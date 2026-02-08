Dựa trên dữ liệu lưu lượng các năm gần đây, VNPT dự báo mạng lưới trong dịp Tết 2026 không phát sinh đột biến lớn so với ngày thường, song vẫn tập trung đảm bảo cao nhất chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin.

VNPT sẵn sàng hạ tầng viễn thông cho cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Và để chủ động phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết cũng như các sự kiện đầu năm 2026, Tập đoàn VNPT đã xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, hệ thống truyền dẫn liên tỉnh đã được nâng tổng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng khoảng 14% so với trước. Hạ tầng Internet quốc tế cũng được VNPT tăng cường với tổng dung lượng khoảng trên 11 Tbps, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu truy cập của người dùng ngay cả trong trường hợp một số tuyến cáp biển gặp sự cố.

VNPT cũng đã bổ sung khoảng 300 trạm phát sóng lưu động

Song song với đó, VNPT cũng đã bổ sung khoảng 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến tại các khu vực diễn ra sự kiện lớn, nơi tập trung đông người trong đêm Giao thừa và các ngày cao điểm Tết. Các đơn vị kỹ thuật của VNPT thực hiện giám sát lưu lượng theo thời gian thực, sẵn sàng mở thêm kênh kết nối hoặc tăng dung lượng với các đối tác trong và ngoài nước khi cần thiết.

Lực lượng kỹ thuật cũng được bố trí ứng trực 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và các nguy cơ tấn công mạng.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin được VNPT đặc biệt chú trọng. Hệ thống kiểm soát nội dung của VNPT hiện đạt năng lực xử lý lên tới trên 1.600 Gbps, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mạng lưới trong điều kiện lưu lượng cao. Đồng thời, VNPT đã thiết lập các nguồn tín hiệu dự phòng từ vệ tinh và truyền hình mặt đất đến các site dự phòng, đảm bảo an toàn phát sóng cho các kênh thiết yếu như VTV, HTV, K+… Lực lượng kỹ thuật cũng được bố trí ứng trực 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và các nguy cơ tấn công mạng.

Với sự chủ động trong dự báo xu hướng sử dụng dịch vụ cùng việc đầu tư nâng cấp toàn diện hạ tầng mạng lưới, VNPT sẵn sàng đảm bảo mạng viễn thông an toàn, ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.