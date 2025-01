Lenovo ra mắt Tab Plus, giá 7,9 triệu đồng

Theo Lenovo, mẫu tablet Lenovo Tab Plus giúp người dùng yêu âm nhạc có thể tận hưởng tối đa từng giây từng phút giải trí.

“Tại Lenovo, chúng tôi luôn nỗ lực đánh giá và sáng tạo các công nghệ tương lai cho sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trong công việc, học tập và giải trí. Tiêu biểu cho nỗ lực không ngừng nghỉ này là Lenovo Tab Plus, một tablet hoàn hảo sở hữu âm thanh cao cấp cho trải nghiệm giải trí toàn diện. Cùng với sự ra mắt của Tab Plus, chúng tôi rất lạc quan về triển vọng “Công nghệ Thông minh hơn cho Tất cả mọi người - Smarter Technology for All” và vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào những đổi mới mang tính đột phá để mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.” Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ.

Để hướng tới người yêu âm nhạc, Lenovo Tab Plus được trang bị đến 8 loa Hi-Fi JBL, bao gồm 4 loa tweeter và 4 loa trầm, được đặt trong 4 hộp loa có tổng dung tích 22cc, chiếc tablet này có thể tạo nên không gian đầy sống động cho bất kỳ phòng ngủ hoặc phòng khách nào với âm bass sâu hơn, rõ hơn và âm trebe rõ ràng hơn.

Ngoài ra, hệ thống loa này còn được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos cũng như hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao ở tần số 24 bit và 96kHz khi sử dụng tai nghe.

Để tối đa hóa tính ứng dụng cùng hệ thống âm thanh, Lenovo Tab Plus đã được đội ngũ JBL đồng thiết kế và chế tạo, giúp bạn có thể kết nối smartphone của mình với Lenovo Tab Plus như một bộ loa Bluetooth® để phát nhạc, đồng thời còn có thể tùy chỉnh góc nhìn nhờ chân đế nghiêng tới 175 độ đã gắn ngay trên thân máy.

Và để có thể tối ưu hóa sóng âm (sonar), bạn cũng có thể dễ dàng cân chỉnh âm thanh bằng ứng dụng điều khiển âm lượng được cá nhân hóa, theo đó, Tab Plus sẽ tự động tăng âm lượng khi mở ứng dụng podcast hoặc âm nhạc yêu thích của bạn và giảm âm thanh khi trình duyệt được kích hoạt…

Là sự kết hợp giữa chất âm đỉnh cao và màn hình 11,5” độ phân giải 2K, với chứng nhận TUV, tần số 90Hz… Lenovo Tab Plus mang đến trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời với âm thanh sắc nét, âm bass trầm ấm cùng hình ảnh sống động và đồ họa mượt mà.

Màn hình đạt chuẩn TUV của , Lenovo Tab Plus giúp mang lại sự dễ chịu cho đôi mắt, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Đồng thời viên pin 8600mAh cũng giúp Tab Plus có thể phát trực tuyến lên đến 12 giờ và sạc nhanh 45W giúp đạt trạng thái pin tối đa chỉ trong 90 phút.

Lenovo Tab Plus được trang bị bộ vi xử lý MediaTek™ Helio G99, bộ nhớ 256GB tích hợp với tùy chọn nâng cấp qua thẻ MicroSD (được bán riêng) và có khả năng chống nước và bụi IP524 .

Máy cũng được tích hợp sẵn chế độ đọc Immersive Reading Mode biến màn hình đọc thành những trang sách ở tông màu dịu hơn, đồng thời dễ dàng chuyển đổi thành khung ảnh kỹ thuật số hoặc đồng hồ thông qua Chế độ Standby Mode. Chế độ Standby Mode sẽ được tự động kích hoạt ngay cả khi Lenovo Tab Plus không được sử dụng và đặt ngang (landscape) ở chân đế để sạc.

Công cụ bảng điều khiển quyền riêng tư (privacy dashboard) giúp các bậc cha mẹ có thể dễ dàng quản lý các cài đặt riêng tư, song song với việc đảm bảo nâng cấp trong vòng 2 năm và bản vá bảo mật trong 4 năm (đến tháng 6/2028)… Tab Plus hoàn toàn có thể đồng hành với người dùng trong thời gian dài.

Lenovo Tab Plus sẽ lên kệ trong tháng 8 này với giá bán lẻ đề nghị 7.990.000 đồng kèm 2 năm bảo hành.