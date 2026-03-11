Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Sự ra mắt của iPhone 17e, sản phẩm vừa được Apple ra mắt toàn cầu vào ngày 02.3 vừa qua, được nhiều nhà bán lẻ kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhóm người dùng trẻ và khách hàng cần nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ.

Sáng nay, 11/3/2026 iPhone 17e đã chính thức được mở bán tại Việt Nam, tại cửa hàng Di Động Việt 307 đường 3 tháng 2 (phường Vườn Lài, TP.HCM) đã tổ chức workshop trải nghiệm và mở bán sớm sản phẩm này.

iPhone 17e là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất trong các thế hệ iPhone mới

iPhone 17e là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất trong các thế hệ iPhone mới. Trong đó điểm đáng chú ý của sản phẩm này là dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn được nâng lên 256GB, gấp đôi so với mức 128GB của thế hệ trước nhưng giá bán gần như không thay đổi. Đây được xem là yếu tố giúp thiết bị trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone dưới 20 triệu đồng.

Ngoài ra, iPhone 17e cũng sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, sử dụng lớp kính Ceramic Shield giúp tăng độ bền khi sử dụng. Máy được trang bị chip A19, mang lại hiệu năng xử lý ổn định và tối ưu năng lượng tốt hơn. Hệ thống camera Fusion 48MP hỗ trợ zoom quang học 2x và quay video 4K Dolby Vision.

Thiết bị cũng hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2, cho phép sử dụng các phụ kiện từ tính trong hệ sinh thái Apple.

Năm nay, Apple mang đến cho người dùng iPhone 17e với ba tùy chọn màu cơ bản gồm Đen (Black), Trắng (White), Hồng Phai (Soft Pink). Trong đó màu Hồng Phai nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng ngay khi sản phẩm được công bố.

Hơn 60% người dùng phản hồi tích cực về màu sắc mới của sản phẩm, trong khi phiên bản 256GB chiếm khoảng 90% lựa chọn của khách hàng

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt trong giai đoạn trước ngày mở bán, iPhone 17e nhận được lượng quan tâm khá tích cực từ khách hàng. Trong đó, hơn 60% người dùng phản hồi tích cực về màu sắc mới của sản phẩm, trong khi phiên bản 256GB chiếm khoảng 90% lựa chọn của khách hàng đăng ký.

Đại diện Di Động Việt cho biết, các mẫu iPhone trong tầm giá từ 15 - 20 triệu đồng thường có vòng đời bán hàng khá dài vì phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

“Trong thực tế bán lẻ, đây là phân khúc có nhu cầu nâng cấp khá rõ rệt. Nhiều khách hàng đang sử dụng iPhone 11, 12 hoặc 13 bắt đầu cân nhắc đổi máy khi dung lượng lưu trữ trên các thiết bị cũ không còn đáp ứng nhu cầu. Việc Apple nâng dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB nhưng vẫn giữ mức giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận hơn”, đại diện hệ thống chia sẻ.

Bảng giá iPhone 17e tại Động Việt

Đặc biệt trong giai đoạn mở bán, hệ thống triển khai nhiều chương trình ưu đãi để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn nữa. Cụ thể, phiên bản iPhone 17e 256GB | 512GB có giá niêm yết lần lượt là 17,99 triệu đồng và 24,49 triệu đồng, đi cùng với giá ưu đãi mở bán, giá sản phẩm chỉ còn 17,89 triệu đồng và 24,29 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi tham gia thu cũ - đổi mới tại Di Động Việt, khách hàng sẽ được trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy với giá thu máy cũ cạnh tranh so với thị trường. Đưa sản phẩm về mức giá cuối cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 14,39 triệu đồng bản 256GB và chỉ từ 20,79 triệu đồng bản 512GB.

Ngoài chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng khi thanh toán chuyển khoản sẽ được giảm thêm 100.000 đồng. Khi mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, được giảm thêm đến 10 triệu đồng, trong khi các phụ kiện như củ sạc, tai nghe, loa hoặc pin dự phòng được giảm đến 41%. Hệ thống cũng áp dụng chương trình trả góp 30: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, mua sắm iPhone 17e hoặc các sản phẩm di động chính hãng, đồ gia dụng, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).