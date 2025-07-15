Theo ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ thì “Với định hướng “Smarter Technology for All”, Lenovo luôn tin rằng sức mạnh công nghệ sẽ truyền thêm cảm hứng cho giới học sinh, sinh viên, người đi làm lẫn cộng đồng sáng tạo. Với hiệu suất mạnh mẽ và kết nối liền mạch, Lenovo Idea Tab sở hữu các tính năng trực quan như Circle to Search, AI hỗ trợ ghi chú, đáp ứng phong cách sống hiện đại của người dùng. Tại Việt Nam, nơi số hóa đang phát triển nhanh và tính di động là yếu tố then chốt cho học tập và làm việc, thiết bị mới này sẽ giúp người dùng luôn duy trì hiệu suất, cảm hứng và kết nối trọn vẹn – dù họ ở bất kỳ đâu.”

Việc ra mắt Idea Tab cũng đánh dấu bước tiến tiếp theo trong cam kết của Lenovo nhằm mang đến trải nghiệm linh hoạt, thích ứng với nhu cầu không ngừng thay đổi của người dùng Việt Nam.

Đón mùa tựu trường, Lenovo ra mắt Idea Tab tích hợp AI

Thành viên mới nhất trong danh mục ngày càng đa dạng của Lenovo bao gồm Lenovo Tab Plus (ra mắt tháng 8 năm ngoái, nổi bật với khả năng giải trí sống động), Lenovo Idea Tab Pro và Lenovo Tab (ra mắt đầu năm nay, hỗ trợ học tập và công việc), cùng Lenovo Tab One (tháng 5, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày), và nay là Idea Tab. Tất cả các thiết bị cá nhân này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Lenovo trong việc mang đến công nghệ thông minh và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng người dùng.

Lenovo Idea Tab được tích hợp các tính năng thông minh

Để mang đến trải nghiệm học tập và giải trí mượt mà Lenovo Idea Tab được tích hợp các tính năng thông minh, cũng như khả năng sẵn sàng kết nối mọi lúc mọi nơi. Thông qua màn hình 11” độ phân giải 2.5K với tần số quét 90Hz mang đến hình ảnh sắc nét, mượt mà, lý tưởng cho các buổi học hay hội họp trực tuyến lẫn thưởng thức nội dung giải trí. Hệ thống 4 loa ngoài hỗ trợ Dolby Atmos® cho chất âm trong trẻo, sống động, giúp bạn học tập và giải trí thoải mái.

Đồng thời với bộ vi xử lý MediaTek tám nhân mạnh mẽ, Lenovo Idea Tab cho hiệu suất vượt trội hơn 70% so với các dòng trước như Lenovo Tab M11. Kết hợp cùng viên pin 7040mAh, tablet mới này được tối ưu để đồng hành cùng bạn trọn ngày dài.

Bộ vi xử lý MediaTek tám nhân mạnh mẽ, Lenovo Idea Tab cho hiệu suất vượt trội

Hướng tới sự linh hoạt, Lenovo Idea Tab cũng sẵn sàng đáp ứng với mọi nhu cầu của bạn nhờ bàn phím Pogo-pin Folio kết nối với tablet một cách nhanh chóng mà không cần ghép đôi hay sạc, biến chiếc tablet này thành một máy trạm thu nhỏ. Và để phục vụ việc ghi chú và sáng tạo, bút Lenovo Tab Pen hỗ trợ 4096 mức độ lực nhấn, tính năng nghiêng và thời lượng sử dụng liên tục hơn 180 giờ chỉ với một viên pin AAAA. Trong khi đó, bút Lenovo Tab Pen Plus được nâng cấp độ chính xác và độ nhạy, trở thành lựa chọn yêu thích của các họa sĩ, nhà văn số và người dùng hay ghi chú.

Đáng chú ý, ngay cả khi không có sóng wifi, Lenovo Idea Tab vẫn duy trì khả năng kết nối mạnh mẽ với tùy chọn hỗ trợ 5G, lý tưởng cho công tác nghiên cứu nhưng hay phải di chuyển, học trực tuyến trên nền tảng đám mây hay các cuộc họp đột xuất.

Lenovo Idea Tab còn duy trì khả năng kết nối mạnh mẽ với tùy chọn hỗ trợ 5G

Vận hành trên nền tảng Android 15 cùng giao diện ZUI 17 của Lenovo, Lenovo Idea Tab mang đến trải nghiệm mượt mà và thân thiện với người dùng. Đặc biệt, Lenovo cam kết sẽ đồng hành cùng Lenovo Idea Tab nâng cấp đến Android 17 và đảm bảo cập nhật bảo mật trong 4 năm (đến năm 2029), giúp người dùng yên tâm sử dụng dài lâu.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của Lenovo Idea Tab là “Circle to Search”, mang đến cách tìm kiếm nội dung hoàn toàn mới, liền mạch và trực quan. Chỉ cần nhấn giữ nút Home, người dùng có thể dùng ngón tay hoặc bút Lenovo Tab Pen để khoanh tròn bất kỳ hình ảnh, từ ngữ hoặc đối tượng nào xuất hiện trên màn hình, và ngay lập tức khởi động tìm kiếm Google. Công cụ thông minh này còn hỗ trợ dịch nội dung theo thời gian thực, giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng hay chụp màn hình. Dù bạn đang xem video, đọc bài viết hay lướt mạng xã hội, chỉ với một thao tác đơn giản, bạn có thể nhấn nút dịch và nhanh chóng quay lại công việc đang làm mà không bị gián đoạn.

Lenovo Idea Tab cũng được trang bị AI Note, giúp bạn sắp xếp mọi thứ một cách thông minh ngay trong ứng dụng Notepad

Lenovo Idea Tab cũng được trang bị AI Note, giúp bạn sắp xếp mọi thứ một cách thông minh ngay trong ứng dụng Notepad. Dù bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi hay đơn giản muốn ghi chép lại ý tưởng, AI Note sẽ giúp bạn hệ thống hóa nội dung và giữ mọi thứ ngăn nắp, nhờ đó tăng khả năng tập trung và hiệu quả học tập. Đặc biệt khi kết hợp cùng màn hình Lenovo Idea Tab Matte Edition, trải nghiệm ghi chú sẽ càng thoải mái hơn, với cảm giác viết như trên giấy thật.

Lenovo Idea Tab lên kệ trong tháng 7 này với giá bán lẻ đề nghị 5.790.000 đồng.

Ngoài ra, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab và Lenovo Tab One cũng đã có mặt trên thị trường, với giá bán lẻ lần lượt là 11.990.000 đồng, 7.490.000 đồng, 3.490.000 đồng và 2.990.000 đồng.

Tất cả các máy tính bảng của Lenovo đều được bảo hành 02 (hai) năm.