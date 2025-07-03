Điện tử tiêu dùng
Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

09:50 | 03/07/2025
Theo đó mẫu máy tạo kiểu tóc đa năng mới được trang bị động cơ mới với áp suất luồng khí mạnh gấp đôi, giúp uốn xoăn hoặc duỗi thẳng dễ dàng và sấy tóc cũng nhanh hơn.
Để làm được điều này, máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ được trang bị động cơ Hyperdymium mạnh gấp 2 lần, động cơ mạnh nhất và nhanh nhất trong máy tạo kiểu của Dyson. Động cơ siêu mạnh làm tăng gấp đôi áp suất luồng khí, giúp uốn những lọn tóc dễ dàng hơn, sấy nhanh tương đương với máy sấy chuyên dụng và cho ra những suối tóc thẳng, óng mượt.

Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
Máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ được trang bị động cơ Hyperdymium mạnh gấp 2 lần

Tương tự như các máy tạo kiểu tóc đa năng thế hệ trước, máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) mang đến khả năng tạo kiểu 6 trong 1, cho phép người dùng uốn, sấy, tạo tóc gợn sóng, duỗi, làm phồng tóc mà không gây hư tổn.

Với các đầu phụ kiện mới được tích hợp công nghệ Nhận dạng Tần số vô tuyến (RFID) tự động điều chỉnh theo nhu cầu tạo kiểu và mang lại hiệu quả tối ưu cho mọi loại tóc. Đặc biệt, khi được kết nối với ứng dụng MyDyson™, người dùng còn có thể dễ dàng uốn tóc chỉ với một chạm nhờ công nghệ i.d. curl™,trình tự uốn tóc được cá nhân hóa theo từng người dùng cụ thể.

Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
Máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ có đến 6 đầu phụ kiện, cho phép người dùng uốn, sấy, tạo tóc gợn sóng, duỗi, làm phồng tóc mà không gây hư tổn

Đáng chú ý, sau nhiều lần tinh chỉnh về thiết kế, máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap 2x™ đã có kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn, giúp người dùng cầm nắm và thao tác linh hoạt hơn trong lúc tạo kiểu.

“Các kỹ sư Dyson đã phát triển một loại động cơ mới cho máy tạo kiểu đa năng Airwrap2x™, với tốc độ quay 150.000 vòng/phút, tăng gấp đôi áp suất luồng khí, giúp sấy nhanh hơn và bảo vệ tóc tối ưu. Áp suất cao này còn giúp giữ nếp tóc lâu hơn, dù là tóc xoăn hay tóc thẳng. Khác với các máy tạo kiểu tóc truyền thống dễ gây hư tổn cho tóc, các sản phẩm của chúng tôi luôn hướng đến việc bảo vệ sức khỏe cho mái tóc của người dùng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và độ chính xác.”

Ngài James Dyson, Nhà sáng lập kiêm Kỹ sư trưởng cũng chia sẻ thêm rằng: “Tại Dyson, chúng tôi thường xuyên ứng dụng chuyên môn về động cơ, khí động học và chất liệu của mình để liên tục cải tiến sản phẩm. Một số cải tiến nổi bật bao gồm: Đầu duỗi AirSmooth 2x™ tạo hiệu ứng bóng mượt cho tóc và Lược chải chống rối 2x với thiết kế răng lược độc quyền. Tất cả đầu phụ kiện đều được trang bị cảm biến nhiệt bằng AI – giúp bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những kiểu tóc ấn tượng, bền lâu nhờ công nghệ thông minh và hiệu quả hơn.”

Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
“Trái tim” của máy là động cơ Hyperdymium™

“Trái tim” của máy là động cơ Hyperdymium™, được thiết kế lại hoàn toàn và trở thành động cơ mạnh mẽ nhất, có tốc độ quay nhanh nhất trong các dòng sản phẩm chăm sóc tóc từ trước đến nay của Dyson. Dây dẫn điện bên trong động cơ có độ dày chỉ 90 micronmet (0,09 mm) – tương đương một sợi tóc, có độ chính xác cực kỳ cao. Nhờ đó, Dyson có thể thu nhỏ công nghệ mạnh mẽ này đến mức nó giờ đây có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bộ phận khí động học mới, bao gồm cánh quạt hỗn lưu hiệu suất cao và bộ khuếch tán được đúc khuôn đôi. Nhờ vậy, lưu lượng khí được tạo ra nhiều hơn và tăng gấp đôi áp suất luồng khí mà không làm tăng tiếng ồn. Hệ thống động cơ này đạt tốc độ quay lên tới 150.000 vòng/phút – nhanh gấp 9 lần so với động cơ của một chiếc xe đua F1.

Thiết kế điện từ độc đáo của động cơ Dyson Hyperdymium™ kết hợp với hệ thống kiểm soát thông minh do Dyson phát triển giúp mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ hàng đầu trong phân khúc. Được thiết kế riêng cho Airwrap2x™, động cơ này có công suất tăng 30% và áp suất luồng khí gấp đôi, giúp sấy và tạo kiểu nhanh hơn. Khi sử dụng cùng các đầu phụ kiện mới, thiết bị có khả năng sấy mạnh mẽ ngang với một chiếc máy sấy chuyên dụng. Ngoài ra, máy còn sở hữu luồng khí Coanda mạnh hơn giúp cuốn các lọn tóc tốt hơn, tăng hiệu quả uốn xoăn và duỗi thẳng tóc.

Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
Người dùng cũng có thể tạo kiểu cá nhân hóa với i.d. curl™

Ngoài ra, máy tạo kiểu đa năng Airwrap2x™ còn được tích hợp loạt cảm biến thông minh, giúp người dùng không còn phải băn khoăn về các bước tạo kiểu; đồng thời, hỗ trợ theo dõi để bảo dưỡng máy một cách dễ dàng. Ví dụ như:

Khả năng ghi nhớ đầu phụ kiện (Attachment Learning): Mỗi đầu phụ kiện đều được gắn chip RFID giúp máy tự động nhận diện và điều chỉnh nhiệt độ với luồng khí phù hợp. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tùy chỉnh mức độ nhiệt và luồng khí theo mong muốn thông qua ứng dụng MyDyson™.

Tạo kiểu cá nhân hóa với i.d. curl™: Khi kết hợp với Đầu uốn Airwrap2x™, tính năng i.d. curl™ sẽ kích hoạt chuỗi 4 bước uốn tóc chỉ với một nút bấm – điều chỉnh nhiệt và luồng khí để hút lọn tóc, định hình và nhả lọn tóc hoàn hảo. Người dùng có thể thiết lập hồ sơ tóc và tùy chỉnh trình tự uốn trên ứng dụng MyDyson™.

Cảm biến Hall: Nhận biết khi bộ lọc được lắp đúng vị trí.

Cảm biến áp suất MEMs (vi cơ điện tử): Báo hiệu cho người dùng khi cần vệ sinh bộ lọc.

Cảm biến điện trở nhiệt thủy tinh 2x (glass bead thermistors): Đo nhiệt độ luồng khí 1.000 lần mỗi giây, kiểm soát nhiệt thông minh và ổn định trong mọi điều kiện sử dụng, giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt.

Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới
Dyson ra mắt dòng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới

Cùng với đó là các đầu tạo kiểu thông minh.

Sản phẩm sẽ được bán kèm với sáu đầu phụ kiện đa năng, bao gồm

Đầu uốn Co-anda2x™30mm

Đầu uốn Co-anda2x™40mm

Lược chải chống rối 2x

Lược tròn tạo phồng 2x

Đầu duỗi AirSmooth 2x™

Đầu sấy nhanh 2x

Đi kèm với hộp đựng do Dyson thiết kế.

Máy tạo kiểu đa năng Airwrap2x™ cũng được tích hợp công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hiệu quả tạo kiểu, đơn giản hóa quy trình chăm sóc tóc hàng ngày của người dùng mà không làm tóc hư tổn do nhiệt.

“Duy trì một mái tóc chắc khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển sản phẩm của Dyson. Chúng tôi tin rằng một mái tóc khỏe không chỉ bóng mượt bên ngoài mà còn phải đem lại cảm giác dễ chịu cho người dùng. Dyson luôn nghiên cứu sâu từng kiểu tóc và chất tóc - từ cấu trúc bên trong đến bề mặt bên ngoài - để đảm bảo mọi thiết kế đều đặt sức khỏe tóc làm trung tâm.” Ông Rob Smith, Nhà khoa học Cấp cao tại Dyson, chia sẻ.

Hiện tại, máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Aiwrap Co-anda 2x™ chưa được mở bán tại Việt Nam. Khách hàng có thể đăng ký để trở thành người đầu tiên nhận thông tin khi sản phẩm có mặt ở Việt Nam tại đây. Và cập nhật các thông tin mới nhất từ Dyson tại https://www.facebook.com/DysonVN/

Dyson máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới Máy sấy tóc

