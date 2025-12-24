MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều bệnh viện đã lựa chọn các giải pháp truyền hình chuyên biệt cho khối dịch vụ y tế. Theo đại diện một số bệnh viện, bệnh nhân điều trị nội trú, đặc biệt là các ca dài ngày, thường có nhu cầu tiếp cận thông tin và giải trí để giảm cảm giác căng thẳng, mệt mỏi. Việc trang bị hệ thống truyền hình tại phòng bệnh giúp người bệnh và người nhà có thêm kênh theo dõi tin tức, chương trình giải trí, góp phần ổn định tâm lý trong quá trình điều trị.

MyTV B2B cung cấp hệ thống nội dung gồm các kênh truyền hình trong nước và quốc tế, phim truyện, ca nhạc, thể thao, thiếu nhi

MyTV B2B cung cấp hệ thống nội dung gồm các kênh truyền hình trong nước và quốc tế, phim truyện, ca nhạc, thể thao, thiếu nhi… Giao diện được thiết kế đơn giản, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng sử dụng, trong đó có bệnh nhân cao tuổi. Việc vận hành ổn định, hình ảnh và âm thanh rõ ràng giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận nội dung mà không cần hỗ trợ kỹ thuật phức tạp.

Nhiều bệnh viện đánh giá, khi phòng bệnh được trang bị truyền hình, không gian điều trị trở nên bớt khép kín hơn, tạo cảm giác quen thuộc, giúp bệnh nhân và người nhà cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian nằm viện.

Bên cạnh chức năng giải trí, MyTV B2B còn được sử dụng như một kênh truyền thông nội bộ tại các bệnh viện. Thông qua hệ thống màn hình, bệnh viện có thể chủ động truyền tải các nội dung như hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh, thông báo nội bộ, lịch thăm khám, cũng như giới thiệu các dịch vụ y tế, đội ngũ bác sĩ và cơ sở vật chất.

Hệ thống cho phép quản trị tập trung và tùy chỉnh nội dung hiển thị theo từng khu vực, khoa phòng giúp thông tin được cập nhật kịp thời, thống nhất, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc liên quan đến việc phổ biến thông tin trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà.

Việc sử dụng truyền hình như một kênh truyền thông được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh bệnh viện cần truyền tải nhiều thông tin nhưng vẫn đảm bảo tính trực quan, dễ tiếp cận.

Hiện nay, MyTV B2B đã được triển khai tại nhiều bệnh viện trên cả nước, trong đó có hệ thống bệnh viện Vinmec tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang, Hạ Long, Cần Thơ, Đà Nẵng; Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, Bệnh viện Bưu điện…

Việc đưa các giải pháp truyền hình vào bệnh viện cho thấy xu hướng các cơ sở y tế ngày càng quan tâm đến việc hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua các tiện ích như MyTV B2B, bệnh viện có thêm công cụ để nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và truyền thông nội bộ theo hướng hiệu quả hơn.