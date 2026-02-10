Dyson lên kệ máy hút bụi lau sàn Dyson Clean+Wash Hygiene

Dyson lên kệ máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene

Với đầu lăn làm bằng sợi microfiber thấm hút tốt nhất của Dyson có thể đồng thời lau sạch bụi bẩn sinh hoạt hằng ngày (bao gồm cả tóc) các vết bẩn ướt, chỉ sử dụng nước sạch xuyên suốt quá trình lau; từ đó, giảm thiểu lượng nước còn sót lại trên bề mặt sàn, giúp làm khô sàn nhanh chóng mà không để lại vệt nước. Nhờ đó mà việc bảo dưỡng đơn giản, hợp vệ sinh, đồng thời không phát sinh vi khuẩn hay mùi khó chịu.

Hệ thống chứa chất thải có khả năng giữ toàn bộ bụi bẩn, vụn rác và nước bẩn trong đầu lau, ngăn không cho rác thải bị hút ngược lên phần thân máy

Hệ thống chứa chất thải có khả năng giữ toàn bộ bụi bẩn, vụn rác và nước bẩn trong đầu lau, ngăn không cho rác thải bị hút ngược lên phần thân máy. Nhờ đó, không để lại cặn bẩn, không gây tắc nghẽn hệ thống bên trong và giảm thời gian vệ sinh ống chứa rác.

Ngoài ra, đây cũng là dòng máy lau nhà nhẹ nhất của Dyson, với trọng lượng chỉ 3,82kg, giúp người dùng điều khiển và thao tác dễ dàng. Để có thể làm được điều này, các nhà thiết kế của Dyson đã thiết kế thân máy có trọng lượng chỉ 3,82kg và độ mỏng chỉ 113mm khi nằm, giúp người dùng dễ dàng làm sạch bên dưới gầm nội thất mà vẫn duy trì hiệu suất làm sạch tối ưu.

Và đề làm sạch vi khuẩn, công nghệ sấy không khí nóng tích hợp chu trình tự làm sạch, giúp con lăn luôn sạch sẽ, khô thoáng và sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo, giúp Dyson Clean+Wash Hygiene vừa có khả năng di chuyển linh hoạt, vừaa làm sạch dễ dàng ở mọi vị trí kể cả dưới gầm nội thất thấp và các góc tường.

Điều khác biệt nhất của máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene là sàn nhà sau khi lau không bị lem mà luôn sáng bóng nhờ con lăn được làm sạch liên tục trong mỗi vòng quay

Chia sẻ về sản phẩm mới, ngài James Dyson, Nhà sáng lập Dyson nói: “Điều khác biệt nhất khi làm sạch bằng máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene đó là sàn nhà sau khi lau không bị lem mà luôn sáng bóng nhờ con lăn được làm sạch liên tục trong mỗi vòng quay. Nhiều thiết bị lau sàn khác phụ thuộc vào các bộ lọc kém vệ sinh, khiến vi khuẩn dễ tích tụ, gây tắc nghẽn và làm giảm lực hút, phát sinh mùi khó chịu và rất khó vệ sinh. Ngược lại, máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene hoàn toàn mới không sử dụng bộ lọc mà giữ toàn bộ nước bẩn và rác thải ngay trong phần đầu máy, thay vì để chúng di chuyển lên thân máy, bám vào ống dẫn hay gây tắc nghẽn các bộ lọc bẩn. Bên cạnh đó, con lăn siêu thấm hút được thiết kế với mật độ sợi microfiber cao hơn 30% so với trước đây, kết hợp cùng các sợi nylon giúp tăng hiệu quả làm sạch. Kết quả là sàn nhà luôn được vệ sinh sạch sẽ, khô nhanh chóng và không để lại vệt nước sau mỗi lần sử dụng.”

Dyson lên kệ máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene

Được biết, Dyson Clean+Wash Hygiene có thể làm sạch mọi loại vết bẩn chỉ trong một lần lau nhờ đầu lăn có mật độ sợi microfiber dày đặc và thấm hút nhất của Dyson, với 84.000 sợi trên mỗi cm² và tốc độ quay 250 vòng/phút, nhanh chóng loại bỏ rác vụn, chất lỏng và các vết bẩn khô bám lâu ngày. Con lăn còn được tích hợp 1.400 sợi nylon, tăng khả năng hút các sợi tóc, đồng thời tạo lực mao dẫn mạnh mẽ để hút chất lỏng bẩn, đảm bảo bề mặt sàn luôn sạch bóng không tì vết⁴ sau mỗi lần lau.

Cơ chế tự làm sạch tích hợp sử dụng hệ thống trục ép lò xo được tối ưu hóa để loại bỏ rác và nước bẩn, kết hợp với lược chống rối giúp gỡ tóc ngay trong quá trình thu gom, ngăn ngừa quấn rối quanh con lăn. Hệ thống cấp nước 12 điểm liên tục cung cấp nước sạch cho con lăn, đảm bảo mọi khu vực sàn đều được làm sạch bằng nước sạch – để mỗi lần lau sau luôn đảm bảo vệ sinh như lần đầu tiên.

Máy còn được trang bị thiết kế làm sạch theo ba góc cạnh, giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả, vết nước dọc theo mép tường và chân tường.

Đặc biệt Dyson Clean+Wash Hygiene còn là máy hút bụi lau sàn 4 không: không sản sinh vi khuẩn; Không mùi hôi; Không gây tắc nghẽn; Không giảm hiệu suất làm sạch.

Khác với các dòng máy lau nhà khô và ướt truyền thống, Dyson Clean+Wash Hygiene không sử dụng bộ lọc - bộ phận dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và mùi khó chịu, đồng thời gây khó vệ sinh. Thiết kế không bộ lọc giúp loại bỏ tình trạng hình thành cặn bẩn, tắc nghẽn hay suy giảm hiệu suất làm sạch, đảm bảo khả năng làm sạch ổn định và mạnh mẽ trong mọi lần sử dụng.

Một cải tiến rất đáng chú ý khác là quá trình bảo dưỡng vệ sinh và liền mạch, không gây tắc nghẽn hệ thống bên trong nhờ thiết kế giữ toàn bộ rác bẩn và nước thải ngay trong phần đầu lau, ngăn không cho chúng di chuyển lên thân máy và tích tụ trong các đường ống bên trong. Nước bẩn và rác vụn được tách riêng ngay từ nguồn, giúp quá trình loại bỏ chất thải luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh.

Sau khi sử dụng, chế độ tự làm sạch (self-cleaning mode) sẽ tự động bơm nước sạch làm ướt hoàn toàn con lăn và xả sạch toàn bộ hệ thống, loại bỏ cặn bẩn còn sót lại. Đầu lăn sau đó được sấy khô bằng khí nóng ở nhiệt độ 85°C, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và mùi hôi, đảm bảo máy luôn sạch và sẵn sàng cho lần lau tiếp theo.

Ngoài ra, Dyson Clean+Wash Hygiene cũng dược trang bị thêm nhiều chế độ như chế độ Tăng cường (Boost), cho phép người dùng tự động điều chỉnh khả năng làm sạch theo từng loại chất bẩn, bề mặt sàn và nhu cầu sử dụng. Hay khả năng kiểm soát lượng nước tối ưu cho phép người dùng làm sạch diện tích lên đến 350m² (tăng 20% so với thế hệ trước)⁶ với bình chứa nước sạch có dung tích lên đến 750ml.

Dyson Clean+Wash Hygiene cũng dược trang bị thêm nhiều chế độ như chế độ Tăng cường (Boost), cho phép người dùng tự động điều chỉnh khả năng làm sạch theo từng loại chất bẩn, bề mặt sàn và nhu cầu sử dụng

Máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene chính thức lên kệ với giá bán lẻ 18,990,000 đồng. Người tiêu dùng đã có thể trải nghiệm sản phẩm tại các cửa hàng Dyson trên toàn quốc hoặc truy cập website https://www.dyson.vn/vi-VN/.