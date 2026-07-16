Chuyển đổi số

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Hùng Cường

Hùng Cường

15:31 | 16/07/2026
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Kế hoạch chuyển đổi số Hưng Yên giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu chính quyền số vận hành hoàn toàn trên nền dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số chiếm 30% GRDP, phủ sóng 5G toàn dân vào năm 2030.
Hưng Yên ban hành ba danh mục dữ liệu dùng chung toàn tỉnh Hưng Yên triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 hướng tới chính quyền số Hưng Yên triển khai chuyển đổi số văn hóa đến năm 2030 tầm nhìn 2045

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, cho thấy Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của Tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026-2030 quy định hệ thống chỉ tiêu định lượng chi tiết theo từng giai đoạn, buộc các sở ngành phải chịu trách nhiệm cụ thể trước những mục tiêu đã đề ra.

Bản đồ địa giới đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên
Bản đồ địa giới đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên. Nguồn: Hungyen.gov.vn

Chính quyền số vận hành trên nền dữ liệu và AI

Trọng tâm của kế hoạch là mục tiêu xây dựng một chính quyền số vận hành gần như hoàn toàn trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2030. Đến cuối giai đoạn, toàn bộ dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI, toàn bộ cơ quan, tổ chức sử dụng ít nhất một ứng dụng AI phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính. Tất cả cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường số, còn cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên dùng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh để hỗ trợ thực thi công vụ.

Giai đoạn 2026-2027, Hưng Yên đặt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình thiết yếu ứng dụng AI trong ít nhất một khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dùng hoặc ra quyết định tự động. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải đạt 95% giai đoạn đầu và nâng lên 99% vào năm 2030.

Đến năm 2030, một nửa số dịch vụ công thiết yếu vận hành ở mức chủ động, được AI hỗ trợ cá thể hóa và gợi ý hành động theo các mốc sự kiện quan trọng của người dân. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 70% dữ liệu mở công bố ghi nhận có lượt truy cập, sử dụng lại, kèm ít nhất 30 sáng kiến đổi mới sáng tạo hoặc sản phẩm kinh tế dựa trên dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp.

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI
Thành phố Hưng Yên. Ảnh: hungyen.dcs.vn

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu, toàn bộ hồ sơ công việc cấp tỉnh và cấp xã xử lý trên môi trường điện tử với chữ ký số cá nhân, phạm vi chỉ đạo điều hành số mở rộng tới 100% thôn, tổ dân phố. Hưng Yên phấn đấu đạt cấp độ 3 về trưởng thành quản trị dữ liệu vào năm 2027, tiến lên cấp độ 4 và hướng tới cấp độ 5 vào năm 2030. Trung tâm Điều hành thông minh IOC của tỉnh chính thức hoạt động, ứng dụng AI, IoT và 5G trong phân tích, dự báo và cảnh báo sớm các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Về hạ tầng, Kế hoạch đặt mục tiêu Hưng Yên xây dựng và nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt chuẩn tối thiểu Tier 3, triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng, đồng thời chuẩn bị chuyển đổi IPv6 only theo lộ trình quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Về nhân lực, kế hoạch yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, tiến tới toàn bộ đội ngũ thường xuyên sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh trong công vụ vào năm 2030. Phong trào Bình dân học vụ số cùng các Tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò cầu nối đưa kỹ năng số đến từng người dân.

Về an toàn thông tin, Kế hoạch yêu cầu toàn bộ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được phê duyệt cấp độ an toàn và triển khai phương án bảo vệ theo mô hình bốn lớp. Văn bản cũng cho biết tỉnh sẽ nâng cấp, duy trì hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tập trung SOC, hướng tới hình thành Trung tâm An ninh mạng tỉnh Hưng Yên kết nối liên thông với Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Bộ Công an nhằm phục vụ công tác giám sát diện rộng đối với các hệ thống thông tin trọng yếu.

Kinh tế số Hưng Yên hướng tới mốc 30% GRDP

Giai đoạn 2026-2027, tỷ trọng kinh tế số tỉnh Hưng Yên phải đạt tối thiểu 15% GRDP, mỗi ngành và lĩnh vực đạt ít nhất 10%. Đến giai đoạn 2028-2030, các chỉ tiêu tăng gấp đôi khi kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và mỗi ngành đạt tối thiểu 20%.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số vượt 50% vào năm 2027 và vượt 70% vào năm 2030, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp dùng hợp đồng điện tử tăng từ 20% lên 50%. Kế hoạch còn yêu cầu năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 10%, một chỉ tiêu cho thấy tỉnh kỳ vọng công nghệ số thực sự tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Muốn đạt được những tỷ lệ ấy, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ phải nâng cao năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Kế hoạch đưa ra hai chương trình hỗ trợ cụ thể gồm hỗ trợ cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số qua nền tảng rdx.gov.vn và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số qua bdx.gov.vn, cùng chính sách riêng thúc đẩy khối SME đẩy nhanh tiến độ.

Viettel Hưng Yên lắp đặt các trạm phát sóng 5G tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.
Viettel Hưng Yên lắp đặt các trạm phát sóng 5G tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: Bộ KH&CN

Ở trụ cột xã hội số, mục tiêu gây ấn tượng mạnh là mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 100% dân số ngay trong giai đoạn 2026-2027 và duy trì tới năm 2030. Hạ tầng viễn thông được ưu tiên phủ sóng tại 100% khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính và khu du lịch, đồng thời tính đến những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai cùng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng tăng từ 80% lên 95%, tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử tăng từ 85% lên 95%, tỷ lệ người dân biết kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông tăng từ 80% lên 95%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 trên địa bàn tỉnh vươn từ 60% lên 90%, còn tỷ lệ dân số trưởng thành sở hữu điện thoại thông minh vượt mốc 95% vào năm 2030.

Nền tảng truyền hình số quốc gia phổ cập từ 60% lên 100% hộ gia đình có kết nối Internet, khả năng tiếp cận kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số cũng tăng lên mức toàn dân. Những con số này cho thấy tỉnh muốn công nghệ số đến được với mọi tầng lớp, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa người trẻ thạo công nghệ và người lớn tuổi.

Hạ tầng viễn thông là
Hạ tầng viễn thông là 'nền tảng' cho mọi khát vọng số của Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc và định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch riêng cho giai đoạn 2026-2030 và báo cáo trước ngày 30/11 hằng năm.

Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, kết hợp huy động các nguồn tài trợ, đầu tư hợp pháp khác, trong đó tỉnh khuyến khích hình thức đối tác công tư PPP với mục tiêu có tối thiểu một dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền số theo mô hình này.

Kế hoạch yêu cầu 100% người đứng đầu các đơn vị, địa phương giữ vai trò Trưởng Ban chỉ đạo và trực tiếp tham gia chỉ đạo chuyển đổi số. Cơ chế này gắn kết quả chuyển đổi số với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, tạo áp lực cần thiết để những con số trong kế hoạch không dừng lại trên giấy.

Hưng yên 5G Hưng Yên Hạ tầng số Chính quyền số Hưng Yên

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Thứ ba, 21/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
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