SpaceX được triển khai thêm 7.500 vệ tinh internet toàn cầu

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Lượng vệ tinh tăng gấp đôi

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa thông qua đơn xin phép của SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ hai vào ngày 9 tháng 1 năm 2026. Tổng số vệ tinh Starlink hoạt động trên quỹ đạo đạt 15.000 chiếc.

Thông báo của FCC cho biết, Ủy ban đã ban hành quyết định sau khi xem xét đơn đề xuất ban đầu của SpaceX xin phép phóng 30.000 vệ tinh. FCC đã hoãn việc phê duyệt 15.000 vệ tinh còn lại sang thời điểm sau. Bộ Thương mại Mỹ và Cơ quan quản lý viễn thông và thông tin quốc gia (NTIA) hỗ trợ FCC trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Giấy phép mới cho phép SpaceX nâng cấp vệ tinh Starlink thế hệ hai với thiết kế tiên tiến hơn. Các vệ tinh sẽ hoạt động trên năm băng tần Ku, Ka, V, E và W-band, phục vụ cả dịch vụ vệ tinh cố định (FSS) và dịch vụ vệ tinh di động (MSS).

FCC cho phép SpaceX triển khai công nghệ chồng lấn vùng phủ sóng giữa các chùm tia vệ tinh, trước đây, quy định cũ cấm kỹ thuật này. Công nghệ mới giúp SpaceX tăng công suất phát sóng và bổ sung các quỹ đạo ở độ cao từ 340 km đến 485 km, nâng cao khả năng phủ sóng và tốc độ truyền dẫn.

Kết nối điện thoại trực tiếp từ vệ tinh

Hệ thống Starlink thế hệ hai kết nối trực tiếp tới điện thoại di động ở các quốc gia ngoài Mỹ. Tại Mỹ, SpaceX cung cấp dịch vụ phủ sóng bổ sung, giúp các nhà mạng phát triển dịch vụ di động thế hệ mới.

Ông Brendan Carr, Chủ tịch FCC nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định: "Giấy phép này thay đổi cuộc chơi trong việc triển khai các dịch vụ thế hệ mới. FCC cho phép SpaceX cung cấp khả năng băng thông rộng vệ tinh chưa từng có, tăng cường cạnh tranh và đảm bảo không cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau".

FCC đặt ra lộ trình cụ thể cho SpaceX: phóng 50% tổng số vệ tinh thế hệ hai, đưa chúng vào quỹ đạo định trước và vận hành trước ngày 01 tháng 12 năm 2028. Theo đó, SpaceX cần hoàn thành việc phóng số vệ tinh còn lại trước tháng 12 năm 2031.

FCC yêu cầu SpaceX tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian để giữ hiệu lực giấy phép và mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng toàn cầu.