Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc du lịch Supersonic™ Travel, nhỏ nhẹ hơn đến hơn 30%

Có thể bạn chưa biết? Chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, sau 10 năm, dòng máy sấy Dyson Supersonic™ đã tạo nên một bước ngoặt mới cho lĩnh vực máy sấy tóc, phá vỡ những khuôn mẫu thiết kế thông thường. Với điểm đột phá nằm ở động cơ tốc độ cao của Dyson được đặt ngay tại tay cầm để tạo sự cân bằng tối ưu, kết hợp cùng luồng khí được thiết kế để sấy khô siêu tốc mà không cần đến nhiệt độ cao. Khả năng đo lường nhiệt độ luồng khí liên tục nhiều lần mỗi giây, công nghệ Kiểm soát Nhiệt thông minh loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hư tổn từ gốc và bảo toàn trọn vẹn độ bóng mượt vốn có của mái tóc. Được bảo chứng bởi nền tảng khoa học tóc chuyên sâu, mỗi chi tiết trên thiết bị Dyson Supersonic™ đều được tinh chỉnh để nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh trong mỗi lần sử dụng. Hướng đến mục tiêu chăm sóc da đầu toàn diện hơn, Dyson cũng cải tiến và trình làng dòng sản phẩm máy sấy tóc thông minh Supersonic Nural™ tích hợp chế độ bảo vệ da đầu với tính năng tự động điều chỉnh nhiệt độ để nâng niu vùng da nhạy cảm này. Là một trợ thủ tạo kiểu thông minh tại gia, Supersonic Nural™ được chế tác để bảo vệ sức khỏe mái tóc từ gốc đến ngọn và và tạo điều kiện lý tưởng cho các sợi tóc con phát triển khỏe mạnh. Không chỉ gói gọn trong không gian phòng tắm, máy sấy tóc mới từ Dyson mang đến giải pháp tạo kiểu tinh gọn, đưa toàn bộ công nghệ đột phá vào một diện mạo nhỏ nhắn, gọn nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng sấy tối ưu. Một điểm cộng đáng giá của Supersonic Nural™ chính là sự kết nối liền mạch với các phụ kiện hiện có. Người dùng có thể dễ dàng kết hợp thiết bị cùng các đầu sấy từ dòng Supersonic™ hoặc Supersonic Nural™, để biến hóa kiểu tóc yêu thích tại bất cứ nơi nào họ đặt chân đến. Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành lý tương của người dùng trong mọi chuyến đi, giúp người dùng luôn tự tin với mái tóc khỏe mạnh, như ý, Dyson đã chính thức ra mắt phiên bản mới tiếp theo mang tên Supersonic™ Travel. Với Supersonic™ Travel dù đang ở phòng khách sạn, phòng chờ sân bay hay tại một điểm nghỉ dưỡng xa xôi thì mái tóc của bạn vẫn luôn được sấy khô an toàn và bóng khỏe. Đặc biệt, đii kèm với máy là các dòng sản phẩm dưỡng chuyên biệt được thiết kế để bảo vệ và phục hồi mái tóc trước sự biến chuyển của điều kiện khí hậu tại mỗi điểm dừng chân. Đó chính là xịt dưỡng tóc Dyson Omega™phiên bản mini, bộ đôi lý tưởng, giúp bảo vệ và bù đắp dưỡng chất thiết yếu cho mái tóc sau mỗi lần tạo kiểu. Với cấu thành từ hỗn hợp dầu dưỡng tóc Dyson Oil7™ độc quyền từ Dyson, bao gồm 7 loại dưỡng chất giàu omega, trong đó có dầu chiết xuất từ hoa hướng dương được trồng ngay tại trang trại của Dyson, công thức dưỡng tóc này mang đến khả năng nuôi dưỡng sâu, giảm tình trạng xơ rối và bảo vệ tóc chắc khỏe, mượt mà khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt. Sự kết hợp này thiết lập một quy trình chăm sóc tóc toàn diện, bất kể ở nhà hay trên những chuyến đi xa. Suốt một thập kỷ không ngừng nghiên cứu và áp dụng những hiểu biết chuyên sâu về khoa học tóc, luồng khí, kiểm soát nhiệt độ…, Dyson đã giải quyết những vấn đề thực tiễn trong việc chăm sóc tóc. Thông qua việc ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật tân tiến vào hệ sinh thái sản phẩm, từ máy sấy tóc Supersonic™, máy tạo kiểu đa năng Airwrap™, máy duỗi tóc Corrale™, máy sấy duỗi Airstrait™ cho đến các dòng sản phẩm chăm sóc tóc Chitosan™, dưỡng tóc Omega™ và chăm sóc da đầu chuyên sâu Amino™… Dyson đã tái định nghĩa trải nghiệm tạo kiểu. Mỗi sản phẩm đều là minh chứng cho cam kết ưu tiên sức khỏe mái tóc, tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng mọi nhu cầu một cách linh hoạt.