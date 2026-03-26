Bộ 3 máy sấy và tạo kiểu tóc sắc màu mới Ceramic Apricot và Topaz từ Dyson

Theo Dyson, phiên bản màu Ceramic Apricot và Topaz sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, 26/3/2026.

Phiên bản màu giới hạn Ceramic Apricot và Topaz sẽ nổi bật với tông cam quýt rực rỡ, pha lẫn sắc hồng mơ dịu nhẹ và được điểm xuyết bằng những ánh vàng kim đa sắc. Để đưa ra sắc màu này, đội ngũ thiết kế đã nghiên cứu ý nghĩa về mặt thiên văn, thị giác và hiệu ứng tâm lý của bảng màu này, và đặt ra câu hỏi: Ánh nắng có thể khơi gợi ký ức và cảm xúc như thế nào, và mùa hè mang ý nghĩa đặc biệt gì đối với mỗi người? Từ đó, họ khám phá các dấu ấn cảm quan đặc trưng của mùa hè và hiệu ứng cảm xúc mà chúng tạo ra: trong ánh vàng dịu nhẹ của buổi chiều tà, ta cảm nhận được sự sảng khoái khi thưởng thức một món uống mát lạnh và sự ấm áp của ánh mặt trời chạm vào làn da.

Ngày Hạ chí là ngày duy nhất trong năm mà cảm giác rộn ràng và tươi mới của mùa hè như kéo dài bất tận. Phiên bản màu Ceramic Apricot và Topaz được thiết kế để lưu giữ cảm giác ấy. Với lớp hoàn thiện tựa gốm mịn màng khi chạm tay, những điểm nhấn kim loại lấp lánh bắt sáng, cùng với sự tương phản sinh động của các tông màu rực rỡ, phiên bản màu này khéo léo lồng ghép hơi thở của mùa hè vào chu trình làm tóc của bạn trong suốt cả năm.

Chia sẻ về phiên bản sắc màu mới, bà Amelia Ayerst, Quản lý Thiết kế Màu sắc và Chất liệu tại Dyson cho biết: “Khi nghiên cứu về ngày hạ chí, chúng tôi đã được truyền cảm hứng bởi sự chuyển biến của ánh sáng ban ngày – từ cường độ ánh sáng, nhiệt độ đến phổ màu. Từ dữ liệu đó, chúng tôi pha trộn các sắc tố mô phỏng những bước sóng ánh sáng rõ nét nhất vào thời điểm bình minh, giữa trưa và hoàng hôn như: sắc mơ ấm, cam cháy và hồng tươi tắn. Kết quả tạo nên một bảng màu gợi lên cảm giác tự do, nguồn năng lượng tươi mới và niềm hứng khởi – tái hiện sự sống động và rực rỡ của ánh mặt trời, mang hơi thở của thiên nhiên vào quá trình chăm sóc tóc mỗi ngày.”

Mỗi bước trong quy trình tạo kiểu với Dyson đều là một trải nghiệm đa giác quan

Từ lâu, Dyson không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những chiếc máy sấy tóc đơn thuần, mà từ âm thanh vận hành êm ái được tinh chỉnh để loại bỏ các tần số gắt, cho đến việc kết nối Bluetooth giúp tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân, cũng như làm thế nào để tạo nên độ bồng bềnh cho kiểu tóc xoăn hoàn hảo… mỗi bước trong quy trình tạo kiểu với Dyson đều là một trải nghiệm đa giác quan mà chỉ những ai thật sự trải nghiệm mới hiểu.

Triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong thiết kế màu sắc, chất liệu và lớp hoàn thiện của từng thiết bị, khi mỗi máy đều được chế tác nhằm nâng tầm không gian sống và biến những hoạt động thường ngày của người dùng trở nên thực sự đặc biệt.

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™

Ở máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ phiên bản màu mới được trang bị động cơ Hyperdymium mạnh gấp 2 lần, đây là động cơ mạnh nhất và nhanh nhất trong các dòng máy tạo kiểu của Dyson. Máy tạo kiểu tóc đa năng thế hệ mới Dyson Airwrap Co-anda 2x™ không chỉ sở hữu động cơ siêu mạnh làm tăng gấp đôi áp suất luồng khí, giúp sấy khô nhanh hơn và uốn tóc dễ dàng hơn. Máy còn mang đến khả năng tạo kiểu 6 trong 1, cho phép người dùng uốn, sấy, tạo tóc gợn sóng, duỗi, làm phồng tóc mà không gây hư tổn.

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ phiên bản màu Ceramic Apricot và Topaz hiện đã có mặt tại các cửa hàng Dyson Việt Nam trên khắp cả nước và website https://www.dyson.vn/vi-VN/ với giá bán 17,990,000 đồng.

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait™

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait™ sử dụng không khí để kéo thẳng và duỗi tóc từ lúc còn ướt đến khi khô, giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt độ cao và lực kéo mạnh. Dyson Airstrait™ được thiết kế phù hợp với nhiều loại tóc, giúp người dùng có được kiểu tóc thẳng mượt, với độ phồng tự nhiên và chuyển động sống động.

Máy sấy duỗi Dyson Airstrait™ màu Ceramic Apricot và Topaz cũng đã hiện diện tại các cửa hàng Dyson Việt Nam trên khắp cả nước và website https://www.dyson.vn/vi-VN/ với giá bán 14,490,000 đồng.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Nural™

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Nural™ hiện đang là máy sấy tóc thông minh nhất của Dyson tích hợp cảm biến Nural™ đo lường khoảng cách giữa máy và tóc, duy trì nhiệt độ ổn định để bảo vệ da đầu khỏe mạnh và cải thiện độ bóng mượt tự nhiên cho tóc. Bên cạnh đó, các đầu phụ kiện của máy được cải tiến để tự động ghi nhớ thói quen tạo kiểu của người sử dụng, giúp đơn giản hóa chu trình tạo kiểu bằng cách ghi nhớ các cài đặt từ lần sử dụng gần nhất của người dùng.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Nural™ màu Ceramic Apricot và Topaz hiện đã có mặt tại các cửa hàng Dyson Việt Nam trên khắp cả nước và website https://www.dyson.vn/vi-VN/ với giá bán 12,990,000 đồng.