Sự phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo đã thay đổi cách con người tạo ra hình ảnh số. Tuy nhiên, phần lớn đồ họa do AI khởi tạo trước đây chỉ dừng ở dạng ảnh tĩnh, người dùng khó can thiệp vào từng chi tiết trong bố cục.

Công nghệ Magic Layers tách lớp ảnh AI thành thiết kế có thể chỉnh sửa

Trong quá trình sáng tạo nội dung số, nhiều người thường mất nhiều thời gian viết câu lệnh chi tiết cho công cụ tạo ảnh AI. Kết quả đôi khi xuất hiện lỗi phông chữ, màu nền lệch bộ nhận diện hoặc bố cục chưa phù hợp. Khi đó, người dùng buộc phải nhập lại câu lệnh và tạo ảnh mới, quy trình lặp lại nhiều lần khiến quá trình sản xuất nội dung trở nên kém hiệu quả.

Magic Layers đưa ra hướng xử lý khác. Công cụ sử dụng hệ thống phân tích hình ảnh để tách các thành phần trong tệp JPG hoặc PNG thành từng lớp riêng biệt. Văn bản, vật thể, nền màu và hình khối được nhận diện độc lập, sau đó chuyển thành cấu trúc lớp tương tự phần mềm thiết kế chuyên nghiệp. Người dùng chỉ cần tải ảnh lên Canva, hệ thống sẽ phân tích và tái cấu trúc bố cục để tạo ra bản thiết kế có thể chỉnh sửa.

Quá trình này biến một bức ảnh tĩnh thành tệp làm việc hoàn chỉnh. Người dùng có thể di chuyển tiêu đề, thay đổi màu sắc, chỉnh sửa văn bản hoặc thay thế biểu tượng mà không cần thiết kế lại từ đầu. Công nghệ này được xây dựng trên nền tảng Canva Design Model, hệ thống AI được đào tạo dựa trên logic thiết kế nhằm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố trong bố cục.

Hiện Magic Layers hoạt động hiệu quả nhất với các thiết kế đồ họa, poster hoặc hình minh họa. Với ảnh chụp thực tế có nhiều chi tiết phức tạp, kết quả vẫn phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của các thành phần hình ảnh. Tính năng hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm tại một số thị trường lớn trước khi mở rộng toàn cầu.

Công cụ mới thúc đẩy sáng tạo nội dung số tại Việt Nam

Thị trường nội dung số tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và truyền thông mạng xã hội. Báo cáo kinh tế số Đông Nam Á của Google, Temasek và Bain & Company cho thấy quy mô thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 24 tỷ USD trong năm 2025, kéo theo nhu cầu lớn về hình ảnh quảng bá sản phẩm.

Tính năng Magic Layers trên Canva. Ảnh: Canva

Trong môi trường kinh doanh trực tuyến, nhiều cá nhân bán hàng trên các nền tảng như Shopee hoặc TikTok cần sản xuất nội dung hình ảnh liên tục. Việc thuê thiết kế riêng hoặc sử dụng phần mềm chuyên nghiệp như Adobe Photoshop đòi hỏi chi phí và kỹ năng cao. Magic Layers giúp đơn giản hóa quy trình này bằng cách cho phép chỉnh sửa trực tiếp ảnh AI ngay trên Canva.

Một hình ảnh quảng cáo tạo bằng AI có thể nhanh chóng chuyển thành nhiều định dạng nội dung khác nhau như bài đăng mạng xã hội, tờ rơi hoặc banner quảng cáo. Người dùng chỉ cần thay đổi văn bản, màu sắc hoặc kích thước bố cục để phù hợp từng nền tảng truyền thông. Khả năng tái sử dụng nội dung giúp tiết kiệm thời gian sản xuất và duy trì sự đồng nhất trong nhận diện thương hiệu.

Magic Layers cũng nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái sáng tạo của Canva. Nền tảng này đã bổ sung nhiều công cụ mới như Canva Sheets phục vụ trực quan hóa dữ liệu và trình chỉnh sửa Video 2.0 dành cho nội dung đa phương tiện. Những cải tiến này cho thấy xu hướng kết hợp giữa khả năng khởi tạo nhanh của AI và quyền chỉnh sửa chủ động từ con người.

Khi khoảng cách giữa hình ảnh do AI tạo ra và tệp thiết kế chuyên nghiệp được thu hẹp, quá trình sản xuất nội dung số trở nên linh hoạt hơn. Người sáng tạo có thể biến ý tưởng từ câu lệnh AI thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh chỉ trong thời gian ngắn, phù hợp với nhịp độ nhanh của môi trường truyền thông hiện đại.