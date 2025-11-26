Chuyển đổi số
Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Anh Thái

Anh Thái

17:45 | 26/11/2025
Theo đó, liên minh này sẽ thúc đẩy tương lai số có chủ quyền tại châu Âu thông qua cam kết xây dựng một cách tiếp cận phối hợp ở cấp độ châu Âu, qua đó chủ động thúc đẩy chủ quyền của Liên minh Châu Âu cũng như sự phát triển của các giải pháp công nghệ và dịch vụ số của châu Âu trong nhiều lĩnh vực.
Dassault Systèmes sẽ cùng Việt Nam vững vàng tiến vào tương lai số Dassault Systèmes thúc đẩy sự phát triển ngành bán dẫn Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền Châu Âu
Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền Châu Âu

Bên cạnh Dassault Systèmes, các đối tác sáng lập của liên minh này còn có A1 Digital, Airbus, Deutsche Telekom, evroc, OpenNebula Systems, Orange, OVHcloud, Post Luxembourg, Schwarz Digits, Sopra Steria và Telecom Italia.

Với vai trò đồng sáng lập ESTIA, Dassault Systèmes, (Công ty tiên phong trong đổi mới công nghệ số hơn 40 năm tuổi) cho thấy tham vọng của mình khi quyết tâm trở thành nhà vận hành dịch vụ đám mây hàng đầu, đáng tin cậy và bền vững.

Thương hiệu OUTSCALE của công ty là dịch vụ đám mây đầu tiên đạt chứng nhận bảo mật cao nhất tại châu Âu, trở thành đối tác chiến lược về tuân thủ quy định cho các ngành công nghiệp chịu sự quản lý nghiêm ngặt và khu vực công, nơi dữ liệu nhạy cảm được ưu tiên bảo vệ hàng đầu.

Việc đảm bảo niềm tin, tính minh bạch và khả năng thích ứng lâu dài trong thị trường điện toán đám mây châu Âu là điều cần thiết đối với người dân, khu vực công và các doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho năng lực cạnh tranh và an ninh của châu Âu trong tương lai.

Được biết, ESTIA được thành lập nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng một ngành công nghệ EU có khả năng đổi mới, mở rộng năng lực cạnh tranh và nâng cao tính độc lập. Các nhà sáng lập ESTIA đã cam kết hợp tác cùng các bên liên quan trong EU để hiện thực hoá mục tiêu chủ quyền số thông qua việc xây dựng định nghĩa pháp lý rõ ràng về “đám mây có chủ quyền” cũng như thúc đẩy chính sách mua sắm công mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các dịch vụ đám mây có chủ quyền của EU trở thành nền tảng xử lý dữ liệu nhạy cảm cho khách hàng chủ lực.

Dassault Systèmes Hợp tác chiến lược Liên Minh Châu Âu

Công trình khoa học
Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM lọt vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử 2025 với thiết bị đeo sử dụng camera-AI nhận diện vật cản, chuyển thành giọng nói hướng dẫn người khiếm thị di chuyển an toàn.
Giáo dục số
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2536/QĐ-TTg, chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học đa ngành, trở thành Đại học thứ 12 của Việt Nam với năm trường thành viên.
Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Subzero Engineering khánh thành cơ sở sản xuất mới ở TP. Hồ Chí Minh, phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương với quy mô hơn 50 việc làm kỹ thuật cao.
Giáo dục số
Sau vòng bán kết đầy kịch tính diễn ra đồng loạt tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam, Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT" đã công bố danh sách 10 đội xuất sắc nhất toàn quốc. Các đội này chính thức bước vào vòng chung kết.
Năng lượng
2 cổ đông lớn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) với tổng số cổ phần gần 70% là EVNGENCO2 (Tổng công ty Phát điện 2) và Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Đây là những công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, SBH còn có Công ty TNHH năng lượng REE sở hữu 25,76% cổ phần.
