Điện tử tiêu dùng
Computing

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

18:46 | 26/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, giá bán đặt trước của phiên bản ROG Xbox Ally có giá 14,990,000 đồng và phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X có giá 24,990,000 đồng. Đáng chú ý từ nay đến hết 13/10 khi đặt trước ROG Xbox Ally X khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn.
ROG Ally X mở bán trước tại Việt Nam ROG Ally X: Bước nhảy vọt trong thế giới máy chơi game cầm tay ASUS tặng ROG Ally X phiên bản kỷ niệm BLEACH Rebirth of Souls cho người hâm mộ

Được phát triển trực tiếp cùng đội ngũ Xbox, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X mang đến một chuẩn mực hoàn toàn mới cho máy chơi game cầm tay chạy Windows với giao diện Xbox toàn màn hình (Xbox Full Screen Experience), mọi thao tác được tối ưu hóa khi điều khiển bằng joystick và nút bấm, đi kèm Game Bar tích hợp Armoury Crate cho phép thiết lập nhanh hiệu suất, truy cập thư viện game không giới hạn chỉ với phím Xbox.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Dòng máy ROG Xbox Ally 2025 cũng được tái thiết kế với phần tay cầm công thái học, lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox trứ danh mang đến cảm giác đầm tay thoải mái, kết hợp với dung lượng pin lớn và vi xử lý Ryzen Z2 Series mới từ AMD, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X sẵn sàng chiến mọi lúc, mọi nơi trong nhiều giờ liên tục.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Phiên bản ROG Xbox Ally hướng tới những game thủ tìm kiếm một thiết bị giải trí cơ bản mọi lúc mọi nơi. Máy được trang bị vi xử lý AMD Ryzen Z2A mang đến hiệu suất ổn định ở mức điện năng thấp, chiến mượt các tựa game indie phổ biến với hiệu năng của một chiếc console.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally cũng sở hữu viên pin lớn, dung lượng 60Wh, giúp tối ưu cho những phiên chơi dài mà không lo gián đoạn. Kết hợp với trọng lượng chỉ 670g, ROG Xbox Ally trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển nhưng vẫn muốn trải nghiệm game.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
ROG Xbox Ally X

Với game thủ tìm kiếm hiệu năng mạnh mẽ và pin khủng hơn thì ROG Xbox Ally X là phiên bản hoàn hảo với vi xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme được tích hợp nhân xử lý NPU, máy không chỉ mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn, mà còn sẵn sàng cho các tính năng AI thế hệ mới trong tương lai.

Sở hữu viên pin 80Wh, ROG Xbox Ally X cho phép game thủ có thể chơi game lâu, kết hợp thiết kế công thái học có cò rung phản hồi xúc giác (impulse triggers), giúp mỗi thao tác bấm càng trở nên chân thực. Tất cả những điều này biến ROG Xbox Ally X thành sự lựa chọn hoàn hảo cho game thủ AAA muốn mang sức mạnh của một dàn console cao cấp đi khắp mọi nơi.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
ROG Xbox Ally có giá 14,990,000 đồng với cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD.

ROG Xbox Ally X được trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD có giá bán 24,990,000 đồng.

Từ ngày 26/09/2025 đến 13/10/2025, khách hàng có thể liên hệ và đặt hàng tại các hệ thống cửa hàng và đại lý của ASUS trên toàn quốc.

Đặt trước ROG Xbox Ally X, khách hàng sẽ nhận thêm phần quà hấp dẫn. Chi tiết chương trình xem thêm tại: https://vn.rog.gg/Pre_Order_ROG_Xbox_Ally_&Ally_X_PR
ASUS ROG ROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally máy chơi game cầm tay game thủ

Bài liên quan

ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

LG UltraGear OLED 2025: kỷ nguyên mới cho màn hình gaming

LG UltraGear OLED 2025: kỷ nguyên mới cho màn hình gaming

Có thể bạn quan tâm

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Computing
Những vấn đề này đã được đại diện của Intel giải đáp trong buổi workshop “Trải nghiệm AI PC” dành cho người dùng phổ thông, giúp họ có thể sử dụng các mẫu AI PC hiện có trên thị trường được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra để tăng hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo một cách hiệu quả.
LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

Văn phòng
LG cho biết, dòng màn hình gaming LG UltraGear không chỉ đạt tần số quét lên đến 300Hz, mà còn là bước đi chiến lược của LG để mang những trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động nhất đến với đa dạng người dùng.
Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Computing
Logitech G - thương hiệu phụ kiện gaming hàng đầu thế giới của Logitech, vừa chính thức giới thiệu hàng loạt sản phẩm, thiết bị gamning nổi bật nhằm hỗ trợ các game thủ chinh phục các đỉnh cao đột phá cũng như tối ưu hóa các trải nghiệm game của mình. Với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm gaming nổi bật, Logitech G cũng thể hiện cam kết của mình trong việc không ngừng hỗ trợ cộng đồng gaming vượt qua các giới hạn, đột phá trong trò chơi.
ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

Văn phòng
Ngoài tập trung vào các yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp như độ bền, bảo mật, thì dải sản phẩm năm nay còn được tích hợp AI để hỗ trợ công việc, đi kèm với đó là chính sách hậu mãi linh hoạt và mức giá vô cùng hấp dẫn.
Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Computing
Việc mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo của ASUS đã giúp cho người dùng ở mọi phân khúc đều có cơ hội sở hữu và trải nghiệp laptop AI thế hệ mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
23°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16704 16973 17552
CAD 18396 18673 19286
CHF 32369 32752 33400
CNY 0 3470 3830
EUR 30201 30475 31500
GBP 34448 34840 35782
HKD 0 3263 3465
JPY 169 173 179
KRW 0 17 19
NZD 0 14898 15486
SGD 19876 20158 20681
THB 734 797 851
USD (1,2) 26140 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (50,100) 26210 26245 26453
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,216 26,216 26,453
USD(1-2-5) 25,168 - -
USD(10-20) 25,168 - -
EUR 30,473 30,497 31,571
JPY 173.52 173.83 180.33
GBP 34,916 35,011 35,720
AUD 17,021 17,082 17,477
CAD 18,659 18,719 19,167
CHF 32,727 32,829 33,498
SGD 20,075 20,137 20,710
CNY - 3,660 3,741
HKD 3,341 3,351 3,436
KRW 17.29 18.03 19.37
THB 782.59 792.26 843.81
NZD 14,935 15,074 15,434
SEK - 2,754 2,835
DKK - 4,072 4,192
NOK - 2,597 2,674
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,859.25 - 6,576.05
TWD 782.69 - 942.97
SAR - 6,937.05 7,266.18
KWD - 84,195 89,175
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,283 26,453
EUR 30,272 30,394 31,480
GBP 34,673 34,812 35,749
HKD 3,333 3,346 3,448
CHF 32,481 32,611 33,490
JPY 172.78 173.47 180.45
AUD 16,952 17,020 17,538
SGD 20,096 20,177 20,690
THB 799 802 837
CAD 18,645 18,720 19,207
NZD 15,001 15,481
KRW 17.99 19.68
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26307 26307 26453
AUD 16881 16981 17544
CAD 18575 18675 19226
CHF 32617 32647 33521
CNY 0 3665.6 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30477 30577 31350
GBP 34747 34797 35910
HKD 0 3390 0
JPY 172.75 173.75 180.26
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15004 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20030 20160 20888
THB 0 763.6 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,220 26,270 26,453
USD20 26,220 26,270 26,453
USD1 23,935 26,270 26,453
AUD 16,933 17,033 18,164
EUR 30,529 30,529 31,881
CAD 18,522 18,622 19,954
SGD 20,111 20,261 20,744
JPY 173.23 174.73 179.54
GBP 34,862 35,012 35,826
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,549 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 13,450
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 13,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 12,920
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 12,870
Nguyên liệu 99.99 12,050 12,250
Nguyên liệu 99.9 12,000 12,200
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 131,500
Hà Nội - PNJ 128,500 131,500
Đà Nẵng - PNJ 128,500 131,500
Miền Tây - PNJ 128,500 131,500
Tây Nguyên - PNJ 128,500 131,500
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 131,500
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,100
Trang sức 99.9 12,490 13,090
NL 99.99 12,100
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 13,160
Miếng SJC Thái Bình 13,250 13,450
Miếng SJC Nghệ An 13,250 13,450
Miếng SJC Hà Nội 13,250 13,450
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 13,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 13,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 131
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 1,311
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 1,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 127,228
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 96,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 87,539
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 78,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 75,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 5,374
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cập nhật: 27/09/2025 05:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm