Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9. Ảnh: Xpeng

Lỗi treo khí nén trên mẫu MPV cao cấp X9 của Xpeng đang khiến hãng xe Trung Quốc này hứng chỉ trích dữ dội, sau khi nhiều chủ xe tại Trùng Khánh phản ánh hiện tượng xe đột ngột nằm đường ngay khi đang chạy, làm dấy lên lo ngại lớn về an toàn. Một số chủ xe cho rằng sự cố liên quan trực tiếp đến đợt nắng nóng cực đoan gần đây tại khu vực này, trong khi hệ thống treo khí nén xì hơi khiến khung gầm sập một bên hoặc sập hoàn toàn, theo CarNewsChina đưa tin.

Xpeng nói do cơ chế bảo vệ nhiệt

Trước làn sóng phản ánh về sự cố treo khí nén trong thời tiết nóng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Xpeng giải thích rằng hệ thống có thể tự kích hoạt chế độ bảo vệ nhiệt, một cơ chế nhằm bảo toàn máy nén khí. Theo hãng, nếu tài xế hoặc hệ thống tự động điều chỉnh độ cao treo khí nén liên tục trong lúc xe di chuyển ở nhiệt độ cao, máy nén khí có nguy cơ quá nhiệt, khiến màn hình hiển thị dòng cảnh báo máy nén hệ thống treo quá nhiệt và không thể điều chỉnh.

Hãng khuyến cáo tài xế nên đỗ xe ở nơi an toàn và chờ máy nén nguội bớt khi gặp cảnh báo này, đồng thời cho biết hệ thống thường phục hồi sau một khoảng thời gian, dù không nêu cụ thể là bao lâu. Xpeng đến nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích cụ thể hay phương án khắc phục nào cho các báo cáo về hiện tượng rò rỉ khí và sập khung gầm.

Thông báo lỗi máy nén hệ thống treo quá nóng, tạm thời không thể điều chỉnh. Ảnh: 12365Auto

Lỗi lặp lại, chủ xe bức xúc

Mối lo ngại của khách hàng không dừng lại ở những cảnh báo quá nhiệt thông thường. Dữ liệu từ nền tảng khiếu nại chất lượng ôtô 12365auto cho thấy lỗi kỹ thuật liên quan đến treo khí nén có xu hướng tái diễn trên nhiều xe X9. Một chủ xe Xpeng X9 bản EREV Max phản ánh hệ thống treo khí nén trên xe của mình hỏng lần đầu khi mới chạy được 1.552 km, rồi lỗi tương tự lặp lại ở mốc 2.500 km, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Trung tâm dịch vụ sau đó kiểm tra và ghi nhận hiện tượng chập mạch ở bộ biến tần môtơ cùng tình trạng đứt cầu chì.

Chủ xe này mới nhận xe được 5 tháng nhưng đã phải mang xe đi sửa nhiều lần, đồng thời cáo buộc trung tâm dịch vụ từ chối ký vào biên bản kiểm tra lỗi, khiến sự bức xúc của khách hàng càng tăng thêm. Những trường hợp như vậy không phải cá biệt, bởi ngay từ tháng 7/2025, người dùng mạng xã hội đã phản ánh các tình huống sập khung gầm tương tự trên xe X9. Một số chủ xe còn cho biết hàng chục thành viên trong các nhóm WeChat lớn của cộng đồng Xpeng từng gặp trục trặc giống hệt nhau.

Xpeng từng đối mặt một sự cố tương tự vào năm ngoái, khi mẫu sedan P7+ gặp lỗi thước lái buộc hãng phải triệu hồi 48.000 xe. Tính đến thời điểm thực hiện bài viết này, Xpeng vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, báo cáo điều tra hay giải pháp toàn diện nào cho loạt khiếu nại nói trên.

Hãng định vị Xpeng X9 là mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn siêu thông minh, ra mắt vào tháng 1/2024 với giá khởi điểm từ 359.800 đến 419.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 52.900 đến 61.700 USD. Dòng xe này sau đó mở rộng thêm phiên bản hybrid cắm sạc tầm xa và phiên bản thuần điện. Trong nửa đầu năm 2026, X9 đạt doanh số cộng dồn 13.324 xe.