Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Trợ lý FAI do mạng di động FPT phát triển, được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, có khả năng giao tiếp linh hoạt, phản hồi nhanh và ghi nhận thông tin một cách tự nhiên như một trợ lý chuyên nghiệp. Qua đó, người dùng dù ở ngoài vùng phủ sóng, điện thoại hết pin, tắt máy hoặc đang bận cuộc gọi khác, thì trợ lý FAI vẫn có thể thay mặt tiếp nhận cuộc gọi, tương tác với người gọi, ghi nhận thông tin và gửi lại kết quả ngay sau đó, giúp người dùng không bỏ lỡ các nội dung quan trọng.

Được biết, đến tháng 03/2026, Trợ lý cuộc gọi FAI đã đạt hơn 400.000 thuê bao sử dụng, cho thấy sự quan tâm và đón nhận tích cực từ người dùng đối với các dịch vụ hỗ trợ liên lạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người thường xuyên bận rộn, không thể trực tiếp nghe máy nhưng vẫn cần đảm bảo không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 phiên bản nâng cấp sẽ có nhiều cải tiến so với thế hệ trước. Bên cạnh phát huy các tính năng quen thuộc của phiên bản trước như tự động trả lời cuộc gọi khi người dùng không thể nghe máy, hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi khi điện thoại đang bận, cho phép nghe lại nội dung cuộc gọi và chuyển nội dung cuộc gọi thành văn bản… thì phiên bản FAI 2.0, hệ thống được nâng cấp nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xử lý cuộc gọi. Người dùng có thể lựa chọn trợ lý với nhiều giọng nói đa dạng hơn, khi hệ thống bổ sung thêm loại giọng trợ lý mới, nâng tổng số lên 7 giọng, với các sắc thái vùng miền khác nhau.

Một cải tiến đáng chú ý khác là khả năng tự cài đặt lý do không nghe máy. Nếu trước đây người dùng chỉ có thể chọn các lý do gợi ý sẵn từ hệ thống, thì ở phiên bản mới, người dùng có thể chủ động thiết lập nội dung phản hồi phù hợp với từng tình huống.

Đặc biệt, FAI 2.0 cho phép cài đặt chi tiết kịch bản giao nhận hàng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến hoặc làm việc đối tác vận chuyển. Ví dụ khi có cuộc gọi từ đơn vị giao hàng trong lúc người dùng bận, trợ lý có thể thay mặt thông báo thời gian bận, lý do bận và hướng dẫn cụ thể việc giao hàng như giao đến địa điểm nào, ai nhận hộ và số điện thoại của người nhận thay. Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung thêm nhiều kịch bản trả lời thông minh cho các tình huống thường gặp như cuộc gọi nhắc hẹn, đặt lịch, nhắc thanh toán hoặc các cuộc gọi cần phản hồi gấp.

Về khả năng xử lý thông tin, FAI 2.0 tích hợp công nghệ GenAI để tóm tắt nội dung cuộc gọi mà trợ lý đã nghe máy thay. Nội dung tóm tắt sẽ được gửi về cho chủ thuê bao thông qua tin nhắn SMS, giúp người dùng nhanh chóng nắm được thông tin chính mà không cần nghe lại toàn bộ cuộc gọi. Song song với đó, hệ thống cũng nâng cấp công nghệ phân tích và lọc cuộc gọi rác, giúp nhận diện chính xác hơn các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm phiền, đồng thời gửi cảnh báo tới người dùng khi phát hiện nguy cơ.

Người dùng sử dụng Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 cần sử dụng thuê bao theo gói với giá cước 9.000 đồng/tháng. Đặc biệt, dịch vụ áp dụng 7 ngày dùng thử miễn phí cho thuê bao đăng ký lần đầu, các thuê bao đang sử dụng phiên bản trước cũng được trải nghiệm phiên bản mới với 7 ngày miễn phí kể từ thời điểm đăng ký.

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn tin nhắn: DK FAI gửi 5775.

Với những nâng cấp về công nghệ AI và khả năng cá nhân hóa, FAI 2.0 được kỳ vọng trở thành trợ lý hữu ích giúp người dùng mạng di động FPT chủ động hơn trong việc quản lý và xử lý các cuộc gọi hàng ngày.