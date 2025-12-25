Chuyển đổi số
Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Lê Giang

Lê Giang

08:47 | 25/12/2025
Từ ngày 1–21/12/2025, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo cho hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn Thủ đô.
Thực hiện Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 8/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về Chương trình phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” ở các cấp học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ sinh thái học tập sáng tạo và tổ chức thực nghiệm trong năm 2025.

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo cho hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn Thủ đô.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhà trường đã biên soạn chương trình và tài liệu bồi dưỡng dành cho giáo viên các cấp học trên địa bàn Thành phố, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng từ ngày 1/12 đến 21/12/2025 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Chương trình thu hút hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giáo dục tham gia.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào phát triển Hệ sinh thái học tập sáng tạo thông qua 5 thành tố cốt lõi gồm: chủ thể học tập sáng tạo; tri thức học tập sáng tạo; công nghệ học tập sáng tạo; bối cảnh học tập sáng tạo; văn hóa học tập sáng tạo.

Trong đó, chuyên đề về công nghệ học tập sáng tạo được đặc biệt nhấn mạnh nhằm tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ và ứng dụng số trong công tác quản lý, giảng dạy và hỗ trợ dạy học trong nhà trường.

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tich Hội đồng Trường, Trưởng ban Chuyên môn Chương trình 1217 tặng Giấy khen cho các học viên xuất sắc khóa bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo.
Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Theo đại diện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chương trình bồi dưỡng hướng tới việc giúp giáo viên nâng cao nhận thức về khái niệm hệ sinh thái học tập sáng tạo, đồng thời trang bị phương pháp, công cụ và kỹ năng thiết kế, triển khai các hoạt động học tập sáng tạo, tích hợp công nghệ và sự tham gia của các bên liên quan như học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Ngày 21/12/2025, nhà trường tổ chức tổng kết khóa bồi dưỡng và khen thưởng 153 học viên có thành tích xuất sắc. Hoạt động này không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập của đội ngũ giáo viên mà còn tạo động lực để tiếp tục lan tỏa mô hình Hệ sinh thái học tập sáng tạo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình bồi dưỡng được đánh giá là bước đi thiết thực, góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường học tập toàn diện, sáng tạo và bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

