Khởi công nhà máy Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn, đánh dấu sự chuyển mình từ lắp ráp sang sáng tạo của Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp then chốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 16/1, Tập đoàn Viettel chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự lễ khởi công, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có cơ sở sản xuất chip hoàn chỉnh trên đất nước.

Làm chủ công nghệ lõi

Nhà máy trải rộng trên diện tích 27 ha, được quy hoạch thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Dự án do Viettel chủ trì theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, căn cứ Nghị quyết Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất chip trong nước, từ thiết kế đến đóng gói sản phẩm cuối cùng. Quy trình sản xuất chip bán dẫn gồm sáu công đoạn chính: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói kèm đo kiểm, rồi tích hợp và thử nghiệm. Việt Nam đã tham gia năm công đoạn trong những năm qua, nhưng khâu chế tạo chip - phức tạp nhất - lần đầu tiên được thực hiện trong nước. Nhà máy này khép kín toàn bộ chuỗi giá trị, giúp Viettel làm chủ công nghệ lõi thay vì phụ thuộc vào nhà sản xuất nước ngoài. Lộ trình triển khai dự án kéo dài từ 2026 đến 2030 với bốn giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy, tiếp theo là tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế. Hai giai đoạn cuối hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô sau này. Viettel đã chuẩn bị nguồn nhân lực qua đào tạo chuyên sâu và hợp tác quốc tế nhiều năm trước khi khởi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về mặt công nghệ, nhà máy hiện hướng tới chế tạo chip ở mức 32 nm. Con số này cao hơn các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như 3 nm hay 5 nm, nhưng phù hợp với bước đầu làm chủ quy trình và tích lũy kinh nghiệm. Dài hạn, nhà máy được quy hoạch để có thể mở rộng và tiếp cận các nút công nghệ nhỏ hơn như 22 nm, 14 nm hoặc thấp hơn nữa, tùy thuộc vào quá trình hợp tác quốc tế và đầu tư công nghệ trong tương lai. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp then chốt. Các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật cần chip chuyên dụng với độ tin cậy cao. Ngành sản xuất ô tô đang chuyển sang xe điện và tự lái, đòi hỏi lượng chip khổng lồ cho hệ thống điều khiển và cảm biến. Thiết bị y tế hiện đại, hệ thống tự động hóa công nghiệp và đặc biệt là quốc phòng an ninh đều cần chip được sản xuất trong nước để đảm bảo an toàn thông tin và tự chủ công nghệ. Không chỉ đóng vai trò sản xuất, nhà máy còn được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip đến năm 2030, hướng tới quy mô hơn 100.000 nhân lực ngành bán dẫn theo Chiến lược bán dẫn quốc gia đến năm 2040.

Cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Viettel phối hợp với các bộ ngành, cơ quan trung ương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan để triển khai dự án. Về quốc tế, tập đoàn hợp tác với các đối tác để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tích lũy kinh nghiệm sản xuất. Dự án đã được xác định là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, được ưu tiên nguồn lực từ nhà nước và Tập đoàn Viettel. Việc hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất chip trong nước sẽ giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà máy tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn. Hệ sinh thái bán dẫn nội địa sẽ hình thành khi có đầy đủ khâu từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và ứng dụng, thay vì chỉ tham gia một vài khâu như hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhà máy chip bán dẫn đánh dấu sự chuyển mình từ lắp ráp sang sáng tạo của Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam chủ yếu tham gia khâu lắp ráp linh kiện điện tử do nước ngoài thiết kế và sản xuất. Giờ đây, việc làm chủ công nghệ chế tạo chip mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nơi có giá trị gia tăng cao nhất. Dự án này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp bán dẫn nội địa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Tự chủ công nghệ, vững bền tương lai".