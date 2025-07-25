Amazon cùng các chuyên gia phác thảo lộ trình đưa hàng Việt Nam cất cánh

Để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác 3 năm diễn ra giữa Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) - Bộ Công Thương và Amazon Global Selling Việt Nam, Hội nghị lần này đã quy tụ đại diện lãnh đạo Amazon Global Selling Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề như Hiệp Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), cùng các doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công qua Amazon.

Hội nghị Bứt phá xuất khẩu - Thương hiệu Việt cất cánh toàn cầu tại HCM với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) - Bộ Công thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ (HAWA) và Amazon Global Selling

Tại buổi tọa đàm, với chủ đề Cơ hội chuyển đổi cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển vượt xa thế mạnh sản xuất truyền thống. Mặc dù ngành sản xuất Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, điển hình như kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng 11,5% đầu năm 2025, các lãnh đạo trong ngành vẫn nhận định rằng doanh nghiệp còn phải đối mặt nhiều thách thức, từ chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao, cho đến cạnh tranh toàn cầu và các tiêu chuẩn về môi trường, chất lượng ngày càng khắt khe.

Bàn tròn thảo luận đưa ra những đánh giá về cơ hội và đề xuất để doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm & thương hiệu Việt Nam vươn ra thương mại toàn cầu

Việt Nam có lợi thế đặc biệt là có thể dễ dàng kết hợp giữa tay nghề kỹ thuật chất lượng cao với lực lượng lao động trẻ năng động, am hiểu công nghệ và giàu tinh thần khởi nghiệp. Đặc biệt các sản phẩm Made-in- Việt Nam, từ hàng thủ công mỹ nghệ đến các nông đặc sản đều có thể kể câu chuyện văn hóa thông qua sản phẩm. Các lãnh đạo ngành cũng đồng tình rằng con đường phát triển đòi hỏi sự chuyển đổi chiến lược: tập trung vào sản phẩm giá trị cao, đầu tư vào thiết kế và đổi mới sáng tạo, đồng thời tận dụng những lợi thế độc đáo này để xây dựng thương hiệu cao cấp toàn cầu.

Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) khuyên doanh nghiệp cần chuyển đổi tư duy từ gia công sản xuất sang xây dựng thương hiệu khi tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử

"Xuất khẩu qua thương mại điện tử mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam ở mọi lĩnh vực. Thành công đòi hỏi một quá trình chuyển đổi có hệ thống - từ gia công sản xuất tiến lên xây dựng thương hiệu toàn cầu. Điều này có nghĩa là cần kết hợp năng lực sản xuất với chiến lược kinh doanh hiện đại để kiểm soát toàn diện mọi mặt từ sản phẩm, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng trong thương mại điện tử toàn cầu thông qua các kênh như Amazon. Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ.

Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam

Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam cũng đưa ra gợi ý, một doanh nghiệp muốn ‘cất cánh’ cần dựa trên ba trụ cột cốt lõi: lấy khách hàng làm trung tâm, đổi mới sản phẩm và phát triển thương hiệu. “Tam giác định hướng” này hướng dẫn doanh nghiệp trong việc nắm bắt xu hướng khách hàng quốc tế, phát triển các tính năng sản phẩm một cách sáng tạo như tính bền vững và đa chức năng, đồng thời xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ. Về phía Amazon sẽ hỗ trợ từng khía cạnh này bằng các công cụ chuyên biệt như Product Opportunity Explorer để nghiên cứu cơ hội sản phẩm, Fulfillment by Amazon (FBA) cho logistics, và A+ Content cùng Brand Registry để xây dựng thương hiệu.

Hội nghị đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển những ngành hàng thế mạnh độc đáo của Việt Nam. Ví dụ như Đồ gỗ & Nội thất Việt Nam, ngành Thực phẩm Việt Nam, ngành May mặc Việt Nam…

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập DH Foods khẳng định thành công trên thị trường toàn cầu đòi hỏi sự am hiểu thị trường sâu sắc và khả năng kể câu chuyện thương hiệu ấn tượng

DH Foods là một ví dụ điển hình về sự thành công trong ngành hàng thực phẩm Việt. Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập DH Foods chia sẻ: “Nhu cầu toàn cầu về hương vị là rất lớn. Chúng tôi đã kết hợp câu chuyện văn hóa độc đáo của gia vị Việt Nam với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tập trung vào chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. DH Foods chú trọng phát triển thêm các dòng sản phẩm mới phù hợp với người dùng quốc tế nhưng vẫn giữ được tính độc đáo của thương hiệu Việt. Thành công trên thị trường toàn cầu đòi hỏi sự am hiểu thị trường sâu sắc và khả năng kể câu chuyện thương hiệu ấn tượng - đó chính là cách tạo ra giá trị bền vững.”

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á

Kết thúc phiên bảo luận, ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh thêm rằng: “Đây không chỉ đơn thuần là một phương thức bán hàng mới - mà còn là con đường để tạo dựng giá trị bền vững, nâng cao lợi nhuận và xây dựng doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Amazon Global Selling cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển mình từ vai trò nhà sản xuất trở thành chủ sở hữu thương hiệu tầm cỡ quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho những doanh nghiệp đã sẵn sàng đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới”.