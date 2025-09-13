FPT Shop tung ưu đãi kép cho khách hàng mua máy kèm SIM từ mạng di động FPT

Cụ thể, với chương trình này, khách hàng khi mua điện thoại hoặc máy tính bảng có giá từ 5.000.000 đồng trở lên tại hệ thống FPT Shop sẽ được tặng kèm SIM FPT theo các gói cước được thiết kế sẵn với mức trợ giá trực tiếp lên đến 2.500.000 đồng.

Các gói cước được thiết kế sẵn cho chương trình đặc biệt này

Ưu đãi áp dụng cho nhiều sản phẩm như Honor X8c, OPPO A5i Pro, Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Poco Pad WiFi, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024,... Khoản trợ giá sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán máy, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu và trải nghiệm kết nối di động liền mạch.

Đáng chú ý, ngày hôm qua 12/9 mạng di động FPT và Home Credit vừa ký kết hợp tác chiến lược để mang đến một giải pháp tiện ích không kém, đó là trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0% với kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Như vậy, khách hàng chỉ cần đóng thêm 0,5% phí bảo hiểm trên tổng giá trị gói cước trong số các gói cước đã được mạng FPT thiết kế sẵn. Hình thức trả góp này tách biệt hoàn toàn với các gói trả góp thiết bị, mang đến sự lựa chọn linh hoạt và đa dạng hơn cho người dùng.

Mạng di động FPT và Home Credit ký kết hợp tác chiến lược

Ông Fabien Sanchez, Giám đốc kinh doanh Home Credit Việt Nam cho biết: “Trong năm 2025, Home Credit Việt Nam tiếp tục cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đổi mới, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng cũng như đối tác và Home Credit. Sự hợp tác chiến lược với mạng di động FPT lần này là một minh chứng cho cam kết đó, bởi chúng tôi tin rằng giải pháp trả góp 0% lãi suất sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam tối ưu chi phí, tiếp cận các thiết bị công nghệ dễ dàng hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí.”

Tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ: “Với lợi thế là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu, FPT Shop định hướng phát triển mạng di động FPT thành nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích và giá trị thiết thực cho khách hàng. Trên nền tảng đó, FPT Shop hợp tác cùng Home Credit để kết hợp tài chính tiêu dùng và bán lẻ công nghệ, qua đó mang đến các giải pháp tích hợp, giúp khách hàng tiếp cận đa dạng nhu cầu với chi phí hợp lý. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực, tạo thêm giá trị thiết thực và nâng cao trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.”

Đại diện mạng di động FPT tại lễ ký kết

Sự kết hợp giữa chương trình trợ giá, giải pháp trả góp 0% lãi suất và tiện ích của gói cước giúp khách hàng vừa dễ dàng sở hữu những thiết bị hiện đại, vừa trải nghiệm kết nối di động với chi phí tối ưu. Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT Shop, mạng di động FPT và Home Credit trong việc mang công nghệ đến gần hơn với người Việt.

Trong tương lai, FPT Shop không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn hướng đến việc trở thành một không gian đa tiện ích, nơi khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái số từ thiết bị, kết nối viễn thông đến các dịch vụ tài chính hiện đại.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại https://fptshop.com.vn/sim-fpt hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất để được tư vấn.