Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop



Song hành cùng bộ đôi flagship Pura 90s Pro và Pura 90s Pro Max, Huawei vừa hé lộ thế hệ MatePad Air mới nhất, mẫu tablet 12 inch được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng trong phân khúc máy tính bảng cao cấp năm 2026. Tuy vẫn giữ nguyên tinh thần thiết kế quen thuộc của dòng Air, sản phẩm lần này ghi điểm nhờ hàng loạt cải tiến đáng giá: thân máy mỏng nhẹ hơn, màn hình công nghệ OLED cao cấp, cùng viên pin dung lượng lớn.

Ảnh: NotebookCheck

Thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu tính di động

Điểm cộng đầu tiên dễ nhận thấy chính là vóc dáng của máy. Huawei MatePad Air (2026) sở hữu khung nhôm nguyên khối với độ dày chỉ 5,3mm, trọng lượng vỏn vẹn 509g , mỏng hơn 0,6mm và nhẹ hơn tới 46g so với thế hệ tiền nhiệm. Với một thiết bị màn hình lớn, cùng trải nghiệm cầm nắm, mang theo trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn dù là lúc di chuyển, học tập hay làm việc ngoài trời.

Kết hợp cùng màn hình 12 inch có kích thước vừa vặn, MatePad Air (2026) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu tablet có tính cơ động cao bậc nhất phân khúc.

Màn hình OLED 144Hz, thay đổi lớn nhất của thế hệ này

Nếu phải chỉ ra một nâng cấp mang tính bước ngoặt, đó chắc chắn là màn hình. Từ bỏ tấm nền IPS quen thuộc của các thế hệ trước, Huawei lần này trang bị cho MatePad Air (2026) màn hình OLED 12 inch với độ phân giải lên tới 2.800 x 1.840 pixel.

Không dừng lại ở đó, màn hình còn hỗ trợ tần số quét 144Hz cho thao tác lướt mượt mà, độ sáng HDR đạt đỉnh 1.200 nit và khả năng tái tạo dải màu rộng DCI-P3. Sự kết hợp của các yếu tố trên giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc rực rỡ và chân thực hơn hẳn, dù là khi xem phim, chơi game hay làm việc với các tác vụ đồ họa.

Đáng chú ý, Huawei còn bổ sung tùy chọn màn hình PaperMatte với lớp phủ chống chói, giúp giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng và mang lại cảm giác viết, vẽ gần giống trên giấy khi kết hợp với bút cảm ứng Huawei M-Pencil

Hướng tới trải nghiệm thay thế laptop

Không giấu tham vọng chinh phục nhóm người dùng cần một thiết bị đa nhiệm, Huawei giới thiệu thêm bao da tích hợp bàn phím dành riêng cho MatePad Air (2026), giúp việc gõ văn bản, soạn thảo tài liệu trở nên thuận tiện hơn nhiều so với chỉ thao tác trên màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phụ kiện này không đi kèm bàn di chuột, điểm trừ nhỏ nếu so sánh với một số đối thủ hai-trong-một khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống 6 loa được tích hợp trên máy hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, đủ sức phục vụ tốt cả nhu cầu giải trí lẫn học tập, làm việc. Về thời lượng pin, viên pin dung lượng 10.100mAh cho phép máy phát video liên tục khoảng 16 giờ, hoặc xem nội dung HDR trực tuyến trong khoảng 10 giờ, mức thời lượng đủ để đồng hành cùng người dùng suốt một ngày dài mà không cần lo lắng về việc sạc pin.

Kết nối hiện đại, camera nâng cấp

Ngoài những cải tiến kể trên, Huawei MatePad Air (2026) còn được nâng cấp chuẩn kết nối không dây lên Wi-Fi 7, mang lại tốc độ truyền tải nhanh và ổn định hơn. Về camera, máy trang bị camera trước độ phân giải 12MP, phù hợp cho các cuộc gọi video hay học trực tuyến, trong khi camera sau 50MP đảm nhiệm tốt các nhu cầu chụp ảnh, quét tài liệu hoặc ghi lại nội dung một cách nhanh chóng, sắc nét.

Giá bán và thời điểm mở bán vẫn còn bỏ ngỏ

Tính đến thời điểm hiện tại, Huawei MatePad Air (2026) đã chính thức xuất hiện trên website toàn cầu của hãng, tuy nhiên mức giá bán, thời điểm lên kệ cụ thể cũng như danh sách thị trường phân phối vẫn chưa được công bố. Người dùng quan tâm đến sản phẩm này nhiều khả năng sẽ phải chờ thêm thông tin chính thức trong thời gian tới.

Với hàng loạt nâng cấp đồng bộ về màn hình, thiết kế và thời lượng pin, Huawei MatePad Air (2026) đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở phân khúc tablet cao cấp trong thời gian tới.