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Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%

Hồng Nhung

Hồng Nhung

08:33 | 21/04/2026
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Đây là sản phẩm hướng đến nhịp sống dịch chuyển mà không cần đánh đổi sức khỏe mái tóc hay hiệu quả tạo kiểu.
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Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%
Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%

Nhờ khả năng tương thích điện áp toàn cầu, Supersonic™ Travel sẽ mang đến trải nghiệm tạo kiểu chuẩn Dyson tại bất cứ đâu, giúp mái tóc suôn mượt và bóng khỏe hơn. Supersonic™ Travel cũng có thể nằm trong giỏ xách của bạn khi đi tập gym hàng ngày, trong những kỳ nghỉ cuối tuần hay chuyến công tác dài ngày… Chỉ cần có Supersonic™ Travel phá bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo và tâm trạng tuyệt vời nhất mọi lúc, mọi nơi, đúng như mình mong muốn.

“Chúng tôi không đơn giản là chỉ thu nhỏ kích cỡ máy sấy, mà thiết kế lại hoàn toàn để tối ưu cho những chuyến đi. Supersonic™ Travel vẫn đảm bảo hiệu suất tạo kiểu vượt trội, đồng thời bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh công nghệ, tính linh hoạt và khả năng chăm sóc tóc toàn diện.” Ông James Dyson, nhà sáng lập kiêm Kỹ sư trưởng của Dyson chia sẻ.

Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%
Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%
Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%

Thiết kế nhỏ gọn hơn 32%, nhẹ hơn 25% so với dòng máy sấy Dyson Supersonic™ tiêu chuẩn

Cụ thể, với thiết kế nhỏ gọn hơn 32%, nhẹ hơn 25% so với dòng máy sấy Dyson Supersonic™ tiêu chuẩn. Như vậy Supersonic™ Travel có trọng lượng chỉ chưa bằng một lon nước giải khát, nên có thể đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình, dễ dàng nằm gọn trong túi xách, hành lý xách tay hay hành lý ký gửi.

Điểm đáng chú ý là dù có thiết kế nhỏ gọn hơn rất nhiều nhưng Supersonic™ Travel vẫn mang đến trải nghiệm sấy nhanh ấn tượng vốn đã làm nên tên tuổi của Dyson. Đây cũng là thiết bị máy sấy du lịch duy nhất có thể sử dụng kết hợp cùng các loại đầu sấy co của các dòng Dyson Supersonic™ hoặc Dyson Supersonic Nural™ hiện có mà không phải tốn thêm chi phí.

Ngoài ra, Supersonic™ Travel còn có một ưu điểm cực kỳ tiện ích đó là hệ thống điện áp tự động điều chỉnh theo quốc gia điểm mà bạn đến, cho phép nó vận hành với công suất tối ưu ở bất kì đâu trên thế giới.

Tương tự như dòng máy sấy Supersonic™ tiêu chuẩn, máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel tích hợp công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh, liên tục đo nhiệt độ luồng khí 100 lần mỗi giây để ngăn chặn nguy cơ hư tổn do nhiệt. Đồng thời luồng khí cũng được tính toán chính xác giúp sấy khô nhanh chóng và đồng đều, từ đó giữ gìn độ khỏe khoắn và độ óng ả tự nhiên của mái tóc.

Có thể bạn chưa biết?

Chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, sau 10 năm, dòng máy sấy Dyson Supersonic™ đã tạo nên một bước ngoặt mới cho lĩnh vực máy sấy tóc, phá vỡ những khuôn mẫu thiết kế thông thường.

Với điểm đột phá nằm ở động cơ tốc độ cao của Dyson được đặt ngay tại tay cầm để tạo sự cân bằng tối ưu, kết hợp cùng luồng khí được thiết kế để sấy khô siêu tốc mà không cần đến nhiệt độ cao. Khả năng đo lường nhiệt độ luồng khí liên tục nhiều lần mỗi giây, công nghệ Kiểm soát Nhiệt thông minh loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hư tổn từ gốc và bảo toàn trọn vẹn độ bóng mượt vốn có của mái tóc. Được bảo chứng bởi nền tảng khoa học tóc chuyên sâu, mỗi chi tiết trên thiết bị Dyson Supersonic™ đều được tinh chỉnh để nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh trong mỗi lần sử dụng.

Hướng đến mục tiêu chăm sóc da đầu toàn diện hơn, Dyson cũng cải tiến và trình làng dòng sản phẩm máy sấy tóc thông minh Supersonic Nural™ tích hợp chế độ bảo vệ da đầu với tính năng tự động điều chỉnh nhiệt độ để nâng niu vùng da nhạy cảm này. Là một trợ thủ tạo kiểu thông minh tại gia, Supersonic Nural™ được chế tác để bảo vệ sức khỏe mái tóc từ gốc đến ngọn và và tạo điều kiện lý tưởng cho các sợi tóc con phát triển khỏe mạnh.

Không chỉ gói gọn trong không gian phòng tắm, máy sấy tóc mới từ Dyson mang đến giải pháp tạo kiểu tinh gọn, đưa toàn bộ công nghệ đột phá vào một diện mạo nhỏ nhắn, gọn nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng sấy tối ưu.

Một điểm cộng đáng giá của Supersonic Nural™ chính là sự kết nối liền mạch với các phụ kiện hiện có. Người dùng có thể dễ dàng kết hợp thiết bị cùng các đầu sấy từ dòng Supersonic™ hoặc Supersonic Nural™, để biến hóa kiểu tóc yêu thích tại bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.

Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành lý tương của người dùng trong mọi chuyến đi, giúp người dùng luôn tự tin với mái tóc khỏe mạnh, như ý, Dyson đã chính thức ra mắt phiên bản mới tiếp theo mang tên Supersonic™ Travel. Với Supersonic™ Travel dù đang ở phòng khách sạn, phòng chờ sân bay hay tại một điểm nghỉ dưỡng xa xôi thì mái tóc của bạn vẫn luôn được sấy khô an toàn và bóng khỏe. Đặc biệt, đii kèm với máy là các dòng sản phẩm dưỡng chuyên biệt được thiết kế để bảo vệ và phục hồi mái tóc trước sự biến chuyển của điều kiện khí hậu tại mỗi điểm dừng chân. Đó chính là xịt dưỡng tóc Dyson Omega™phiên bản mini, bộ đôi lý tưởng, giúp bảo vệ và bù đắp dưỡng chất thiết yếu cho mái tóc sau mỗi lần tạo kiểu.

Với cấu thành từ hỗn hợp dầu dưỡng tóc Dyson Oil7™ độc quyền từ Dyson, bao gồm 7 loại dưỡng chất giàu omega, trong đó có dầu chiết xuất từ hoa hướng dương được trồng ngay tại trang trại của Dyson, công thức dưỡng tóc này mang đến khả năng nuôi dưỡng sâu, giảm tình trạng xơ rối và bảo vệ tóc chắc khỏe, mượt mà khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt. Sự kết hợp này thiết lập một quy trình chăm sóc tóc toàn diện, bất kể ở nhà hay trên những chuyến đi xa.

Suốt một thập kỷ không ngừng nghiên cứu và áp dụng những hiểu biết chuyên sâu về khoa học tóc, luồng khí, kiểm soát nhiệt độ…, Dyson đã giải quyết những vấn đề thực tiễn trong việc chăm sóc tóc.

Thông qua việc ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật tân tiến vào hệ sinh thái sản phẩm, từ máy sấy tóc Supersonic™, máy tạo kiểu đa năng Airwrap™, máy duỗi tóc Corrale™, máy sấy duỗi Airstrait™ cho đến các dòng sản phẩm chăm sóc tóc Chitosan™, dưỡng tóc Omega™ và chăm sóc da đầu chuyên sâu Amino™… Dyson đã tái định nghĩa trải nghiệm tạo kiểu. Mỗi sản phẩm đều là minh chứng cho cam kết ưu tiên sức khỏe mái tóc, tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng mọi nhu cầu một cách linh hoạt.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel hiện chưa có mặt tại Việt Nam. Chi tiết về các công nghệ sắp ra mắt của Dyson, truy cập LINK.

Dyson Máy sấy tóc Supersonic™ Travel siêu nhỏ gọn máy sấy tóc du lịch Dyson

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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