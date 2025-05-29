Đây là lần đầu tiên WATCH FIT Series được ra mắt với 2 phiên bản, gồm HUAWEI WATCH FIT 4 và HUAWEI WATCH FIT 4 Pro. Đáng chú ý là dù vẫn giữ thiết kế mặt vuông đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm nhưng HUAWEI WATCH FIT 4 Series đã được cải tiến để trở nên mỏng nhẹ và tinh tế hơn, mang lại cảm giác đeo thoải mái và truyền cảm hứng hơn.

HUAWEI WATCH FIT 4 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Chia sẻ về độ mỏng nhẹ mới của bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4, đại diện Huawei cho biết, HUAWEI WATCH FIT 4 có độ mỏng chỉ 9,5 mm và nhẹ chỉ 27 gram; trong khi phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro còn mỏng hơn, chỉ 9,3 mm. Điều này mang đến cảm giác đeo thoải mái, tối ưu trên cổ tay người dùng.

Huawei cũng nâng cấp vật liệu khi trang bị cho HUAWEI WATCH FIT 4 Pro viền bezel làm bằng hợp kim titanium, màn hình từ kính sapphire chống trầy xước, và khung hợp kim nhôm 550 MPa tiêu chuẩn hàng không.

HUAWEI WATCH FIT 4 và HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Và để tiếp tục theo định hướng “Fashion Active”, cả hai phiên bản của HUAWEI WATCH FIT 4 Series đều mang đến cho người dùng rất nhiều lựa chọn cả về màu sắc và dây đeo. Cụ thể, Với HUAWEI WATCH FIT 4 có đến 4 màu Tím, Trắng, Đen và Xám, trong khi HUAWEI WATCH FIT 4 Pro mang đến 3 lựa chọn màu là Xanh Dương, Đen và Xanh Lá. Đáng chú ý, phiên bản màu Xám của WATCH FIT 4 và màu Xanh Lá của WATCH FIT 4 Pro có dây đeo làm từ chất liệu nylon, và các phiên bản khác có dây đeo từ chất liệu cao su tổng hợp.

HUAWEI WATCH FIT 4 series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tập luyện thông minh và chính xác

Không chỉ có thiết kế mới, bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4 Series còn được trang bị cảm biến áp kế mới, cung cấp dữ liệu về áp suất và độ cao một cách chính xác, phù hợp cho những bộ môn như đi bộ đường dài, leo cầu thang...

Hệ thống định vị HUAWEI Sunflower cũng được nâng cấp, để người dùng có thể biết chính xác vị trí mình đang tập luyện và ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực. Đặc biệt, đây cũng là thế hệ đồng hồ đầu tiên của Huawei được trang bị khả năng theo dõi lộ trình cho 7 môn thể thao dưới nước, giúp người dùng chinh phục những loại hình thể thao dưới nước dễ dàng hơn.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro được trang bị thiết kế mới, mỏng hơn nhẹ hơn

Chưa dừng lại ở dó, phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro còn được trang bị thêm chế độ Bản Đồ Sân Golf với hơn 15.000 sân golf có sẵn, cho phép người dùng xác định vị trí chính xác vị trí lỗ, đường bóng và hố cát ở định dạng 3D. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro còn cho phép người dùng trải nghiệm bộ môn Lặn tự do với khả năng theo dõi ở độ sâu lên đến 40m và cảnh báo an toàn được cá nhân hóa.

HUAWEI WATCH FIT 4 Series còn được trang bị tính năng Trợ lý sức khỏe cảm xúc

Theo dõi sức khỏe toàn diện

HUAWEI WATCH FIT 4 Series còn được trang bị tính năng Trợ lý sức khỏe cảm xúc, giúp người dùng chủ động cân bằng trạng thái tinh thần của bản thân. Huawei cũng lần đầu tiên giới thiệu mặt đồng hồ trợ lý sức khỏe cảm xúc Mèo Felix mới, giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân. Đồng thời, Huawei vẫn trang bị các tính năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, như Phân tích giấc ngủ chuyên nghiệp, Theo dõi và dự đoán chu kỳ kinh nguyệt cho phụ… giúp người dùng quản lý sức khỏe chuyên nghiệp và toàn diện hơn.

Đối với phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, Huawei còn bổ sung thêm bộ cảm biến HUAWEI TruSense thế hệ mới với mô-đun siêu cảm biến phân tán, mang đến sự kết hợp giữa cảm biến từ cổ tay và đầu ngón tay, giúp nâng cao khả năng thu thập và phân tích dữ liệu sức khỏe chuyên sâu.

Cùng nhiều tính năng cải tiến mới

Thời lượng pin lên đến 10 ngày sử dụng

HUAWEI WATCH FIT 4 sở hữu màn hình với độ sáng 2000 nit, và 3000 nit ở phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, đem lại khả năng hiển thị rực rỡ, rõ nét ngay cả khi ở dưới điều kiện nắng gắt.

Ở thế hệ đồng hồ thông minh mới này, Huawei còn trang bị viên pin dung lượng lớn, cho phép sử dụng tối đa 10 ngày, và sử dụng trong 7 ngày với cường độ sử dụng liên tục. Đồng thời, Huawei cũng trang bị công nghệ sạc nhanh HUAWEI WATCH Wireless SuperCharger thế hệ thứ 2 cho cả hai phiên bản, giúp người dùng có thể tiếp tục sử dụng đồng hồ trọn vẹn cả ngày chỉ sau 10 phút sạc.

Giá bán HUAWEI WATCH FIT 4

Và HUAWEI WATCH FIT 4 PRO

Bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4 Series chính thức mở bán từ hôm nay, 29 tháng 5 năm 2025 tại gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, và tại các cửa hàng thuộc hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store với giá bán lần lượt là 3.090.000 đồng đối với HUAWEI WATCH FIT 4 và 5.990.000 đồng đối với HUAWEI WATCH FIT 4 Pro.

Đặc biệt trong thời gian mở bán (từ 29/5 đến 30/6) khách hàng mua HUAWEI WATCH FIT 4 được giảm 300.000 đồng và mua HUAWEI WATCH FIT 4 Pro sẽ được giảm 500.000 đồng. Bên cạnh phần quà là 01 tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2 cùng 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health + khi mua HUAWEI WATCH FIT 4 Series.

HUAWEI WATCH 5 cũng chính thức ra mắt thị trường với 4 phiên bản mặt và dây đeo khác nhau