Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Lê Giang

Lê Giang

10:54 | 26/12/2025
Amazon Global Selling Việt Nam chính thức ra mắt Báo cáo Trao quyền cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam 2025. Đây là tổng kết thường niên toàn diện phản ánh bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ và câu chuyện thành công của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại điện tử toàn cầu.
Báo cáo năm nay ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên nhiều phương diện – từ số lượng đăng ký thương hiệu, số lượng sản phẩm xuất khẩu đến sự gia tăng của những nhà bán hàng triệu đô – qua đó khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam như một quốc gia năng động với tinh thần khởi nghiệp hướng đến xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu cho thấy một bước ngoặt mang tính chuyển đổi đối với hoạt động xuất khẩu qua TMĐT của Việt Nam. Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 31/07/2025, không chỉ số lượng sản phẩm do các đối tác bán hàng Việt Nam bán ra trên Amazon tăng cao, mà doanh số từ các sản phẩm có thương hiệu cũng ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 40%, báo hiệu một sự chuyển dịch chiến lược từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xuất khẩu có thương hiệu tạo nên giá trị.

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Đặc biệt, số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD hàng năm trên Amazon đã tăng 60% trong năm 2025, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến bước chuyển mình của Việt Nam: từ vị thế một công xưởng sản xuất thành một quốc gia chú trọng phát triển thương hiệu. Doanh nhân Việt giờ đây không chỉ dừng lại ở gia công, mà đã chủ động đổi mới, xây dựng thương hiệu và kể câu chuyện thương hiệu của riêng mình để làm chủ phần giá trị cao hơn trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự chuyển biến này đang định hình vị thế Việt Nam là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế số Đông Nam Á”.

Từ xuất sắc trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu

Báo cáo cho thấy hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đang bán hàng và xuất khẩu toàn cầu thông qua Amazon, với số lượng sản phẩm bán ra tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh số bán hàng từ các sản phẩm có thương hiệu của đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng trưởng hơn 40% - cho thấy đầu tư vào thương hiệu mang lại hiệu quả trực tiếp và rõ rệt cho thành công kinh doanh.

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Động lực chính của thành công này đến từ định hướng chiến lược trao quyền cho các nhà sản xuất và chủ thương hiệu Việt Nam vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Điều này phản ánh sự chuyển dịch tư duy căn bản của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam – từ mô hình gia công (OEM) sang xây dựng thương hiệu toàn cầu độc lập.

Bằng cách tận dụng các công cụ như Gian hàng Thương hiệu (Brand Stores), Phân tích Thương hiệu (Brand Analytics), Khuyến mãi Tùy chỉnh theo Thương hiệu (Brand Tailored Promotions) và các giải pháp quảng cáo mạnh mẽ, các doanh nhân Việt đang xây dựng những câu chuyện thương hiệu thuyết phục, chạm đến người tiêu dùng toàn cầu.

Làn sóng xây dựng thương hiệu này đang lan toả mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng. Coolmate, một thương hiệu thời trang Việt Nam được dẫn dắt bởi thế hệ doanh nhân trẻ, đã chọn một lối đi riêng – bỏ qua mô hình sản xuất gia công truyền thống để thiết lập bản sắc riêng như một thương hiệu bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C). Bằng cách kết hợp mức giá dễ tiếp cận với công nghệ vượt trội và văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm, Coolmate đang chứng minh rằng thời trang Việt Nam có thể cạnh tranh toàn cầu bằng năng lực đổi mới sáng tạo và giá trị thương hiệu, không chỉ dựa vào chi phí lao động thấp.

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để giới thiệu năng lực và tinh hoa thời trang Việt Nam thông qua các sản phẩm mang thương hiệu, kể câu chuyện của chính mình,” ông Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmate, chia sẻ. “Tại Coolmate, chúng tôi theo đuổi triết lý tăng trưởng lấy sản phẩm và thương hiệu làm trọng tâm. Xuất khẩu qua thương mại điện tử giúp chúng tôi kết nối trực tiếp với khách hàng trên toàn thế giới, xây dựng niềm tin vào chất lượng Việt Nam, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho ngành may mặc trong nước.”

Dùng công nghệ làm đòn bẩy tăng trưởng đa ngành

Công nghệ đang tạo ra sân chơi bình đẳng hơn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, giúp họ vượt qua các rào cản truyền thống về ngôn ngữ, tiếp thị và logistics. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đã trở thành động lực chuyển đổi quan trọng cho các đối tác bán hàng Việt Nam. Amazon đã giới thiệu bộ công cụ tích hợp AI nhằm tinh giản quy trình vận hành và hỗ trợ sáng tạo, bao gồm: Trợ lý Nhà bán hàng (Seller Assistant) để quản lý kinh doanh, Trình nâng cấp đăng tải sản phẩm (Enhance My Listing) giúp tối ưu nội dung đăng tải sản phẩm, và Ads Creative Studio để gia tăng hiệu quả tiếp thị.

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Bên cạnh các giải pháp phần mềm, Amazon tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mạng lưới phân phối. Hàng nghìn đối tác bán hàng Việt Nam đã tận dụng hiệu quả dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), với số lượng hàng hóa được vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự ra mắt chính thức của chương trình Amazon Global Logistics (AGL) tại Việt Nam, cùng với những nâng cấp đáng kể cho dịch vụ Lưu kho & Phân phối của Amazon (AWD) và chương trình Amazon SEND.

Doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng tối đa các giải pháp công nghệ và hạ tầng logistics của Amazon để tạo lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Green Mekong, với đội ngũ chỉ 4 nhân sự, vẫn có thể cạnh tranh quốc tế bằng cách khai thác ứng dụng các công cụ AI để xây dựng danh mục sản phẩm, sáng tạo nội dung và phân tích dữ liệu kinh doanh. Đây là minh chứng cho việc doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể “vươn xa vượt tầm vóc” trên thị trường toàn cầu nhờ công nghệ.

Khai mở tiềm năng Việt Nam: đa dạng hoá danh mục ngành hàng

Trong khi các ngành hàng như Nhà cửa, Nhà Bếp, Chăm sóc sức khỏe & cá nhân, May mặc và Làm đẹp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, báo cáo năm 2025 cho thấy xu hướng đa dạng hóa danh mục xuất khẩu của Việt Nam. Amazon Global Selling đang tích cực triển khai sáng kiến mở khóa tiềm năng các ngành hàng của Việt Nam thông qua các bộ cẩm nang gợi ý lựa chọn sản phẩm chuyên sâu dành cho những ngành hàng trọng điểm như Thực phẩm, Trang trí nhà cửa (Home Decor), Nội thất và Làm đẹp. Sự đa dạng hóa này giúp tăng cường sức bền của xuất khẩu Việt Nam, đồng thời mở ra các con đường mới để tạo ra giá trị gia tăng trên nhiều lĩnh vực.

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%
Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Amazon cung cấp cho doanh nghiệp Việt cơ hội tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng toàn cầu, các giải pháp logistics toàn diện thông qua FBA, bộ công cụ xây dựng thương hiệu như Brand Registry và các tính năng cải tiến nội dung nâng cao, cùng những đổi mới dựa trên AI để nghiên cứu và tối ưu cải tiến sản phẩm. Song song đó, thông qua hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và hiệp hội ngành nghề, Amazon tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và hạ tầng nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng tốc xuất khẩu qua thương mại điện tử.

Ông Larry Hu cho biết “Báo cáo này là sự tôn vinh dành cho các doanh nhân Việt Nam – những người mang trong mình khát vọng, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới. Chúng tôi mong rằng báo cáo sẽ trở thành một cột mốc thường niên để theo dõi tiến trình phát triển, lan tỏa các câu chuyện thành công và định hướng cho các hoạt động hỗ trợ, đầu tư trong tương lai, khi chúng ta cùng nhau hợp tác để nâng tầm 'Made-in-Vietnam' trên bản đồ thế giới.”

Amazon Global Selling Việt Nam Báo cáo doanh nghiệp vừa và nhỏ

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

