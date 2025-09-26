Được phát triển trực tiếp cùng đội ngũ Xbox, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X mang đến một chuẩn mực hoàn toàn mới cho máy chơi game cầm tay chạy Windows với giao diện Xbox toàn màn hình (Xbox Full Screen Experience), mọi thao tác được tối ưu hóa khi điều khiển bằng joystick và nút bấm, đi kèm Game Bar tích hợp Armoury Crate cho phép thiết lập nhanh hiệu suất, truy cập thư viện game không giới hạn chỉ với phím Xbox.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Dòng máy ROG Xbox Ally 2025 cũng được tái thiết kế với phần tay cầm công thái học, lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox trứ danh mang đến cảm giác đầm tay thoải mái, kết hợp với dung lượng pin lớn và vi xử lý Ryzen Z2 Series mới từ AMD, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X sẵn sàng chiến mọi lúc, mọi nơi trong nhiều giờ liên tục.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Phiên bản ROG Xbox Ally hướng tới những game thủ tìm kiếm một thiết bị giải trí cơ bản mọi lúc mọi nơi. Máy được trang bị vi xử lý AMD Ryzen Z2A mang đến hiệu suất ổn định ở mức điện năng thấp, chiến mượt các tựa game indie phổ biến với hiệu năng của một chiếc console.

ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally cũng sở hữu viên pin lớn, dung lượng 60Wh, giúp tối ưu cho những phiên chơi dài mà không lo gián đoạn. Kết hợp với trọng lượng chỉ 670g, ROG Xbox Ally trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển nhưng vẫn muốn trải nghiệm game.

ROG Xbox Ally X

Với game thủ tìm kiếm hiệu năng mạnh mẽ và pin khủng hơn thì ROG Xbox Ally X là phiên bản hoàn hảo với vi xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme được tích hợp nhân xử lý NPU, máy không chỉ mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn, mà còn sẵn sàng cho các tính năng AI thế hệ mới trong tương lai.

Sở hữu viên pin 80Wh, ROG Xbox Ally X cho phép game thủ có thể chơi game lâu, kết hợp thiết kế công thái học có cò rung phản hồi xúc giác (impulse triggers), giúp mỗi thao tác bấm càng trở nên chân thực. Tất cả những điều này biến ROG Xbox Ally X thành sự lựa chọn hoàn hảo cho game thủ AAA muốn mang sức mạnh của một dàn console cao cấp đi khắp mọi nơi.

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam