MobiFone triển khai hệ thống thủ tục hành chính chính quyền 2 cấp

Chuyển đổi số hành chính theo mô hình mới

Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại một số tỉnh/ thành phố trên cả nước triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.

MobiFone đã tham gia triển khai hệ thống này tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Hệ thống hoàn toàn đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tỉnh thành và các bộ ngành theo mô hình mới.

Hoạt động triển khai của MobiFone góp phần giúp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này nhấn mạnh việc phát triển, cung cấp các sản phẩm dịch vụ công hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ hiệu quả nền hành chính công quốc gia.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Hệ thống kết nối, đồng bộ quy trình xử lý giữa cấp tỉnh và cấp xã phường, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành.

Ứng dụng công nghệ giúp các địa phương tiết kiệm nguồn lực vận hành, giảm thiểu chồng chéo, tăng tính minh bạch và kiểm soát tốt tiến độ giải quyết hồ sơ. Việc số hóa toàn diện cũng nâng cao chất lượng phục vụ, thể hiện rõ vai trò của chính quyền số trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân và doanh nghiệp có trải nghiệm dịch vụ công thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm. Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện, dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực, giảm thiểu chi phí và thời gian chờ đợi. Đây là sự tiến bộ quan trọng trong việc xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Công an cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. MobiFone bảo đảm phục vụ tốt nhất hoạt động hành chính công quốc gia vận hành an toàn, thông suốt và thân thiện với người sử dụng.

Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa là trách nhiệm và sứ mệnh của MobiFone trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai thành công tại Hà Nội, Thái Nguyên

Từ tháng 6/2025, MobiFone phối hợp cùng Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do MobiFone phát triển. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu về việc thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn trình điện tử trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cũng như các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng Lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone kiểm tra hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: MobiFone

MobiFone tổ chức hỗ trợ cài đặt, đào tạo hướng dẫn cho 126 xã phường, 15 sở ngành, 12 chi nhánh của Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội. Đồng thời, MobiFone phân công gần 200 nhân sự đảm bảo mỗi xã phường có tối thiểu 1 nhân sự phụ trách trực tiếp hỗ trợ cán bộ địa phương vận hành, giải quyết các vướng mắc trong quá trình sử dụng. Công ty duy trì 5 số Hotline và 10 kênh Meeting mở 24/7 để hỗ trợ cán bộ xuyên suốt thời gian triển khai hệ thống chính thức từ 1/7.

Tại Thái Nguyên, từ đầu tháng 5/2025 đến nay, MobiFone triển khai 2 đợt đào tạo trọng điểm, từ 19-23/5 và 26-28/5, dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Chương trình đào tạo cũng hướng tới cán bộ đầu mối sở, ban ngành, đặc biệt là các đơn vị hành chính cấp xã phường mới được sắp xếp lại.

MobiFone triển khai đào tạo, tập huấn vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: MobiFone

MobiFone tích cực triển khai các giải pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự hỗ trợ 24/7 tới 92 xã phường của tỉnh Thái Nguyên. Các phòng họp trực tuyến MobiFone Meet được tổ chức theo từng khu vực nhằm đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được hỗ trợ một cách kịp thời.

Để đảm bảo việc chuyển đổi hệ thống thông suốt, các chương trình đào tạo phối hợp vẫn tiếp tục được triển khai, tổ chức đồng bộ ở nhiều cấp độ. Đối với cán bộ cấp xã phường, các lớp tập huấn tập trung và trực tuyến được triển khai bài bản, giúp cán bộ nắm rõ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính trên nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ được hướng dẫn sử dụng các thiết bị, công cụ số như trạm số hóa, nền tảng hội nghị MobiFone Meet, phần mềm văn thư điện tử MobiFone eOffice để tối ưu cho công tác hàng ngày.

MobiFone xây dựng cẩm nang sử dụng bằng việc tích hợp các khóa học kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng mobiEdu MOOCs cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung đào tạo ngắn gọn, dễ tiếp cận, có video mô phỏng và bài thực hành giúp người dân (kể cả ở vùng nông thôn) dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ và nhận kết quả mà chúng ta đến trực tiếp trụ sở UBND.

Các công cụ hỗ trợ khác cũng được áp dụng như truyền thanh thông minh, được tận dụng để phát tin nhanh về thay đổi quy trình thủ tục. Hệ thống phản ánh kiến nghị trực tuyến giúp người dân nắm bắt và phản hồi chính sách kịp thời.