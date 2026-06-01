Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương điều hành Họp báo

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực triển khai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung cấp bộ. Nhiều hệ thống tập trung cấp bộ đã được xây dựng, công khai thủ tục hành chính, cấu hình quy trình điện tử, cấp tài khoản cho địa phương, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và bước đầu phát sinh hồ sơ thực tế.

Một số bộ, ngành như Bộ Công Thương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã báo cáo hệ thống cơ bản sẵn sàng. Nhiều địa phương cũng đã tích cực phối hợp kiểm thử, vận hành thử, chuyển dần hồ sơ sang hệ thống của bộ, ngành.

Đại Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với phương châm làm việc là không làm cho có, không hình thức, không đối phó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát thực tế triển khai. Báo cáo của nhiều địa phương cho thấy còn tình trạng cán bộ phải thao tác song song trên nhiều hệ thống, dữ liệu hồ sơ phân tán, việc đồng bộ trạng thái, kết quả giải quyết, thanh toán, ký số, kho dữ liệu điện tử, thống kê, báo cáo chưa ổn định. Một số hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phân cấp, ủy quyền, tiếp nhận phi địa giới hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết và mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Như vậy, mặc dù mô hình triển khai là phù hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất triển khai theo hướng chuyển tiếp có kiểm soát. Điều này cho thấy Bộ đề xuất điều chỉnh nhịp độ và cách làm, chứ không thay đổi chủ trương đã đề ra.

Đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh, mốc ngày 3/6/2026 cần được xác định là thời điểm hoàn thành rà soát, kiểm thử, phân loại mức độ sẵn sàng của từng thủ tục, từng nhóm thủ tục, từng hệ thống. Từ ngày 01/7/2026, các đơn vị chỉ đưa vào vận hành chính thức đối với các thủ tục hành chính và hệ thống đã đáp ứng đầy đủ điều kiện tối thiểu, có kết nối ổn định, có hồ sơ phát sinh thực tế và không gây gián đoạn.

Đối với các thủ tục chưa đủ điều kiện, thủ tục đặc thù, thủ tục có khối lượng hồ sơ lớn, thủ tục cần tích hợp sâu với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích, thủ tục nội bộ, hồ sơ dở dang và dữ liệu lịch sử, các đơn vị cần tiếp tục duy trì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hoặc phương án chuyển tiếp khác đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương cập nhật các văn bản hướng dẫn theo hướng làm rõ lộ trình chuyển tiếp, tiêu chí tối thiểu trước khi chuyển đổi, trách nhiệm của bộ chủ quản hệ thống, vai trò của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Quan điểm xuyên suốt là triển khai thực chất, đo được, kiểm chứng được, không chạy theo mốc hình thức. Mục tiêu cao nhất là không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, không ảnh hưởng quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương.