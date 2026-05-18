HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

HUAWEI WATCH FIT 5 cũng sẽ lên kệ vào ngày 29/5 tới

Với tinh thần “Spark Your Vibe”, HUAWEI WATCH FIT 5 Series tiếp tục được Huawei nâng cấp toàn diện về thiết kế, trải nghiệm hiển thị cũng như khả năng quản lý sức khỏe và tập luyện thể thao.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series vẫn giữ thiết kế mặt vuông đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thanh thoát hơn

Cụ thể, HUAWEI WATCH FIT 5 Series vẫn giữ thiết kế mặt vuông đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thanh thoát hơn. Dòng sản phẩm sở hữu bảng màu đa dạng cùng nhiều tùy chọn dây đeo với chất liệu thân thiện với da, mang lại cảm giác đeo thoải mái trong suốt cả ngày dài.

Không chỉ duy trì thiết kế mỏng nhẹ quen thuộc, HUAWEI WATCH FIT 5 còn được nâng cấp với các vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn nhằm tăng độ bền và khả năng chống trầy xước trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó thì cả hai phiên bản cũng được cải thiện với thiết kế viền mỏng hơn, tối ưu không gian hiển thị. Đặc biệt, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sở hữu màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, hỗ trợ hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sở hữu màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, hỗ trợ hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời

Huawei tiếp tục gây ấn tượng với kho mặt đồng hồ phong phú, được thiết kế độc quyền, việc trang bị bộ sưu tập theo chủ đề, cũng như cho phép tùy chỉnh cá nhân giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mặt đồng hồ phù hợp với từng dịp đặc biệt, hoạt động thường ngày hay những buổi tập luyện cường độ cao, từ đó, đáp ứng đa dạng phong cách sống.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của thế hệ đồng hồ HUAWEI WATCH FIT 5 đó là khả năng theo dõi sức khỏe và tập luyện.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của thế hệ đồng hồ HUAWEI WATCH FIT 5 đó là khả năng theo dõi sức khỏe và tập luyện. Ngoài những nâng cấp khả năng quản lý sức khỏe với loạt tính năng mới, lần đầu tiên Huawei trang bị trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series các tính năng như đánh giá nguy cơ tiểu đường, hỗ trợ người dùng theo dõi các yếu tố liên quan đến nguy cơ chuyển hóa thông qua dữ liệu như biến thiên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục của cơ thể. Hay các tính năng theo dõi sức khỏe quen thuộc như đo nhịp tim, SpO2, phân tích giấc ngủ, quản lý sức khỏe cảm xúc và phân tích rối loạn nhịp tim qua sóng xung.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series các tính năng như đánh giá nguy cơ tiểu đường, theo dõi sức khỏe quen thuộc như đo nhịp tim, SpO2

Huawei cũng không quên giới thiệu chế độ Mini Workout hoàn toàn mới với các bài tập ngắn chỉ từ 30 giây, giúp người dùng dễ dàng vận động mọi lúc trong ngày. Thiết bị cũng hỗ trợ tốt hơn cho các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot, cho phép người dùng theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện ngay trên đồng hồ.