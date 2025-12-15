1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

Lần này, giải chạy được tổ chức tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (TP.HCM) đã thu hút gần 1.000 người cùng tham gia lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực, cũng như mang đến trải nghiệm vận động kết hợp công nghệ, lấy cảm hứng từ ba Vòng Hoạt Động, tính năng đặc trưng trên các thiết bị đeo thông minh của Huawei.

Giải chạy Active Rings - Thắp sáng vòng hoạt động có 2 cự ly 5km và 15km

Với 2 cự ly 5km và 15km, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các vận động viên có kinh nghiệm, giải chạy đã chinh phục được nhiều người cùng tham gia thử thách giới hạn bản thân. Bên cạnh hoạt động chạy bộ, sự kiện còn mang đến không gian giao lưu sôi động với nhiều hoạt động bên lề như lớp học zumba, các trò chơi vận động, cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ Huawei, góp phần tạo nên bầu không khí thể thao tích cực và gắn kết cộng đồng.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham gia có cơ hội khám phá hệ sinh thái sản phẩm Huawei, bao gồm đồng hồ thông minh, tai nghe thể thao và máy tính bảng, qua đó trực tiếp tìm hiểu cách công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nâng cao hiệu quả tập luyện hàng ngày.

Vòng Hoạt Động là tính năng đặc trưng trên các thiết bị đeo thông minh của Huawei

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh thiết bị đeo thông minh, Huawei không ngừng cải tiến công nghệ nhằm mang đến các giải pháp hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe và duy trì thói quen vận động khoa học.

Trong đó, tính năng Vòng hoạt động cho phép người dùng chủ động đặt mục tiêu và xây dựng thói quen vận động thông qua ba chỉ số: Vòng Di Chuyển (màu đỏ), Vòng Tập Luyện (màu vàng) và Vòng Đứng (màu xanh dương). Toàn bộ dữ liệu vận động được đồng bộ và quản lý thông qua ứng dụng HUAWEI Health, nền tảng sức khỏe toàn diện hỗ trợ theo dõi các chỉ số như hoạt động thể chất, giấc ngủ, nhịp tim và mức độ căng thẳng. Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, HUAWEI Health giúp người dùng xây dựng lối sống lành mạnh một cách chủ động và khoa học.

Bên cạnh giải chạy, Huawei cũng đang triển khai thử thách trực tuyến “Thắp sáng Vòng hoạt động” trên ứng dụng HUAWEI Health, cho phép người dùng toàn quốc tham gia và nhận huy chương điện tử (e-Medal) khi hoàn thành mục tiêu.

Thông qua chuỗi hoạt động trực tiếp và trực tuyến, Huawei kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng duy trì thói quen vận động mỗi ngày, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng người dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, thông qua các công nghệ theo dõi và hỗ trợ luyện tập ngày càng hoàn thiện.