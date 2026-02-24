Dyson ra mắt máy lau sàn siêu mỏng nhẹ Dyson PencilWash™

Không chỉ kiểm soát lượng nước chính xác, phù hợp với từng loại sàn và từng mức độ vết bẩn, thiết kế mới của máy lau sàn PencilWashTM giúp làm sạch sát chân tường, và khi đặt nằm máy chỉ cách sàn 15cm, máy có thể làm sạch nội thất gầm thấp và mang lại hiệu quả làm sạch toàn diện.

Đáng chú ý, Dyson PencilWash™ kết hợp giữa công nghệ lau sàn ướt của Dyson cùng hình dáng thân máy siêu mảnh, mang đến có khả năng di chuyển linh hoạt và làm sạch hiệu quả cho mọi không gian sống hiện đại.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông John Churchill, Giám đốc Công nghệ của Dyson cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn cho ra đời những thiết bị nhỏ hơn và nhẹ hơn, đồng thời nâng cao hiệu suất vượt trội. PencilWash™ chính là hiện thân của tư duy này. Đây là chiếc máy lau sàn siêu nhẹ, mỏng nhất của chúng tôi, lướt trên sàn nhà một cách nhẹ nhàng và làm sạch những khu vực khó vệ sinh nhất, điều mà các sản phẩm khác khó có thể làm được. Kết hợp giữa cơ chế cấp nước, chà sạch và hút tách, máy mang lại khả năng làm sạch hợp vệ sinh chỉ với nước sạch, được hỗ trợ bởi hệ thống không cần bộ lọc. Thiết bị kết hợp giữa sự đơn giản, gọn nhẹ của một cây chổi với sức mạnh và sự chính xác của công nghệ Dyson.”

Dyson PencilWash™ kết hợp giữa công nghệ lau sàn ướt của Dyson cùng hình dáng thân máy siêu mảnh, mang đến có khả năng di chuyển linh hoạt và làm sạch hiệu quả

Cụ thể, để trở thành máy lau nhà mỏng nhẹ nhất của Dyson, PencilWashTM có tay cầm siêu mỏng, nhẹ, với đường kính chỉ 38mm giúp việc lau sàn ướt trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch và yếu tố vệ sinh. Người dùng có thể đặt nằm PencilWashTM đủ thấp để làm sạch những không gian hẹp.

Đồng thời, với trọng lượng chỉ 2,2kg, cầm tay chỉ 380g, người dùng rất dễ dàng để điều hướng Dyson PencilWash™ chỉ với thao tác xoay nhẹ tự nhiên. Máy cũng có thể hạ phẳng đến 170° để làm sạch dưới nội thất gầm thấp và tiếp cận các khu vực hẹp mà không làm giảm hiệu suất.

Dyson PencilWash™ sử dụng con lăn sợi microfiber mật độ cao với 64.000 sợi/cm², quay nhanh để cuốn sạch đồng thời bụi khô và vết bẩn ướt

Khác với các máy lau sàn khô ướt thông thường, Dyson PencilWash™ không sử dụng bộ lọc, nơi dễ tích tụ bụi bẩn, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, gây mùi và khó vệ sinh. Thiết kế không bộ lọc của Dyson PencilWash™ giúp máy loại bỏ nguy cơ hình thành cặn bẩn, tắc nghẽn hay suy giảm hiệu suất, đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ và ổn định trong mỗi lần sử dụng.

Để xử lý hiệu quả các vết đổ và vết bẩn ướt, đồng thời giúp sàn khô nhanh, Dyson PencilWash™ sử dụng con lăn sợi microfiber mật độ cao với 64.000 sợi/cm², quay nhanh để cuốn sạch đồng thời bụi khô và vết bẩn ướt. Nước bẩn và cặn bẩn được hút ra liên tục sau mỗi vòng quay của con lăn. Kết hợp với hệ thống cấp nước 8 điểm liên tục cung cấp nước sạch đều đặn, máy đảm bảo người dùng luôn lau sàn bằng nước sạch để mỗi lần lau sau vẫn sạch và vệ sinh như lần đầu.

Đáng chú ý, Dyson PencilWash™ có thể làm sạch diện tích sàn lên đến 100m² với hai chế độ cấp nước, giúp kiểm soát độ ướt của sàn một cách chính xác. Ngay cả những vết bẩn cứng đầu, người dùng có thể điều chỉnh lượng nước phù hợp với từng bề mặt và nhu cầu làm sạch, đảm bảo hiệu quả tối ưu và giúp sàn khô nhanh chóng.

Bình nước sạch dung tích 300ml có thể làm sạch diện tích sàn lên đến 100m² trong thời gian 30 phút, người dùng có thể làm sạch nhiều khu vực hơn chỉ trong một lần dọn dẹp, đồng thời vẫn đảm bảo sàn khô nhanh sau khi lau.

Ảnh minh họa.

Dyson PencilWashTM hiện chưa được mở bán chính thức tại Việt Nam.

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