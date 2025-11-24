Điện tử tiêu dùng
Mobile

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Anh Thái

Anh Thái

15:05 | 24/11/2025
Sở hữu nhiều tính năng AI thông minh, Yoga Tab không chỉ mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để người dùng phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu.
Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: “Người dùng tại Việt Nam nằm trong nhóm năng động và kết nối số hàng đầu khu vực. Từ các nhà thiết kế, sinh viên đến doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung, họ đang sử dụng công nghệ không chỉ để làm việc mà còn để thể hiện bản thân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với Lenovo Yoga Tab mới, chúng tôi đang tạo nên một cách tiếp cận sáng tạo thông minh mới – sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính năng AI với thiết kế đặc trưng của Lenovo đã hỗ trợ người dùng làm việc linh hoạt, kết nối hiệu quả và phát huy khả năng sáng tạo ở bất kỳ đâu. Việc ra mắt sản phẩm mới hôm nay tiếp tục khẳng định cam kết của chúng tôi với triết lý “Smarter Technology for All”, trong đó sáng tạo công nghệ đóng vai trò hỗ trợ cá nhân hiện thực hóa ý tưởng và tạo ra giá trị thiết thực.”

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Yoga Tab được thiết kế dành riêng cho giới sáng tạo với tư duy khác biệt

Thực tế, Lenovo Yoga Tab không chỉ là một máy tính bảng, mà còn là công cụ hỗ trợ sáng tạo thông minh, trực quan, đồng hành cùng nhịp làm việc của người dùng. Với màn hình 3.2K PureSight Pro, độ sáng tối đa 800 nits và tần số quét 144Hz, cùng khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét Lenovo Yoga Tab mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng. Nhờ công nghệ Lenovo AI SuperRes (AISR), sử dụng vi xử lý chuyên dụng tăng cường chất lượng hình ảnh và video theo thời gian thực. AISR phân tích kết cấu, đường viền và độ chuyển màu ở cấp độ điểm ảnh, từ đó khôi phục độ rõ nét bị mất do nén hoặc độ phân giải thấp một cách mượt mà.

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung
Lenovo Yoga Tab không chỉ là một máy tính bảng, mà còn là công cụ hỗ trợ sáng tạo thông minh

Đi cùng với màn hình hiển thị chất lượng là hệ thống âm thanh sống động đến từ hệ thống bốn loa Dolby Atmos® cũng hòa quyện hoàn hảo với hình ảnh chất lượng cao.

Máy cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform với NPU 20 TOPS giúp khai thác tối đa sức mạnh AI, học hỏi và thích ứng với từng thao tác, phản hồi bằng giọng nói của người dùng và tăng tốc khả năng sáng tạo bằng cách dự đoán, gợi ý hành động tiếp theo.

Ngoài ra, thiết bị này mang đến những tính năng AI tiên tiến như: tạo nội dung văn bản, hoàn thiện ý tưởng và dịch thông tin qua Lenovo Smart AI Input, được hỗ trợ bởi bộ bàn phím 2-trong-1 với phím Smart Key chuyên dụng.

Đồng thời, thiết bị còn có thể tạo bản ghi chép tức thì và tóm tắt thông minh nhờ Lenovo AI Live Transcript, đồng thời tích hợp Google Gemini và Circle to Search with Google để tối ưu trải nghiệm sáng tạo và tra cứu thông minh.

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung
Lenovo Yoga Tab còn có thể kết hợp với bút cảm ứng cao cấp Lenovo Tab Pen Pro

Đối với những nhà sáng tạo, Lenovo Yoga Tab còn có thể kết hợp với bút cảm ứng cao cấp Lenovo Tab Pen Pro, mang đến trải nghiệm sáng tạo tuyệt vời với 8.19 mức lực nhấn và phản hồi xúc giác.

Với Lenovo Tab Pen Pro, người dùng có thể khai thác tối đa sức mạnh AI, bắt trọn từng chi tiết với độ chính xác cao thông qua Lenovo Smart Capture, biến các nét phác thảo thành tác phẩm số với Sketch-to-Image, và nhiều tính năng thông minh khác. Máy sở hữu thiết kế nguyên khối bằng kim loại, sử dụng pin silicon-carbon thế hệ mới, có thể phát video YouTube liên tục tới 12 giở, và nặng chỉ 458 gram. Ngoài ra, Lenovo Yoga Tab còn được cài đặt sẵn bộ công cụ Adobe Creative Suite và Perplexity Pro.

Lenovo Yoga Tab chính thức lên kệ trong tháng này với giá bán lẻ dự kiến 16.990.000 đồng cùng chế độ bảo hành 2 năm.

Khi mua sản phẩm tại hệ thống bán lẻ CellphoneS khách hàng sẽ còn được nhận thêm quà tặng là một chuột Yoga Silent Mouse trị giá lên đến 690.000 đồng.

Chi tiết xem thêm tại đây.

Lenovo Tablet Nhà sáng tạo nội dung Lenovo Yoga Tab bút cảm ứng Lenovo Tab Pen Pro

