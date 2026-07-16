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Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Anh Xuân

Anh Xuân

09:21 | 16/07/2026
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Huawei vừa chính thức trình làng thế hệ MatePad Air (2026) bên cạnh bộ đôi flagship Pura 90s Pro và Pura 90s Pro Max, đánh dấu bước chuyển lớn nhất từ trước đến nay của dòng tablet phổ thông này khi lần đầu tiên được trang bị màn hình OLED 12 inch hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng HDR 1.200 nit cùng dải màu DCI-P3 rộng, cùng phụ kiện bàn phím rời hướng tới trải nghiệm thay thế laptop truyền thống.
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Song hành cùng bộ đôi flagship Pura 90s Pro và Pura 90s Pro Max, Huawei vừa hé lộ thế hệ MatePad Air mới nhất, mẫu tablet 12 inch được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng trong phân khúc máy tính bảng cao cấp năm 2026. Tuy vẫn giữ nguyên tinh thần thiết kế quen thuộc của dòng Air, sản phẩm lần này ghi điểm nhờ hàng loạt cải tiến đáng giá: thân máy mỏng nhẹ hơn, màn hình công nghệ OLED cao cấp, cùng viên pin dung lượng lớn.

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop
Ảnh: NotebookCheck

Thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu tính di động

Điểm cộng đầu tiên dễ nhận thấy chính là vóc dáng của máy. Huawei MatePad Air (2026) sở hữu khung nhôm nguyên khối với độ dày chỉ 5,3mm, trọng lượng vỏn vẹn 509g , mỏng hơn 0,6mm và nhẹ hơn tới 46g so với thế hệ tiền nhiệm. Với một thiết bị màn hình lớn, cùng trải nghiệm cầm nắm, mang theo trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn dù là lúc di chuyển, học tập hay làm việc ngoài trời.

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Kết hợp cùng màn hình 12 inch có kích thước vừa vặn, MatePad Air (2026) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu tablet có tính cơ động cao bậc nhất phân khúc.

Màn hình OLED 144Hz, thay đổi lớn nhất của thế hệ này

Nếu phải chỉ ra một nâng cấp mang tính bước ngoặt, đó chắc chắn là màn hình. Từ bỏ tấm nền IPS quen thuộc của các thế hệ trước, Huawei lần này trang bị cho MatePad Air (2026) màn hình OLED 12 inch với độ phân giải lên tới 2.800 x 1.840 pixel.

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Không dừng lại ở đó, màn hình còn hỗ trợ tần số quét 144Hz cho thao tác lướt mượt mà, độ sáng HDR đạt đỉnh 1.200 nit và khả năng tái tạo dải màu rộng DCI-P3. Sự kết hợp của các yếu tố trên giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc rực rỡ và chân thực hơn hẳn, dù là khi xem phim, chơi game hay làm việc với các tác vụ đồ họa.

Đáng chú ý, Huawei còn bổ sung tùy chọn màn hình PaperMatte với lớp phủ chống chói, giúp giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng và mang lại cảm giác viết, vẽ gần giống trên giấy khi kết hợp với bút cảm ứng Huawei M-Pencil

Hướng tới trải nghiệm thay thế laptop

Không giấu tham vọng chinh phục nhóm người dùng cần một thiết bị đa nhiệm, Huawei giới thiệu thêm bao da tích hợp bàn phím dành riêng cho MatePad Air (2026), giúp việc gõ văn bản, soạn thảo tài liệu trở nên thuận tiện hơn nhiều so với chỉ thao tác trên màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phụ kiện này không đi kèm bàn di chuột, điểm trừ nhỏ nếu so sánh với một số đối thủ hai-trong-một khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống 6 loa được tích hợp trên máy hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, đủ sức phục vụ tốt cả nhu cầu giải trí lẫn học tập, làm việc. Về thời lượng pin, viên pin dung lượng 10.100mAh cho phép máy phát video liên tục khoảng 16 giờ, hoặc xem nội dung HDR trực tuyến trong khoảng 10 giờ, mức thời lượng đủ để đồng hành cùng người dùng suốt một ngày dài mà không cần lo lắng về việc sạc pin.

Kết nối hiện đại, camera nâng cấp

Ngoài những cải tiến kể trên, Huawei MatePad Air (2026) còn được nâng cấp chuẩn kết nối không dây lên Wi-Fi 7, mang lại tốc độ truyền tải nhanh và ổn định hơn. Về camera, máy trang bị camera trước độ phân giải 12MP, phù hợp cho các cuộc gọi video hay học trực tuyến, trong khi camera sau 50MP đảm nhiệm tốt các nhu cầu chụp ảnh, quét tài liệu hoặc ghi lại nội dung một cách nhanh chóng, sắc nét.

Giá bán và thời điểm mở bán vẫn còn bỏ ngỏ

Tính đến thời điểm hiện tại, Huawei MatePad Air (2026) đã chính thức xuất hiện trên website toàn cầu của hãng, tuy nhiên mức giá bán, thời điểm lên kệ cụ thể cũng như danh sách thị trường phân phối vẫn chưa được công bố. Người dùng quan tâm đến sản phẩm này nhiều khả năng sẽ phải chờ thêm thông tin chính thức trong thời gian tới.

Với hàng loạt nâng cấp đồng bộ về màn hình, thiết kế và thời lượng pin, Huawei MatePad Air (2026) đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở phân khúc tablet cao cấp trong thời gian tới.

Notebookcheck, Gizmochina, Huawei Central
Huawei MatePad Air 2026 Tablet OLED

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45

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Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

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