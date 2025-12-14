Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Legion Go Gen 2 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen Z2 Extreme thế hệ mới, đi kèm đồ họa Radeon 890M trên kiến trúc RDNA 3.5, RAM tối đa 32GB và bộ nhớ trong 1TB PCIe Gen 4. Cấu hình này cho phép thiết bị xử lý mượt mà các tựa game AAA, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng từ game indie đến retro. Người dùng cũng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua khe cắm microSD hỗ trợ tối đa 2TB.

Legion Go Gen 2

Điểm nhấn đáng chú ý của Legion Go Gen 2 nằm ở màn hình OLED Lenovo PureSight 8.8 inch, độ phân giải WUXGA, tần số quét 144Hz VRR và độ sáng 500 nits. Màn hình đạt chuẩn HDR TrueBlack 1000, hỗ trợ dải tần số quét biến thiên từ 30–144Hz, giúp hình ảnh hiển thị mượt mà, độ tương phản cao và màu sắc chính xác theo không gian màu DCI-P3.

Thiết bị chạy Windows 11, cho phép người dùng truy cập đầy đủ hệ sinh thái game PC. Pin được nâng cấp lên 74Whr, tăng hơn 50% so với thế hệ trước, kết hợp công nghệ Super Rapid Charge và hệ thống quản lý năng lượng thông minh trên nền tảng Legion Space.

Song song đó, hệ thống tản nhiệt Legion ColdFront cải tiến với ống dẫn nhiệt kép và quạt tối ưu giúp tăng lưu lượng gió khoảng 45%, đảm bảo hiệu năng ổn định khi chơi game cường độ cao.

Về khả năng điều khiển, Legion Go Gen 2 tiếp tục sử dụng bộ tay cầm Legion TrueStrike có thể tháo rời, được tinh chỉnh lại về công thái học và bố cục nút bấm. Tay cầm hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng như handheld, console và tablet, đồng thời duy trì chế độ FPS, biến tay cầm bên phải thành chuột dọc. Joystick sử dụng cảm biến Hall Effect giúp tăng độ chính xác và hạn chế hiện tượng trôi cần.

Ngoài ra, thiết bị được trang bị chân đế tích hợp, hai cổng USB4 bố trí linh hoạt và cảm biến vân tay đặt trong nút nguồn, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng từ giải trí cá nhân đến trình diễn.

Legion Go Gen 2 dự kiến lên kệ tại Việt Nam từ tháng 12-2025 với giá bán lẻ khoảng 32.990.000 đồng, đi kèm chế độ bảo hành 2 năm. Khi mua sản phẩm tại hệ thống CellphoneS, khách hàng được tặng kèm túi đeo chéo Lenovo Legion Sling Bag trị giá 800.000 đồng.