inch có khả năng đồng bộ với card đồ họa Edition 20 thông qua nền tảng ASUS InfoHub.

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 là card đồ họa đặc biệt được phát triển dựa trên nền tảng ROG Astral RTX 50 Series mới nhất. Sản phẩm nổi bật với màn hình AMOLED cong tích hợp, hỗ trợ hiển thị dữ liệu hệ thống theo thời gian thực, hiệu ứng 3D và các nội dung tùy chỉnh.

Hệ thống tản nhiệt sử dụng thiết kế bốn quạt kết hợp buồng hơi cùng keo tản nhiệt kim loại lỏng, giúp tăng tới 20% luồng khí lưu thông. Card đồ họa có khả năng hoạt động ở mức công suất lên đến 800W, mang đến hiệu năng tối đa cho các hệ thống gaming và AI cao cấp.

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 là bộ nguồn cao cấp nhất từng được ROG giới thiệu với công suất lên tới 3000W, đủ khả năng vận hành đồng thời bốn card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090.

Sản phẩm sử dụng công nghệ GaN MOSFET cấp máy chủ, tích hợp ROG Equalizer và GPU-First Intelligent Voltage Stabilizer giúp cải thiện độ ổn định điện áp lên tới 45% trong các tác vụ gaming và ép xung chuyên sâu.

ROG NUC 16 Edition 20

ROG NUC 16 Edition 20 là máy tính mini gaming chỉ 3 lít thể tích nhưng được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop cùng công nghệ DLSS 4.5.

Hệ thống tản nhiệt QuietFlow mới cho phép duy trì hiệu năng cao trong khi vẫn giữ độ ồn ở mức thấp, đồng thời hỗ trợ xuất hình lên tới 5 màn hình 4K hoặc chơi game AAA ở độ phân giải 8K.

ROG G1000 Edition 20

ROG G1000 Edition 20 là desktop gaming cao cấp được trang bị GPU RTX 5090 và vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X3D. Điểm nhấn đặc biệt là hệ thống AniMe Holo, được ROG giới thiệu là hệ thống quạt hologram đầu tiên trên thế giới xuất hiện trên một máy tính gaming lắp ráp sẵn, kết hợp cùng kiến trúc tản nhiệt Tri-Zone và tản nước AIO 420mm có khả năng xử lý công suất nhiệt lên tới 1000W.

ROG Strix SCAR 18 2026

ROG Strix SCAR 18 2026, thừa hưởng từ dòng sản phẩm ROG Strix SCAR 18 luôn dẫn đầu thị trường với màn hình Mini-LED đạt chuẩn ROG Nebula HDR, ROG Strix SCAR 18 2026 không chỉ được nâng cấp độ phân giải và tần số quét lên 4K 240Hz. Đây cũng là dòng laptop ROG đầu tiên tích hợp công nghệ giảm mờ chuyển động ROG Nebula ELMB, mang lại độ sắc nét và chất lượng hiển thị thị vượt trội.

ROG Strix SCAR 18 2026 cũng sở hữu cấu hình tối tân gồm vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU với tổng công suất kỷ lục 320W, đáp ứng hoàn hảo các tác vụ gaming nặng, sáng tạo nội dung và xử lý AI chuyên sâu.

Loạt thế hệ màn hình OLED gaming mới

Và loạt thế hệ màn hình OLED gaming mới được thiết kế tản nhiệt sử dụng vật liệu GaN, giúp giảm nhiệt lượng thất thoát tới 35% và kéo dài tuổi thọ tấm nền.

Nổi bật trong số đó có thể kể đến:

ROG Strix OLED XG259QWPG ACE – màn hình OLED eSports 24.5-inch đầu tiên trên thế giới với tần số quét 540Hz.

– màn hình OLED eSports 24.5-inch đầu tiên trên thế giới với tần số quét 540Hz. ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 – màn hình OLED 26.5-inch hỗ trợ chế độ kép QHD 540Hz hoặc HD 720Hz.

– màn hình OLED 26.5-inch hỗ trợ chế độ kép QHD 540Hz hoặc HD 720Hz. ROG Swift OLED PG32UCWM – màn hình 4K Tandem RGB OLED 32-inch với chế độ kép 4K 240Hz hoặc Full HD 480Hz.

Bàn phím cơ cao cấp ROG Azoth Extreme Edition 20

Và để mở rộng hệ sinh thái của mình, ROG cũng mang đến Computex 2026 loạt sản phẩm gaming gear, lifestyle và phụ kiện sưu tầm như:

Bàn phím cơ cao cấp ROG Azoth Extreme Edition 20

Chuột gaming ROG Harpe II Extreme Edition 20

Ghế gaming ROG Destrier Edition 20

Vali du lịch ROG SLASH Hard-case Luggage Edition 20

Ba lô ROG SLASH Backpack Edition 20

Mô hình sưu tầm ROG OMNI Edition 20

Đặc biệt, ROG lần đầu tiên ra mắt trò chơi bàn cờ ROG Saga: In Search of Lapuntu, đưa vũ trụ cyberpunk của thương hiệu từ thế giới số sang trải nghiệm thực tế.

ROG XBOX Ally X20 Bundle

ROG XBOX Ally X20 Bundle cũng có thể được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Computex 2026 là ROG XBOX Ally X20 Bundle, bộ sản phẩm kỷ niệm 20 năm bao gồm máy chơi game cầm tay ROG XBOX Ally X20 và kính thực tế tăng cường ROG XREAL R1 Edition 20.

ROG XBOX Ally X20 được trang bị màn hình Nebula HDR OLED 7,4 inch hoàn toàn mới cùng bộ xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme, hỗ trợ công nghệ Auto SR Upscaling và chế độ Xbox Mode giúp truy cập Game Pass, Steam, Battle.net và nhiều nền tảng PC gaming từ một giao diện duy nhất.

Kết hợp cùng kính AR ROG XREAL R1 Edition 20, bộ sản phẩm mang đến trải nghiệm gaming di động đắm chìm và linh hoạt hơn bao giờ hết.