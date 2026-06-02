Đồng hành cùng xu hướng đang được thế hệ trẻ Việt Nam yêu thích như chạy bộ, pickleball hay đạp xe… Active Day chính là một phần trong nỗ lực đó nhằm hiện thực hóa tinh thần "Spark Your Vibe" mà HUAWEI WATCH FIT 5 Series theo đuổi.

Huawei tổ chức ngày hội Huawei Active Day

Theo đó, hoạt động đầu tiên của Huawei Active Day diễn ra từ 6 giờ sáng, với chương trình chạy bộ giao lưu cự ly 5km quanh khu vực Thủ Thiêm. Chiều và tối cùng ngày, giải đấu pickleball tiếp tục diễn ra với sự tham gia tranh tài của 10 cặp vận động viên nam - nữ.

Đồng thời, Huawei cũng tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà công nghệ. Sự kiện đã thu hút đông đảo người tham gia, mang đến không khí sôi nổi trong suốt hai ngày cuối tuần.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham gia có cơ hội trực tiếp khám phá những công nghệ sức khỏe và thể thao mới nhất trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham gia có cơ hội trực tiếp khám phá những công nghệ sức khỏe và thể thao mới nhất trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series. Từ các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu đến các chế độ luyện tập được thiết kế cho lối sống hiện đại, thiết bị cho thấy cách công nghệ có thể hỗ trợ người dùng xây dựng những thói quen tích cực một cách tự nhiên hơn mỗi ngày.

Ngày hội Huawei Active Day

Hay trên phiên bản HUAWEI WATCH FIT 5 Pro người dùng đã có cơ hội trải nghiệm các chỉ số về nguy cơ tiểu đường, các công cụ theo dõi sức khỏe tim mạch, phản ánh định hướng ngày càng rõ nét của Huawei trong việc phát triển các công nghệ hỗ trợ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ở khía cạnh luyện tập thể thao, HUAWEI WATCH FIT 5 Series cũng hỗ trợ theo dõi chi tiết hơn cho các bộ môn dùng vợt như pickleball, t-ennis và cầu lông thông qua các ứng dụng chuyên biệt.

Bên cạnh đó, chế độ Mini Workout tích hợp 30 bài tập ngắn tác động lên 10 nhóm cơ, giúp người dùng dễ dàng duy trì vận động ngay cả trong lịch trình bận rộn.

Ngày hội Huawei Active Day diễn ra giải chạy bộ vào buổi sáng

Có thể nói, thông qua Active Day, Huawei mong muốn góp phần xây dựng những không gian kết nối nơi công nghệ, thể thao và cộng đồng có thể gặp nhau. Đây cũng là cách thương hiệu từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển các thiết bị đeo thông minh không chỉ phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe hay luyện tập, mà còn trở thành động lực giúp người dùng duy trì một lối sống tích cực và bền vững hơn mỗi ngày.

và giải đấu pickleball vào buổi chiều

Sân chơi thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia

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Song song với các hoạt động trải nghiệm, Huawei cũng triển khai thử thách “Spark Your Vibe” trên hai nền tảng Huawei Sức khỏe và Strava. Theo đó, từ ngày 29/5 đến 18/6, người dùng hoàn thành tổng quãng đường 15 km chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe trên Huawei Sức khỏe, hoặc ghi nhận đủ 5 giờ vận động trên ứng dụng Strava, sẽ nhận ưu đãi giảm 10% khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại Cửa hàng Trực tuyến Huawei trong tháng 6.

Và trong tháng đầu tiên mở bán, khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Series, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp trên giá niêm yết 500.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Pro và 700.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5.

Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm phần quà bao gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health +, ưu đãi 1 tháng sử dụng gói VIP mặt đồng hồ chỉ với giá 1.000 đồng và 1 năm bảo hành khu vực APAC.

Chi tiết về sản phẩm có tại đây.