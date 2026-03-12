Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Được biết, Wayve AI Driver như một phần mềm lái xe AI tùy chọn mới dành cho các khách hàng sử dụng nền tảng Snapdragon Ride™ của Qualcomm, cùng bộ phần mềm Active Safety, vốn đã được triển khai trong nhiều chương trình xe hơi trên toàn cầu và được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn ô tô quốc tế.

Theo Qualcomm, việc Qualcomm và Wayve chính thức công bố hợp tác kỹ thuật không ngoài mục tiêu mở rộng lựa chọn cho các hãng xe ô tô với hệ thống ADAS và AD tiên tiến và sẵn sàng đưa hệ thống này vào sản xuất hàng loạt cho các hãng xe ô tô trên toàn thế giới.

Qualcomm và Wayve ký kết hợp tác chiến lược

Sau hợp tác này, giải pháp lái xe thông minh bằng AI hoàn chỉnh Wayve AI Driver sẽ được tích hợp trên nền tảng Snapdragon Ride vốn có hiệu năng cao đã được kiểm chứng thực tế do Qualcomm Technologies sở hữu. Nền tảng này bao gồm các hệ thống vi mạch điện tử (system-on-chip - SoC) cùng bộ phần mềm Active Safety được tích hợp chặt chẽ, tạo nên một hệ thống được tích hợp sẵn cho phép triển khai các tính năng ADAS đạt chuẩn quy định và hỗ trợ lái tự hành, đồng thời mở rộng sang các môi trường lái xe đa dạng hơn và khả năng lái tự hành không cần quan sát.

“ADAS là lĩnh vực mà quy mô, độ an toàn và tác động thực tế có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các hãng xe hiện nay. Snapdragon Ride được xây dựng để hỗ trợ nhiều chiến lược nền tảng dài hạn, giúp các hãng xe có thể tiêu chuẩn hóa hệ thống trên nhiều chương trình và khu vực khác nhau nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt. Cùng với Wayve, chúng tôi sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các hãng xe trong việc phát triển, triển khai và mở rộng các hệ thống lái xe tiên tiến, đồng thời giúp giảm chu kỳ phát triển, công sức và rủi ro.” Ông Anshuman Saxena, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng ADAS và Robotics của Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

“Wayve AI Driver được thiết kế như một phần mềm linh hoạt, không phụ thuộc vào loại xe, đóng vai trò là công nghệ tự hành trên bất kỳ phương tiện và ở bất kỳ đâu. Sự hợp tác với Qualcomm Technologies mang đến cho các hãng xe toàn cầu đang phát triển sản phẩm và công nghệ dựa trên nền tảng Snapdragon Ride một lộ trình đơn giản hơn để triển khai khả năng lái xe tự động AI hoàn chỉnh dẫn đầu thị trường, kết hợp với hệ thống Active Safety của Qualcomm”, ông Alex Kendall, Đồng sáng lập kiêm CEO của Wayve, cho biết:

“Bằng cách kết hợp công nghệ AI tự lái thông minh của Wayve với hiệu năng tính toán, bề dày phát triển của nền tảng và quy mô toàn cầu từ Qualcomm Technologies, chúng tôi đang mở rộng lựa chọn cho các hãng xe và mang lại giá trị ngay lập tức trong các hệ thống ADAS và lái xe tự động, với lộ trình tự nhiên từ hỗ trợ lái rảnh tay đến lái xe không cần quan sát”. ông Alex Kendall chia sẻ thêm.

Được thiết kế làm nền tảng ADAS/AD tiên tiến, hệ thống tích hợp sẵn này cho phép các hãng xe triển khai nhanh chóng các tính năng nâng cao, đồng thời vẫn hỗ trợ tùy chỉnh, mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Bằng cách giảm độ phức tạp khi tích hợp SoC, hệ thống an toàn chủ động và AI Driver, các hãng xe có thể triển khai hệ thống ADAS/AD đáng tin cậy nhanh hơn và với ít nguồn lực hơn. Hệ thống cũng được thiết kế để hỗ trợ triển khai trên toàn cầu và các chiến lược nền tảng cho vòng đời dài hạn của xe.

Trong khuôn khổ hợp tác, Qualcomm Technologies và Wayve cũng dự định thử nghiệm thêm về khả năng sử dụng các SoC của Qualcomm trong các ứng dụng robotaxi cấp độ 4 (L4) trong tương lai.

Wayve AI Driver - bộ phần mềm lái xe dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - học hỏi hành vi lái xe trực tiếp từ lượng lớn dữ liệu thực tế, cho phép thích ứng với nhiều khu vực, loại đường và môi trường lái xe khác nhau.

Snapdragon Ride cùng bộ Active Safety kết hợp khả năng xử lý điện toán ô tô hàng đầu của Qualcomm Technologies với hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng cho AI trên thiết bị trong một kiến trúc được chứng nhận an toàn bao gồm dự phòng hệ thống, giám sát thời gian thực và cơ chế cô lập bảo mật.

Snapdragon Ride được thiết kế trên kiến trúc mở và thống nhất, có thể mở rộng liền mạch từ các hệ thống Snapdragon Ride Elite cao cấp đến các nền tảng xe phổ thông. Thiết kế này giúp các hãng xe duy trì hiệu năng cao ổn định và khả năng tăng tốc triển khai AI mạnh mẽ trên nhiều chương trình xe và các cấp độ khả năng lái khác nhau. Nền tảng cũng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế và tích hợp hệ thống, đồng thời hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về khả năng di chuyển và tái sử dụng phần mềm và AI trên nhiều nền tảng, phân khúc và thế hệ xe.

Bằng cách tích hợp sẵn Wayve AI Driver với Snapdragon Ride, các hãng xe có thêm lựa chọn cho nền tảng hiện đại và đã được kiểm chứng để triển khai công nghệ ADAS/AD tiên tiến, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển lên các cấp độ lái xe cao hơn trong suốt vòng đời của phương tiện. Cách tiếp cận mở này nhằm tăng tính linh hoạt, đồng thời giảm chi phí, độ phức tạp và rủi ro so với các mô hình hệ thống phân mảnh và khép kín. Khả năng mở rộng này cho phép các hãng xe tiêu chuẩn hóa hệ thống trên nhiều nền tảng và thị trường, đồng thời vẫn duy trì sự khác biệt trong trải nghiệm thương hiệu và phân khúc sản phẩm.