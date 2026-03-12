Chuyển động số
Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

15:39 | 12/03/2026
Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Cụ thể, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo đó, kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nêu rõ: Thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Hội quần chúng).

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Danh sách 29 Hội quần chúng sau sắp xếp, tinh gọn

Theo đó, 29 Hội quần chúng gồm:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Hội Nhà báo Việt Nam;

- Hội Nhà văn Việt Nam;

- Hội Luật gia Việt Nam;

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam;

- Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam;

- Hội Khuyến học Việt Nam;

- Hội Người mù Việt Nam;

- Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam;

- Hội Đông Y Việt Nam;

- Tổng hội y học Việt Nam;

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

- Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam;

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam;

- Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam;

- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam;

- Hội Điện ảnh Việt Nam;

- Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam;

- Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong số 29 hội này, có Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (đã có quyết định sáp nhập của Bộ Nội vụ).

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị.

Rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao để xét giữ lại, trả lại hay điều chuyển

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long nêu rõ, từ nội dung Kết luận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày 27/02/2026 (Kế hoạch số 08) về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội; Tiến hành rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả…

Nguyên tắc sắp xếp các Hội quần chúng: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, không vì lợi nhuận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó ban hành Quy chế phối hợp về định hướng, quản lý hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Ban hành Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, các cấp uỷ Đảng tại các Hội quần chúng chỉ đạo việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW; tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các pháp nhân trực thuộc của các Hội; xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm hoàn thành trong tháng 4/2026.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến vào nội dung Kế hoạch số 08 nhằm đảm bảo đúng thời gian, tiến độ triển khai việc sắp xếp cơ cấu, tổ chức, bộ máy theo đúng tiến độ đã đề ra.

