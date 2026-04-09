Nâng tầm quạt cầm tay, Dyson ra mắt HushJet™ Mini Cool Fan

Dyson ra mắt HushJet™ Mini Cool Fan

Sở hữu trọng lượng siêu nhẹ chỉ 212g cùng thời lượng pin lên đến 6 giờ, HushJet™ Mini Cool Fan giúp người dùng luôn thoải mái và mát mẻ trên mọi hành trình, bất kể ngày hay đêm. Nhờ động cơ DC không chổi than quay 65.000 vòng/phút, quạt có thể tạo ra luồng gió mạnh mẽ với tốc độ lên đến 25m/giây. Với 5 cấp độ gió cùng chế độ Boost tăng cường, HushJet™ Mini Cool Fan cho phép người dùng điều chỉnh khả năng làm mát theo từng nhu cầu - êm ái khi cần thư giãn hoặc tập trung làm việc, mạnh mẽ khi cần xua tan cái nóng và giải nhiệt tức thì.

Quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool Fan được bán ra với 3 màu sắc Ink/ Cobalt (Xanh mực/Xanh coban); Carnelian/Sky (Hồng ngọc tủy/Xanh da trời) và Stone/Blush (Màu đá/Hồng phấn).

Chỉ tương đương với đường kính của một mặt đồng hồ, 38mm, HushJet™ Mini Cool Fan sở hữu chuẩn mực thiết kế đúng chuẩn Dyson, đây cũng là chuẩn mà Dyson đồng bộ cho máy sấy tóc Supersonic r™, máy hút bụi PencilVac™, và mới nhất là quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool Fan.

Ngoài ra, công nghệ HushJet™ từ Dyson cũng tạo nên luồng gió mạnh mẽ lên đến 25 m/giây, mang lại hiệu quả làm mát tức thì, cho phép người dùng thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc bất chấp cái nóng oi ả. Dù bạn đang làm việc tại văn phòng, di chuyển trên đường hay hòa mình vào các hoạt động ngoài trời, quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool Fan luôn đồng hành, nhờ thiết kế thuận tiện ngay cả khi cầm tay, đặt bàn hay đeo trực tiếp.

HushJet™ Mini Cool Fann được kiểm soát tiếng ồn chặt chữ

Tiếng ồn của thiết bị cũng luôn được Dyson kiểm soát chặt chữ và với HushJet™ Mini Cool Fann cũng vậy. Nhờ tích hợp vòi phun HushJet™ vào quạt, đội ngũ kỹ sư đã tinh chỉnh các dải tần số nhằm loại bỏ tiếng rít chói tai và tiếng ồn của động cơ. Qua đó, sản phẩm mang lại trải nghiệm làm mát mạnh mẽ, đồng thời duy trì chất âm êm ái, dễ chịu.

Chia sẻ về sản phẩm này, bà Holly Holmes, Kỹ sư bộ phận Màu sắc, Vật liệu và Hoàn thiện (CMF) của Dyson cho biết: “Thông qua quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool Fan, chúng tôi mong muốn chế tác những lớp hoàn thiện bề mặt có thể khơi gợi các cung bậc cảm xúc và sự kết nối. Đó là những gam màu tương phản đầy bản lĩnh, tông trầm sang trọng hay sắc độ dịu nhẹ, thư thái. Bằng cách thổi hồn vào các cỗ máy kỹ thuật, chúng tôi đã đưa công nghệ trở nên gần gũi và phản chiếu bản sắc cá nhân một cách đậm nét.”

Đi cùng với đó là bộ phụ kiện đi kèm gồm đế nối phần cổ, giá đỡ kèm sạc, dây cáp USB-C

Đi cùng với đó là bộ phụ kiện gồm đế nối phần cổ, giá đỡ kèm sạc, dây cáp sạc USB-C và túi đựng tiện lợi. Người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng với các phụ kiện mua rời như giá đỡ đa năng giúp cố định quạt vào xe đẩy em bé, hay kẹp cài dành cho quai túi xách hoặc trang phục. Với hệ sinh thái phụ kiện này, việc mang theo luồng gió mát lành bên mình trở nên dễ dàng và phong cách hơn bao giờ hết.

Hiện quạt cầm tay HushJet™Mini Cool Fan chưa được mở bán chính thức tại Việt Nam.