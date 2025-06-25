Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành thông suốt sau sắp xếp bộ máy

Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công số 01. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Việc sắp xếp lại bộ máy hành chính quốc gia theo mô hình mới đặt ra thách thức lớn cho việc duy trì hoạt động dịch vụ công. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa đưa ra loạt chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm người dân và doanh nghiệp tiếp tục được phục vụ thông suốt, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ phản ánh sự cấp bách của vấn đề. Khi hệ thống hành chính được tái cấu trúc, nguy cơ gián đoạn dịch vụ công trở thành nỗi lo của hàng triệu người dân. Phó Thủ tướng đã áp dụng phương pháp quản lý dự án chặt chẽ với nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Nguyên tắc này thể hiện tư duy hệ thống trong quản trị công. Thay vì để các cơ quan tự phối hợp, lãnh đạo cấp cao đã thiết lập khung trách nhiệm rõ ràng cho từng người đứng đầu bộ, ngành, địa phương. Họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tính thống nhất, đồng bộ, liên tục của hệ thống công nghệ thông tin.

Hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên tuyệt đối

Việc mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng theo định hướng tập trung từ Trung ương đến cơ sở được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ thể hiện tầm nhìn xa. Mạng tập trung giúp kiểm soát tốt hơn việc vận hành, bảo trì và bảo mật so với mô hình phân tán. Việc hoàn thành trước 27/6/2025 cho thấy tính cấp thiết của nhiệm vụ.

Bộ Công an được giao vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Quyết định này phản ánh nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng trong thời đại số. Hệ thống dịch vụ công và điều hành của các bộ, ngành, địa phương cần được bảo vệ ở mức tuyệt đối, đặc biệt khi đang trong giai đoạn chuyển đổi dễ bị tấn công.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bố trí đủ hạ tầng và thiết bị đầu cuối thể hiện mô hình đối tác công tư trong phát triển chính phủ điện tử. Việc huy động nguồn lực tư nhân giúp tăng tốc triển khai và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Người dân đến làm thủ tục tại chi nhánh số 2. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Trung tâm phục vụ hành chính công trở thành đầu mối quan trọng

Trung tâm phục vụ hành chính công được đề cao vai trò trung tâm trong hệ thống mới. Việc thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 tại cấp tỉnh và xã cho thấy cam kết phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi. Thời hạn hoàn thành trước 25/6/2025 phản ánh tính cấp bách của nhiệm vụ.

Quyết định thống nhất sử dụng một hệ thống phần mềm duy nhất cho toàn tỉnh thể hiện tư duy tối ưu hóa. Thay vì để các đơn vị sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, mô hình tập trung giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục.

Điều chỉnh quy trình nội bộ và quy trình điện tử được thực hiện đồng thời với triển khai thử nghiệm chính thức từ 18 giờ ngày 27/6/2025. Việc chọn thời điểm cuối ngày thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng, tránh ảnh hưởng đến giờ làm việc chính và tạo thời gian xử lý sự cố nếu có. Quan trọng hơn, hệ thống phải bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7/2025 - mốc chính thức cho việc cung cấp dịch vụ công sau sắp xếp bộ máy.

Việc Bộ Tài chính công bố mã số các đơn vị hành chính sau sắp xếp trong ngày 25/6/2025 cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn hóa dữ liệu. Mã số thống nhất giúp các hệ thống công nghệ thông tin nhận diện chính xác đơn vị hành chính mới, tránh nhầm lẫn và sai sót.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình gần hoàn thiện

Việc cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Việt Nam đã đạt được thành tựu ấn tượng khi chỉ còn lại 4/25 thủ tục hành chính chưa hoàn thành. Con số này cho thấy 21 dịch vụ đã vận hành toàn trình, thể hiện mức độ hoàn thiện cao của chính phủ số Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành 4 dịch vụ còn lại trước 27/6/2025 đặt ra thách thức lớn về kỹ thuật và phối hợp liên ngành.

Bộ Tài chính được giao vai trò chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an thể hiện tính phức tạp của nhiệm vụ. Việc chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê các cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện ký số cho thấy vấn đề chủ yếu nằm ở khâu cuối của chuỗi dịch vụ.

Yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, Hệ thống giám định bảo hiểm y tế và kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình phản ánh xu hướng liên thông dữ liệu. Việc số hóa, đồng bộ dữ liệu ngay trong ngày 25/6/2025 thể hiện tính khẩn cấp cao nhất. Đồng thời, Bộ Y tế cũng phải hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo yêu cầu chung.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng được chú trọng với việc ban hành mã định danh cơ quan, tổ chức theo quy định mới. Ban Cơ yếu Chính phủ được giao nhiệm vụ cấp mới, thay đổi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, đảm bảo hoạt động ký số hồ sơ, văn bản điện tử được duy trì.

Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vai trò then chốt trong việc hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn và chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đặc biệt, việc công khai địa chỉ trụ sở và danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã trước 25/6/2025 là nhiệm vụ cấp bách. Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ cũng phải hoàn thành công khai các thủ tục hành chính tại các Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội thể hiện nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo đồng thuận xã hội. Việc tránh bỡ ngỡ cho người dân là mục tiêu nhân văn, thể hiện tinh thần phục vụ của bộ máy hành chính.

Tổng thể các biện pháp được đưa ra thể hiện phương pháp tiếp cận toàn diện, từ hạ tầng kỹ thuật đến quy trình nghiệp vụ, từ quản lý nội bộ đến truyền thông đối ngoại. Thời gian triển khai ngắn đặt ra thách thức lớn, song nếu thực hiện thành công sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chính phủ số Việt Nam.