Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hùng Cường
Phạm Anh
Thế Kiên

Hùng Cường Phạm Anh Thế Kiên

14:23 | 20/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Phiên họp Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 17/1/2026 tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các chuyên gia của Hội đã đề xuất ba hướng phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm bản lề của giai đoạn 2026-2030: cải tổ giáo dục theo chất lượng thay vì số lượng, tập trung nguồn lực cho ba nhóm công nghệ chiến lược gồm chip bán dẫn - mạng di động thế hệ sau - vệ tinh, xây dựng cơ chế chứng chỉ nghề nghiệp kết nối chặt giữa trường đại học và doanh nghiệp.
Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 tham quan Không gian VNPT (VNPT Space) ngày 17/01/2026

Năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030. Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) khẳng định đây là năm bản lề của giai đoạn 2026-2030, khi đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và khoa học công nghệ đóng vai trò quyết định.

Cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực vô tuyến - điện tử cần đóng vai trò nòng cốt định hướng chiến lược, tư vấn chính sách và kết nối nguồn lực cho các đột phá công nghệ.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam
Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giáo dục đại học phải chuyển hướng

GS. TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó chủ tịch Hội REV đặt vấn đề về chất lượng đào tạo hiện nay. Ông dẫn lời Tập đoàn Viettel: "100% sinh viên ra trường chỉ có 30% đáp ứng được yêu cầu, còn 70% phải đào tạo lại". Cho thấy thực trạng đào tạo các trường đại học khối ngành điện tử - viễn thông đang gặp khó khăn lớn.

Theo GS. Trình, các trường đại học trước đây cạnh tranh theo số lượng, "....tuyển được bao nhiêu sinh viên, nguồn thu được bao nhiêu...". GS. TS. Chử Đức Trình gọi đây là "cạnh tranh ở đẳng cấp thấp". Ông cho rằng, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đã nhìn thấy vấn đề này và đang thay đổi chính sách.

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
GS. TS. Chử Đức Trình (thứ tư từ trái sang), Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nêu ý kiến

Từ năm 2025, Bộ Giáo dục đã thay đổi nhiều chính sách cụ thể. Năm 2026, sẽ siết xét tuyển học bạ, các phương thức tuyển sinh cần tập trung vào việc đánh giá được kiến thức, kỹ năng cốt lõi của ứng viên. GS. TS. Chử Đức Trình cảnh báo xu hướng các trường đẩy chỉ tiêu tuyển sinh lên tối đa cần dừng lại. Ông nói trên thế giới không có trường đại học 10 nghìn sinh viên, nhưng Việt Nam đang gộp các trường thành đại học lớn mà quên mất bài toán quản trị.

"Chúng ta đang bị cuốn theo phong trào. Nhưng có thứ chúng ta cần phải giữ, đó là chất lượng", GS. TS. Chử Đức Trình nhấn mạnh.

GS. TS. Chử Đức Trình đề xuất vai trò của cộng đồng chuyên gia trong thời gian tới là nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên, tạo chuẩn mực mới cho các cơ sở đào tạo.

Tập trung ba nhóm công nghệ chiến lược

GS.TS. Trần Xuân Nam, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phó Chủ tịch Hội REV tiết lộ trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của đất nước, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đang có thế mạnh trong ba nhóm quan trọng nhất. Đó là công nghệ mạng di động thế hệ sau, chip bán dẫn, và công nghệ hàng không vệ tinh. Hội đóng vai trò tư vấn, phản biện và kết nối cộng đồng chuyên gia trong cả ba nhóm này.

GS.TS. Trần Xuân Nam đề xuất năm 2026 cần tổ chức các hội nghị chuyên đề tập trung vào ba nhóm công nghệ này. Mỗi hội nghị sẽ mời các chuyên gia có tiềm năng về trình bày keynote chất lượng cao, tạo nền tảng cho nghiên cứu và ứng dụng. GS.TS. Trần Xuân Nam đặc biệt nhấn mạnh công nghệ truyền thông vệ tinh và các định hướng chiến lược của Nhà nước về kinh tế vệ tinh.

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
GS.TS. Trần Xuân Nam (thứ hai từ trái sang), Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nêu ý kiến

Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam năm vừa qua cho thấy ngành điện tử Việt Nam có nhiều tài năng trẻ. Với 141 đội sinh viên từ 27 trường đại học trên cả nước, cuộc thi đã thành công vượt kỳ vọng, GS.TS. Trần Xuân Nam cho biết mô hình cuộc thi tương tự các cuộc thi Olympic quốc tế, vai trò của cộng đồng chuyên gia rất quan trọng nhưng phải gắn chặt với các trường đại học.

"Đây là hoạt động quan trọng để nâng cao vai trò và tầm ảnh hưởng đến thế hệ sinh viên các ngành liên quan", GS.TS. Trần Xuân Nam nhấn mạnh.

Năm tới, cộng đồng chuyên gia sẽ tiếp tục lựa chọn đơn vị có tiềm lực để phối hợp tổ chức, kêu gọi doanh nghiệp đồng hành. Doanh nghiệp được lợi khi kết nối với trường đại học, phổ biến công nghệ mới đến sinh viên, tạo lập môi trường cho sinh viên thực tập, đồng thời có cơ hội tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng.

Ông Nguyễn Nam Long Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, Phó chủ tịch Hội REV cam kết Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, coi các hoạt động này góp phần quan trọng ươm mầm tài năng trẻ, kết nối nghiên cứu - đào tạo - sản xuất, thúc đẩy hệ sinh thái khoa học công nghệ. VNPT đang chuyển mình từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang tập đoàn công nghệ số, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng cốt lõi.

'Cơ chế' chứng chỉ nghề nghiệp kết nối ba nhà

GS. TS. Chử Đức Trình đề xuất xây dựng cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học. Ông cho biết năm 2025 Đảng đã có các Nghị quyết lớn như Nghị quyết 57-NQ/TW, 68-NQ/TW và đặc biệt là Nghị quyết 79-NQ/TW về khoa học công nghệ. Từ cơ chế này, cộng đồng chuyên gia có thể khai thác các chính sách hỗ trợ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, triển khai các hoạt động tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa 8)
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa 8)

Ông dẫn ví dụ Tập đoàn Viettel vừa khởi công nhà máy chip bán dẫn. Ngoài nhà máy sản xuất, phần chính là phòng thí nghiệm. Các trường đại học và công ty khác có thể tận dụng phòng thí nghiệm này như thế nào? Cộng đồng chuyên gia hoàn toàn có thể đóng vai trò cầu nối hiệu quả.

GS.TS. Trần Xuân Nam bổ sung giải pháp đột phá đó là xác định chuẩn nghề nghiệp, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ. "Mô hình này các trường có kinh nghiệm có thể bắt đầu thí điểm, đây là cách kết nối ba bên: trường đại học - doanh nghiệp - cộng đồng chuyên gia", GS.TS. Trần Xuân Nam giải thích.

VNPT khởi động cuộc thi
VNPT khởi động cuộc thi 'Age of Ainicorns'

Với vai trò đại diện cho tiếng nói của cộng đồng trí thức khoa học, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn. GS.TS. Trần Xuân Nam cho biết Hội cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và Nhà nước, tạo điều kiện phát triển mạnh hơn để thực hiện vai trò định hướng các vấn đề chiến lược.

Các chuyên gia Hội REV cùng nhìn nhận, khi Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, vai trò của cộng đồng chuyên gia càng tăng, cộng đồng cần chuyển từ vai trò góp ý sang đồng hành, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Phó Tổng Giám đốc VNPT Nguyễn Nam Long kết thúc phát biểu bằng cam kết: "VNPT sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ trong các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như các hoạt động chuyên môn, học thuật và xã hội trong thời gian tới".

Ba hướng đột phá trên, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và xa hơn nữa.

Chiều 17/1/2026, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa 8) chính thức khai mạc. Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã tổng kết hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2026. Năm 2025, REV ghi nhận nhiều hoạt động có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng khoa học công nghệ Việt Nam.

Hùng Cường - Phạm Anh - Thế Kiên

Quy chuẩn mới siết chặt thiết bị 5G từ tháng 01/2027 Quy chuẩn mới siết chặt thiết bị 5G từ tháng 01/2027

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành QCVN 86:2025/BKHCN đưa công nghệ 5G vào khung quản lý kỹ thuật quốc gia, bắt buộc áp ...
Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Với bề dày 60 năm truyền thống và gần 40 năm thành lập, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã khẳng định ...
VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Hợp tác giữa VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội đánh dấu bước phát triển quan trọng của hai bên, cùng hướng tới mục ...

công nghệ điện tử Việt Nam chip bán dẫn mạng 5G 6G công nghệ vệ tinh đào tạo kỹ sư điện tử chứng chỉ nghề nghiệp hợp tác đại học doanh nghiệp Hội Vô tuyến Điện tử VNPT Chuyển đổi số

Bài liên quan

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 22% GRDP

Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 22% GRDP

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ASEAN

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ASEAN

Có thể bạn quan tâm

Trao giải thưởng báo chí

Trao giải thưởng báo chí 'Lý luận và đổi mới' lần thứ nhất năm 2026

Đổi mới sáng tạo
Những kết quả mà các đơn vị báo chí, truyền thông Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt được khẳng định sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Học viện trong đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong đời sống lý luận đất nước.
Lần đầu tiên phát động Giải thưởng

Lần đầu tiên phát động Giải thưởng 'Ngọn đuốc vàng' tôn vinh sáng tạo số

Đổi mới sáng tạo
Chiều 22/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội tổ chức lễ phát động Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng” (Golden Torch Awards for Cultural Industries - GTACI) năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một giải thưởng quy mô quốc gia dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành kinh tế sáng tạo.
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - Ngọn lửa từ chiến khu Việt Bắc và khát vọng báo chí trong kỷ nguyên vươn mình

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - Ngọn lửa từ chiến khu Việt Bắc và khát vọng báo chí trong kỷ nguyên vươn mình

Đổi mới sáng tạo
Giữa những cánh rừng xanh ngút ngàn của xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức đặc biệt của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử báo chí nước nhà mà còn là biểu tượng cho tinh thần dấn thân, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân của các thế hệ người làm báo cách mạng.
Phát huy vai trò của tạp chí, truyền thông và xuất bản trong kỷ nguyên mới

Phát huy vai trò của tạp chí, truyền thông và xuất bản trong kỷ nguyên mới

Đổi mới sáng tạo
Hệ thống tạp chí khoa học, các hoạt động truyền thông và xuất bản không đơn thuần là các kênh kỹ thuật để phổ biến tri thức. Đây là cầu nối để tri thức hàn lâm thẩm thấu vào đời sống, phục vụ trực tiếp sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Ngòi bút cách mạng giữa thời đại số

Ngòi bút cách mạng giữa thời đại số

Đổi mới sáng tạo
Một năm sau cột mốc trăm năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam bước vào kỷ niệm 101 năm với hành trang là tư tưởng Hồ Chí Minh và thử thách chưa từng có mang tên công nghệ. Giữ vững bản chất cách mạng trong khi làm chủ trí công nghệ là mệnh lệnh của thời đại.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Audi Q3 2026 ra mắt Việt Nam, mức giá cao hơn đối thủ BMW X1

Audi Q3 2026 ra mắt Việt Nam, mức giá cao hơn đối thủ BMW X1

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
36°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 29,614 29,638 31,000
JPY 158.78 159.07 168.4
GBP 34,293 34,386 35,514
AUD 17,890 17,955 18,609
CAD 18,275 18,334 18,975
CHF 32,249 32,349 33,241
SGD 20,003 20,065 20,820
CNY - 3,814 3,954
HKD 3,300 3,310 3,442
KRW 15.79 16.47 17.89
THB 756.99 766.34 819.12
NZD 14,612 14,748 15,159
SEK - 2,673 2,763
DKK - 3,962 4,095
NOK - 2,618 2,706
LAK - 0.9 1.25
MYR 6,070.98 - 6,843.95
TWD 748.51 - 905.28
SAR - 6,913.42 7,269.75
KWD - 83,470 88,665
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,101 26,121 26,461
EUR 29,401 29,519 30,699
GBP 34,102 34,239 35,249
HKD 3,286 3,299 3,415
CHF 31,936 32,064 32,976
JPY 158.57 159.21 166.99
AUD 17,767 17,838 18,423
SGD 19,977 20,057 20,635
THB 768 771 806
CAD 18,206 18,279 18,840
NZD 14,581 15,109
KRW 16.38 18
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26097 26097 26461
AUD 17779 17879 18801
CAD 18170 18270 19284
CHF 32091 32121 33703
CNY 3808.5 3833.5 3968.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29518 29548 31270
GBP 34236 34286 36038
HKD 0 3355 0
JPY 158.84 159.34 169.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19933 20063 20789
THB 0 734.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14500000 14500000 14800000
SBJ 13000000 13000000 14800000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,461
USD20 26,135 26,185 26,461
USD1 26,135 26,185 26,461
AUD 17,824 17,924 19,037
EUR 29,656 29,656 31,380
CAD 18,136 18,236 19,545
SGD 20,022 20,172 20,732
JPY 159.57 161.07 165.63
GBP 34,125 34,475 35,598
XAU 14,498,000 0 14,802,000
CNY 0 3,720 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam