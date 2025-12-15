Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:13 | 15/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Được biết, chương trình Thắp sáng Vòng hoạt động đã được Huawei triển khai tại nhiều thành phố lớn trên thế giới và đây là lần thứ 2 giải chạy Active Rings - Thắp sáng vòng hoạt động được tổ chức tại Việt Nam.
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH FIT 4 Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Lần này, giải chạy được tổ chức tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (TP.HCM) đã thu hút gần 1.000 người cùng tham gia lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực, cũng như mang đến trải nghiệm vận động kết hợp công nghệ, lấy cảm hứng từ ba Vòng Hoạt Động, tính năng đặc trưng trên các thiết bị đeo thông minh của Huawei.

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’
Giải chạy Active Rings - Thắp sáng vòng hoạt động có 2 cự ly 5km và 15km

Với 2 cự ly 5km và 15km, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các vận động viên có kinh nghiệm, giải chạy đã chinh phục được nhiều người cùng tham gia thử thách giới hạn bản thân. Bên cạnh hoạt động chạy bộ, sự kiện còn mang đến không gian giao lưu sôi động với nhiều hoạt động bên lề như lớp học zumba, các trò chơi vận động, cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ Huawei, góp phần tạo nên bầu không khí thể thao tích cực và gắn kết cộng đồng.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham gia có cơ hội khám phá hệ sinh thái sản phẩm Huawei, bao gồm đồng hồ thông minh, tai nghe thể thao và máy tính bảng, qua đó trực tiếp tìm hiểu cách công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nâng cao hiệu quả tập luyện hàng ngày.

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’
1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’
1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

Vòng Hoạt Động là tính năng đặc trưng trên các thiết bị đeo thông minh của Huawei

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh thiết bị đeo thông minh, Huawei không ngừng cải tiến công nghệ nhằm mang đến các giải pháp hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe và duy trì thói quen vận động khoa học.

Trong đó, tính năng Vòng hoạt động cho phép người dùng chủ động đặt mục tiêu và xây dựng thói quen vận động thông qua ba chỉ số: Vòng Di Chuyển (màu đỏ), Vòng Tập Luyện (màu vàng) và Vòng Đứng (màu xanh dương). Toàn bộ dữ liệu vận động được đồng bộ và quản lý thông qua ứng dụng HUAWEI Health, nền tảng sức khỏe toàn diện hỗ trợ theo dõi các chỉ số như hoạt động thể chất, giấc ngủ, nhịp tim và mức độ căng thẳng. Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, HUAWEI Health giúp người dùng xây dựng lối sống lành mạnh một cách chủ động và khoa học.

Bên cạnh giải chạy, Huawei cũng đang triển khai thử thách trực tuyến “Thắp sáng Vòng hoạt động” trên ứng dụng HUAWEI Health, cho phép người dùng toàn quốc tham gia và nhận huy chương điện tử (e-Medal) khi hoàn thành mục tiêu.

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’
1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’
1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

Thông qua chuỗi hoạt động trực tiếp và trực tuyến, Huawei kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng duy trì thói quen vận động mỗi ngày

Thông qua chuỗi hoạt động trực tiếp và trực tuyến, Huawei kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng duy trì thói quen vận động mỗi ngày, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng người dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, thông qua các công nghệ theo dõi và hỗ trợ luyện tập ngày càng hoàn thiện.

Huawei thiết bị đeo Thắp Sáng Vòng Hoạt động giải chạy Active Rings - Thắp Sáng Vòng Hoạt Động

Bài liên quan

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Có thể bạn quan tâm

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

Doanh nghiệp số
Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành trang sức và lifestyle tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chính thức ra mắt nền tảng truyền thông “Sống đẹp”, đồng hành lan tỏa tinh thần sống đẹp và cùng bạn sống đẹp mỗi ngày.
Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Doanh nghiệp số
Đây là chương trình đại nhạc hội của Tiger Beer nhằm mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những trải nghiệm săn lộc bất ngờ và độc đáo nhất tại Thành phố Mỹ Tho (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).
Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Kết nối sáng tạo
Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn diễn ra với chủ đề “Khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2025” diễn ra từ ngày 10-14/12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP.Hồ Chí Minh.
Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Kết nối sáng tạo
Theo đó, Garmin chính thức trở thành Nhà tài trợ đồng hồ thông minh cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 2025 ở các nội dung chạy bộ dài, trung bình, và đi bộ 20km.
FPT hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

FPT hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

Doanh nghiệp số
Tập đoàn FPT và NovaGroup đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu sự kết nối giữa công nghệ và đầu tư, giữa nền tảng số và đời sống thực, đồng thời mở ra một mô hình liên kết mới giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên AI.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
25°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
23°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
17°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
24°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
17°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
20°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây thưa
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
18°C
Hải Phòng

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
21°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
NL 99.99 14,280 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,280 ▲60K
Trang sức 99.9 14,840 ▲80K 15,440 ▲80K
Trang sức 99.99 14,850 ▲80K 15,450 ▲80K
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,552 ▲9K 15,722 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,552 ▲9K 15,723 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,516 ▲5K 1,544 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,516 ▲5K 1,545 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,496 ▲5K 1,529 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 146,086 ▲492K 151,386 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,536 ▲300K 114,836 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,832 ▲244K 104,132 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,128 ▲76634K 93,428 ▲84134K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81 ▼80752K 893 ▼87940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,616 ▲34K 63,916 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16969 17239 17811
CAD 18588 18865 19477
CHF 32407 32790 33432
CNY 0 3470 3830
EUR 30275 30549 31575
GBP 34429 34821 35752
HKD 0 3251 3453
JPY 163 167 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14915 15504
SGD 19872 20154 20678
THB 752 816 869
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26145 26401
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,114 26,114 26,401
USD(1-2-5) 25,070 - -
USD(10-20) 25,070 - -
EUR 30,432 30,456 31,690
JPY 166.24 166.54 173.96
GBP 34,722 34,816 35,725
AUD 17,220 17,282 17,775
CAD 18,796 18,856 19,438
CHF 32,713 32,815 33,571
SGD 19,990 20,052 20,731
CNY - 3,681 3,788
HKD 3,327 3,337 3,428
KRW 16.52 17.23 18.55
THB 798.72 808.58 862.61
NZD 14,911 15,049 15,444
SEK - 2,797 2,886
DKK - 4,070 4,198
NOK - 2,556 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,023.63 - 6,773.79
TWD 759.03 - 916.21
SAR - 6,905.86 7,247.85
KWD - 83,606 88,635
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,121 26,401
EUR 30,292 30,414 31,559
GBP 34,538 34,677 35,656
HKD 3,312 3,325 3,437
CHF 32,460 32,590 33,512
JPY 164.89 165.55 172.75
AUD 17,150 17,219 17,782
SGD 20,018 20,098 20,666
THB 811 814 852
CAD 18,765 18,840 19,419
NZD 15,026 15,547
KRW 17.11 18.70
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26055 26055 26383
AUD 17147 17247 18172
CAD 18767 18867 19882
CHF 32647 32677 34268
CNY 0 3699.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30454 30484 32206
GBP 34725 34775 36536
HKD 0 3390 0
JPY 166.3 166.8 177.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15023 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 20030 20160 20888
THB 0 782.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15520000 15520000 15720000
SBJ 13000000 13000000 15720000
Cập nhật: 15/12/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,138 26,177 26,401
USD20 26,138 26,177 26,401
USD1 26,138 26,177 26,401
AUD 17,190 17,290 18,399
EUR 30,570 30,570 31,350
CAD 18,711 18,811 20,122
SGD 20,086 20,236 20,700
JPY 166.62 168.12 171.2
GBP 34,758 34,908 36,003
XAU 15,518,000 0 15,722,000
CNY 0 3,582 0
THB 0 817 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/12/2025 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
UBCKNN hợp tác Hội Kiểm toán viên hành nghề nâng cao minh bạch thị trường

UBCKNN hợp tác Hội Kiểm toán viên hành nghề nâng cao minh bạch thị trường

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Di Động Việt mở

Di Động Việt mở 'Đại tiệc công nghệ' cuối năm

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33