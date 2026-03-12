Tại buổi lễ, Thủ tướng trao Quyết định số 399/QĐ-TTg (ngày 7/3/2026) bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Thủ tướng Phạm Minh Chính

Quyết định có hiệu lực từ tháng 3/2026, đánh dấu bước chuyển giao lãnh đạo tại cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia. Trước đó, từ cuối tháng 2/2026, ông Trần Hồng Thái đã tạm thời điều hành Viện sau khi Giáo sư Châu Văn Minh chuyển công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng và bày tỏ tin tưởng tân Chủ tịch sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để dẫn dắt Viện phát triển mạnh mẽ hơn. Theo Thủ tướng, ông Trần Hồng Thái là nhà khoa học được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế về khoa học trái đất và toán học, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và quản trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quyết định

Thủ tướng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với cá nhân ông Trần Hồng Thái cũng như vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đơn vị được xem là “trụ cột” trong hệ thống khoa học quốc gia, trung tâm nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và trí tuệ tập tht, đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm làm chủ các công nghệ lõi và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến và hàng không vũ trụ phấn đấu đưa các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiệm cận thế giới vào năm 2030.

Thủ tướng cũng yêu cầu Viện phát huy vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước và nghiên cứu vũ trụ, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo nguyên tắc “5 rõ”: rõ bài toán, rõ sản phẩm, rõ ứng dụng, rõ hiệu quả và rõ đóng góp. Thúc đẩy tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, mở cửa các phòng thí nghiệm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào thực tiễn.

Ông Trần Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ sau khi được trao quyết định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Thái bày tỏ xúc động trước sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước. Tân Chủ tịch cam kết cùng tập thể lãnh đạo Viện đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nâng cao vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân ông khi nhận chức vụ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng tầm khoa học và công nghệ Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.