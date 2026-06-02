Ngày 29/5/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

50 cơ sở dữ liệu chủ chuyên ngành do tỉnh tự xây dựng

Trọng tâm của danh mục nằm ở nhóm dữ liệu chủ chuyên ngành với tổng cộng 50 cơ sở dữ liệu phân bổ cho mười một đơn vị chủ quản. Các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên trực tiếp xây dựng hệ thống, quản lý, cấp mã định danh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nhóm dữ liệu này, không sử dụng phần mềm tập trung của các Bộ.

Hưng Yên ngày nay. Ảnh: Internet

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên quản lý nhiều cơ sở dữ liệu nhất, lên tới 11 đầu mục, trải dài từ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã, bảng giá đất phục vụ tính thuế và đền bù, cho đến dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường, khoáng sản, đa dạng sinh học, thủy lợi, sản phẩm OCOP và công tác đê điều phòng chống thiên tai. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đứng thứ hai với 09 cơ sở dữ liệu, bao quát tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, tài liệu lưu trữ lịch sử, người có công với cách mạng và quản lý mộ liệt sĩ tại địa phương.

Những sở còn lại nắm giữ các mảng dữ liệu đúng theo chức năng chuyên môn của mình. Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên quản lý 06 cơ sở dữ liệu bao trùm từ hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã phi nông nghiệp, dự án đầu tư công cho đến ngân sách, tài sản công và thẩm định giá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cũng nắm 06 cơ sở dữ liệu trải rộng từ di sản văn hóa, cơ sở lưu trú, lễ hội cho đến quảng cáo biển bảng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên phụ trách bốn cơ sở dữ liệu kéo dài từ mạng lưới trường lớp đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trong khi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên quản lý 03 cơ sở dữ liệu, nổi bật là dữ liệu về thông tin và truyền thông bao gồm mạng lưới bưu cục, trạm BTS, tuyến cáp quang và mã bưu chính chi tiết đến từng xã thôn.

46 nhóm dữ liệu dùng chung kết nối qua nền tảng LGSP

Danh mục dữ liệu dùng chung gồm 46 nhóm và chia thành hai khối, khối thứ nhất bao gồm 37 nhóm dữ liệu đến từ hệ thống quốc gia mà tỉnh trực tiếp nhập liệu hoặc khai thác, tiêu biểu nhất là dữ liệu dân cư và định danh VNeID do Bộ Công an cung cấp cho toàn tỉnh nhằm xác thực nhân thân và giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, khối này còn quy tụ dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, dữ liệu đất đai VBDLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu bảo hiểm xã hội cùng bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và dữ liệu khám chữa bệnh liên thông của Bộ Y tế, tạo nên một nguồn thông tin liên ngành mà các cơ quan trong tỉnh cùng khai thác.

Khối thứ hai gồm 09 nhóm dữ liệu nội bộ do chính tỉnh tạo lập, từ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Một cửa, văn bản chỉ đạo điều hành, sổ sức khỏe điện tử cho đến chỉ tiêu kinh tế xã hội theo thời gian thực và dữ liệu camera giám sát giao thông an ninh phục vụ Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh. Toàn bộ dữ liệu được kết nối và chia sẻ mặc định qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh LGSP, giúp các cơ quan khai thác chéo và giảm thiểu giấy tờ báo cáo thủ công.

Hơn 20 tập dữ liệu mở miễn phí cho người dân và doanh nghiệp

Danh mục dữ liệu mở chính là nơi người dân cảm nhận rõ nhất giá trị mà chủ trương này mang lại. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi và miễn phí những tập dữ liệu này trên Cổng Dữ liệu mở của tỉnh ở các định dạng máy có thể đọc được như XLS, CSV, JSON, XML và API, qua đó người dân, doanh nghiệp cùng lập trình viên được tự do khai thác và tái sử dụng nguồn dữ liệu phục vụ cho nhu cầu của mình.

Danh sách dữ liệu mở trải rộng trên nhiều lĩnh vực gắn liền với đời sống hằng ngày, từ đất đai nhà ở cho đến kinh doanh đầu tư rồi giáo dục y tế và môi trường. Người dân có thể vừa tra cứu bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã, vừa xem bảng giá đất tỉnh Hưng Yên mà tỉnh công bố lần đầu ngày 01/01/2026, đồng thời nắm được thông tin dự án nhà ở cùng bất động sản đủ điều kiện kinh doanh mà các cơ quan cập nhật theo từng quý.

Về phía doanh nghiệp, các đơn vị tiếp cận được cả danh sách hộ kinh doanh và hợp tác xã cập nhật hằng tháng lẫn danh mục dự án mời gọi đầu tư cùng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong khi giá cả thị trường được tỉnh cập nhật đều đặn theo tuần để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt diễn biến. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và môi trường cũng đều sở hữu dữ liệu riêng, trong đó kết quả quan trắc môi trường về không khí và nước được tỉnh cập nhật ngay theo thời gian thực để phục vụ nhu cầu theo dõi của cộng đồng.

Phân định trách nhiệm từ tỉnh đến cấp xã

Quyết định cũng xác lập một cơ chế tổ chức thực hiện rành mạch, trong đó mỗi cấp đảm nhận phần trách nhiệm riêng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên giữ vai trò chủ trì, vừa phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan chuẩn hóa dữ liệu vừa trực tiếp quản lý vận hành nền tảng LGSP, đồng thời thiết lập kết nối với Nền tảng chia sẻ điều phối dữ liệu quốc gia NDOP thông qua máy chủ bảo mật Agent Node. Công an tỉnh chủ trì quản lý các cơ sở dữ liệu về an ninh trật tự, cư trú và lý lịch tư pháp, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin cùng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng Nghị định số 278/2025/NĐ-CP.

Các sở ban ngành chủ quản có nhiệm vụ rà soát chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng quy chế phân quyền cho UBND cấp xã truy cập trực tiếp trên hệ thống của sở để giải quyết thủ tục hành chính mà không yêu cầu báo cáo thủ công. UBND cấp xã trực tiếp cập nhật làm giàu dữ liệu biến động tại cơ sở và khai thác hiệu quả dữ liệu chia sẻ từ các sở ngành để phục vụ người dân trên địa bàn.

Quyết định ban hành cùng lúc ba danh mục dữ liệu thể hiện rõ định hướng của tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng một kiến trúc dữ liệu hoàn chỉnh ngay từ gốc. Dữ liệu chủ chuyên ngành đóng vai trò xương sống tham chiếu, dữ liệu dùng chung tạo dòng chảy thông tin giữa các cơ quan, còn dữ liệu mở mở cánh cửa cho xã hội cùng tham gia khai thác giá trị.

Khi ba lớp dữ liệu được vận hành đồng bộ qua nền tảng LGSP và kết nối lên hệ thống quốc gia, người dân và doanh nghiệp tại Hưng Yên sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nền hành chính số minh bạch, nhanh gọn và ít giấy tờ hơn.