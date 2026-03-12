Xe và phương tiện
Xe 365

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Phạm Anh

Phạm Anh

06:00 | 12/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hợp tác của hai bên không ngoài mục tiêu đơn giản hóa quá trình triển khai và đáp ứng các ưu tiên của ngành ô tô về an toàn, độ tin cậy, cũng như khả năng mở rộng và tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.
CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G 6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Được biết, Wayve AI Driver như một phần mềm lái xe AI tùy chọn mới dành cho các khách hàng sử dụng nền tảng Snapdragon Ride™ của Qualcomm, cùng bộ phần mềm Active Safety, vốn đã được triển khai trong nhiều chương trình xe hơi trên toàn cầu và được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn ô tô quốc tế.

Theo Qualcomm, việc Qualcomm và Wayve chính thức công bố hợp tác kỹ thuật không ngoài mục tiêu mở rộng lựa chọn cho các hãng xe ô tô với hệ thống ADAS và AD tiên tiến và sẵn sàng đưa hệ thống này vào sản xuất hàng loạt cho các hãng xe ô tô trên toàn thế giới.

Qualcomm và Wayve
Qualcomm và Wayve ký kết hợp tác chiến lược

Sau hợp tác này, giải pháp lái xe thông minh bằng AI hoàn chỉnh Wayve AI Driver sẽ được tích hợp trên nền tảng Snapdragon Ride vốn có hiệu năng cao đã được kiểm chứng thực tế do Qualcomm Technologies sở hữu. Nền tảng này bao gồm các hệ thống vi mạch điện tử (system-on-chip - SoC) cùng bộ phần mềm Active Safety được tích hợp chặt chẽ, tạo nên một hệ thống được tích hợp sẵn cho phép triển khai các tính năng ADAS đạt chuẩn quy định và hỗ trợ lái tự hành, đồng thời mở rộng sang các môi trường lái xe đa dạng hơn và khả năng lái tự hành không cần quan sát.

“ADAS là lĩnh vực mà quy mô, độ an toàn và tác động thực tế có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các hãng xe hiện nay. Snapdragon Ride được xây dựng để hỗ trợ nhiều chiến lược nền tảng dài hạn, giúp các hãng xe có thể tiêu chuẩn hóa hệ thống trên nhiều chương trình và khu vực khác nhau nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt. Cùng với Wayve, chúng tôi sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các hãng xe trong việc phát triển, triển khai và mở rộng các hệ thống lái xe tiên tiến, đồng thời giúp giảm chu kỳ phát triển, công sức và rủi ro.” Ông Anshuman Saxena, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng ADAS và Robotics của Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

“Wayve AI Driver được thiết kế như một phần mềm linh hoạt, không phụ thuộc vào loại xe, đóng vai trò là công nghệ tự hành trên bất kỳ phương tiện và ở bất kỳ đâu. Sự hợp tác với Qualcomm Technologies mang đến cho các hãng xe toàn cầu đang phát triển sản phẩm và công nghệ dựa trên nền tảng Snapdragon Ride một lộ trình đơn giản hơn để triển khai khả năng lái xe tự động AI hoàn chỉnh dẫn đầu thị trường, kết hợp với hệ thống Active Safety của Qualcomm”, ông Alex Kendall, Đồng sáng lập kiêm CEO của Wayve, cho biết:

“Bằng cách kết hợp công nghệ AI tự lái thông minh của Wayve với hiệu năng tính toán, bề dày phát triển của nền tảng và quy mô toàn cầu từ Qualcomm Technologies, chúng tôi đang mở rộng lựa chọn cho các hãng xe và mang lại giá trị ngay lập tức trong các hệ thống ADAS và lái xe tự động, với lộ trình tự nhiên từ hỗ trợ lái rảnh tay đến lái xe không cần quan sát”. ông Alex Kendall chia sẻ thêm.

Được thiết kế làm nền tảng ADAS/AD tiên tiến, hệ thống tích hợp sẵn này cho phép các hãng xe triển khai nhanh chóng các tính năng nâng cao, đồng thời vẫn hỗ trợ tùy chỉnh, mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Bằng cách giảm độ phức tạp khi tích hợp SoC, hệ thống an toàn chủ động và AI Driver, các hãng xe có thể triển khai hệ thống ADAS/AD đáng tin cậy nhanh hơn và với ít nguồn lực hơn. Hệ thống cũng được thiết kế để hỗ trợ triển khai trên toàn cầu và các chiến lược nền tảng cho vòng đời dài hạn của xe.

Trong khuôn khổ hợp tác, Qualcomm Technologies và Wayve cũng dự định thử nghiệm thêm về khả năng sử dụng các SoC của Qualcomm trong các ứng dụng robotaxi cấp độ 4 (L4) trong tương lai.

Wayve AI Driver - bộ phần mềm lái xe dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - học hỏi hành vi lái xe trực tiếp từ lượng lớn dữ liệu thực tế, cho phép thích ứng với nhiều khu vực, loại đường và môi trường lái xe khác nhau.

Snapdragon Ride cùng bộ Active Safety kết hợp khả năng xử lý điện toán ô tô hàng đầu của Qualcomm Technologies với hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng cho AI trên thiết bị trong một kiến trúc được chứng nhận an toàn bao gồm dự phòng hệ thống, giám sát thời gian thực và cơ chế cô lập bảo mật.

Snapdragon Ride được thiết kế trên kiến trúc mở và thống nhất, có thể mở rộng liền mạch từ các hệ thống Snapdragon Ride Elite cao cấp đến các nền tảng xe phổ thông. Thiết kế này giúp các hãng xe duy trì hiệu năng cao ổn định và khả năng tăng tốc triển khai AI mạnh mẽ trên nhiều chương trình xe và các cấp độ khả năng lái khác nhau. Nền tảng cũng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế và tích hợp hệ thống, đồng thời hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về khả năng di chuyển và tái sử dụng phần mềm và AI trên nhiều nền tảng, phân khúc và thế hệ xe.

Bằng cách tích hợp sẵn Wayve AI Driver với Snapdragon Ride, các hãng xe có thêm lựa chọn cho nền tảng hiện đại và đã được kiểm chứng để triển khai công nghệ ADAS/AD tiên tiến, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển lên các cấp độ lái xe cao hơn trong suốt vòng đời của phương tiện. Cách tiếp cận mở này nhằm tăng tính linh hoạt, đồng thời giảm chi phí, độ phức tạp và rủi ro so với các mô hình hệ thống phân mảnh và khép kín. Khả năng mở rộng này cho phép các hãng xe tiêu chuẩn hóa hệ thống trên nhiều nền tảng và thị trường, đồng thời vẫn duy trì sự khác biệt trong trải nghiệm thương hiệu và phân khúc sản phẩm.

Qualcomm Wayve AI Driver Wayve AI Hợp tác chiến lược Snapdragon Ride lái xe tự động giải pháp AI cho ADAS hệ thống lái xe tự động

Bài liên quan

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Xe và phương tiện
Thông tin từ Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (Vietnam Motorsport Federation - VMF), Giải đua Ô tô Địa hình Quốc tế Mộc Châu 2026 (Mộc Châu International Off-Road Cup 2026) sẽ chưa thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu do công tác chuẩn bị không kịp tiến độ. Thời điểm tổ chức mới của giải hiện vẫn chưa được xác định.
Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Xe 365
Nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Range Rover Evoque 2026 nhập khẩu từ Anh, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng của dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ.
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Kết nối sáng tạo
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor và dịch vụ đặt xe công nghệ của Mỹ Uber Technologies đang thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng công nghệ và ô tô trên thế giới đang tăng tốc đầu tư vào phương tiện tự hành nhằm đón đầu xu hướng giao thông thông minh trong tương lai.
BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Xe 365
BYD công bố pin Blade thế hệ thứ 2 tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất 1.500 kW mỗi đầu sạc. Công nghệ mới vận hành ổn định ngay ở nhiệt độ -30°C và dự kiến phủ 20.000 trạm sạc tại Trung Quốc trước khi triển khai toàn cầu cuối năm 2026.
Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Xe và phương tiện
Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga Air Blade 125, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong vũ trụ Marvel. Mẫu xe được phát triển nhằm đánh dấu cột mốc 30 năm hãng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

18°C

Cảm giác: 18°C
sương mờ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
24°C
Đà Nẵng

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Hải Phòng

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Khánh Hòa

22°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Phan Thiết

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,420 18,720
Kim TT/AVPL 18,425 18,730
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,420 18,720
Nguyên Liệu 99.99 17,600 17,800
Nguyên Liệu 99.9 17,550 17,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,310 18,710
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,190 18,640
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 184,200 187,200
Hà Nội - PNJ 184,200 187,200
Đà Nẵng - PNJ 184,200 187,200
Miền Tây - PNJ 184,200 187,200
Tây Nguyên - PNJ 184,200 187,200
Đông Nam Bộ - PNJ 184,200 187,200
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,420 18,720
Miếng SJC Nghệ An 18,420 18,720
Miếng SJC Thái Bình 18,420 18,720
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,400 18,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,400 18,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,400 18,700
NL 99.90 17,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450
Trang sức 99.9 17,890 18,590
Trang sức 99.99 17,900 18,600
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,842 18,722
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,842 18,723
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,839 1,869
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,839 187
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,819 1,854
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 177,064 183,564
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 130,314 139,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 117,335 126,235
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,355 113,255
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,349 108,249
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,857 7,747
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 1,872
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18232 18507 19081
CAD 18807 19085 19702
CHF 33069 33455 34098
CNY 0 3470 3830
EUR 29799 30071 31108
GBP 34413 34805 35737
HKD 0 3224 3426
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15231 15816
SGD 20069 20351 20880
THB 742 805 860
USD (1,2) 25989 0 0
USD (5,10,20) 26030 0 0
USD (50,100) 26059 26078 26311
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,041 26,041 26,311
USD(1-2-5) 25,000 - -
USD(10-20) 25,000 - -
EUR 29,995 30,019 31,219
JPY 162.33 162.62 169.77
GBP 34,745 34,839 35,725
AUD 18,464 18,531 19,046
CAD 18,970 19,031 19,607
CHF 33,324 33,428 34,195
SGD 20,177 20,240 20,912
CNY - 3,760 3,868
HKD 3,291 3,301 3,389
KRW 16.45 17.15 18.45
THB 789.32 799.07 852.76
NZD 15,219 15,360 15,747
SEK - 2,812 2,899
DKK - 4,011 4,134
NOK - 2,683 2,767
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,246.27 - 7,022.07
TWD 745.46 - 899.28
SAR - 6,870.7 7,206.29
KWD - 83,391 89,250
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,981 26,011 26,311
EUR 29,876 29,996 31,170
GBP 34,566 34,705 35,709
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,070 33,203 34,132
JPY 161.68 162.33 169.65
AUD 18,330 18,404 18,996
SGD 20,231 20,312 20,895
THB 810 813 849
CAD 18,941 19,017 19,598
NZD 15,281 15,815
KRW 17.17 18.73
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26189 26189 26311
AUD 18417 18517 19439
CAD 18994 19094 20109
CHF 33312 33342 34929
CNY 0 3786.7 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29988 30018 31744
GBP 34722 34772 36530
HKD 0 3355 0
JPY 162.16 162.66 173.21
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15342 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20226 20356 21090
THB 0 772 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18420000 18420000 18720000
SBJ 16000000 16000000 18720000
Cập nhật: 12/03/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,068 26,118 26,311
USD20 26,068 26,118 26,311
USD1 23,807 26,118 26,311
AUD 18,521 18,621 19,739
EUR 30,215 30,215 31,680
CAD 18,950 19,050 20,363
SGD 20,335 20,485 21,250
JPY 162.83 164.33 168.93
GBP 34,693 35,043 36,140
XAU 18,418,000 0 18,722,000
CNY 0 3,672 0
THB 0 811 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/03/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giải mã

Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

Ra mắt Câu lạc bộ

Ra mắt Câu lạc bộ 'Niềm tin số Đất Tổ' lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng

Tích trữ xăng dầu tại nhà: Khi nào người dân có thể vi phạm pháp luật?

Tích trữ xăng dầu tại nhà: Khi nào người dân có thể vi phạm pháp luật?

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Giải mã

Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO

Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng