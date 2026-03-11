Chuyển động số
Zing MP3 duy trì ổn định về tỷ lệ người dùng hàng tháng

Anh Thái

Anh Thái

14:27 | 11/03/2026
Đây là con số rất đáng ghi nhận khi mà thị trường nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam trong năm 2025 vừa qua ghi nhận nhiều sự biến động.
Báo cáo "The Connected Consumer Q4/2025" của Decision Lab vừa cho thấy Zing MP3 tiếp tục khẳng định vị thế là ứng dụng nghe nhạc trực tuyến nội địa phổ biến nhất, duy trì vai trò đối trọng lớn với YouTube tại thị trường Việt Nam.

Dữ liệu từ báo cáo chỉ rõ, Zing MP3 ghi nhận tỷ lệ sử dụng (penetration rate) đạt 45%, giữ vững vị trí thứ hai trên toàn thị trường. Chỉ số này giúp nền tảng nội địa vượt xa các đối thủ quốc tế như TikTok (32%), Spotify (27%) và Apple Music (9%), chỉ xếp sau YouTube (74%).

Zing MP3 duy trì ổn định về tỷ lệ người dùng hàng tháng

Trước đó, theo báo cáo “Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026” từ Đại học RMIT, Zing MP3 lọt top 4 nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam, đứng sau Youtube, TikTok và Facebook với sự phổ biến của các dạng video ngắn.

Sau gần 20 năm có mặt trên thị trường, Zing MP3 vẫn khẳng định vị thế là nền tảng nhạc số "Make in Vietnam" tiêu biểu nhất khi duy trì sức cạnh tranh với các tên tuổi lớn toàn cầu.

Có thể nói, khả năng bản địa hóa nôi dung là yếu tố giúp Zing MP3 được nhiều người dùng Việt Nam yêu thích. Bên cạnh phát triển dựa theo thói quen nghe nhạc của người Việt và sở hữu kho nhạc khổng lồ với hơn 98% bản quyền nhạc Việt, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được xem là một trong những thế mạnh giúp Zing MP3 vượt qua các ứng dụng nổi tiếng toàn cầu khi mang đến trải nghiệm nghe nhạc ổn định.

Hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nền tảng đã không ngừng nâng cấp để mang lại các tính năng như gợi ý các bài hát, danh sách bài hát theo đúng sở thích, cảm xúc và thời điểm.

Sau gần 20 năm có mặt trên thị trường, Zing MP3 vẫn khẳng định vị thế là nền tảng nhạc số "Make in Vietnam" tiêu biểu

Mới đây, một khảo sát từ Q&Me cũng cho thấy 75% người Việt cho biết nghe nhạc hàng ngày và nghe nhạc là hình thức giải trí chính. Trong đó, có đến 93% người được khảo sát sử dụng điện thoại di động để nghe nhạc. Theo các chuyên gia, nền tảng nhạc số đang giữ vai trò quan trọng đối với thị trường âm nhạc Việt Nam.

Một thống kê của Statista cũng chỉ ra doanh thu thị trường nhạc số tại Việt Nam năm 2025 ước tính đạt 51,95 triệu USD. Trong đó, hơn một nửa đến từ nhạc phát trực tuyến.

Bước sang năm 2026, Zing MP3 tiếp tục định hướng nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa, mở rộng nội dung và tăng cường tương tác với cộng đồng yêu nhạc. Với nền tảng người dùng trung thành và lợi thế nội địa rõ rệt, Zing MP3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường nhạc số Việt Nam.

