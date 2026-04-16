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Robot hút bụi lau nhà Dyson biết nhìn thấy vết bẩn bạn không thấy và tự lau sạch đến khi hết

Hiền Ngô

Hiền Ngô

15:34 | 16/04/2026
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Robot hút bụi lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub™ AI vận hành tự động trong không gian phòng khách hiện đại, kết hợp hút bụi khô và lau ướt trong cùng một thiết bị. Giá bán lẻ tại Việt Nam từ ngày 3 tháng 4 năm 2026 là 35.990.000 đồng.

Ánh sáng xanh kỳ lạ đó đang làm gì trên sàn nhà bạn?

Ánh đèn LED màu xanh lạnh phát ra từ hệ thống camera phía trước thân máy đang quét dọc bề mặt sàn gỗ, và những mảnh vụn giấy trắng chỉ cách vài chục centimét chưa kịp "trốn" đã bị ghi nhận. Đây không phải hiệu ứng hình ảnh mà là công nghệ thị giác AI thực sự đang hoạt động, kết hợp camera độ phân giải cao với ánh sáng xanh tựa laser để phát hiện các vết bẩn và bụi mịn mà mắt thường gần như không nhận ra trong điều kiện ánh sáng sinh hoạt thông thường.

Robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai dùng đèn LED xanh và camera AI phát hiện vụn rác trên sàn gỗ tại Việt Nam
Robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai dùng đèn LED xanh và camera AI phát hiện vụn rác trên sàn gỗ tại Việt Nam

Dyson Spot+Scrub™ Ai nhận diện gần 200 loại vật thể và chất bẩn phổ biến trong nhà, từ sợi tóc, mảnh vụn thức ăn đến vết nhầy trên sàn. Điểm khác biệt so với các robot hút bụi thông thường nằm ở chỗ sau khi phát hiện vết bẩn, robot không chỉ đi qua một lần rồi tiếp tục lộ trình mà thực hiện tối đa 15 lần làm sạch tập trung tại cùng một vị trí, dùng camera HD theo dõi liên tục cho đến khi vết bẩn biến mất hoàn toàn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.

Bên dưới lớp vỏ nhựa tối màu là cả một công trình kỹ thuật thu nhỏ, đây là thứ ẩn bên dưới lớp vỏ nhựa tối màu của Dyson Spot+Scrub™ Ai, một mê cung bo mạch điều khiển, hệ thống dây dẫn, bình chứa nước và cơ cấu dẫn động con lăn ướt màu xanh đặc trưng được Dyson nén chặt vào thân máy có chiều cao chỉ 110mm. Mỗi linh kiện trong khung hình này đều có nhiệm vụ riêng trong chuỗi hoạt động phát hiện vết bẩn, lau sạch và tự vệ sinh mà người dùng chỉ cần nhấn một nút để kích hoạt toàn bộ.

Cấu trúc nội tạng robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai gồm bo mạch điều khiển, bình chứa nước và cơ cấu con lăn ướt màu xanh bên trong thân máy cao 110mm
Cấu trúc nội tạng robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai gồm bo mạch điều khiển, bình chứa nước và cơ cấu con lăn ướt màu xanh bên trong thân máy cao 110mm

Dyson bắt đầu nghiên cứu robot dọn dẹp từ những năm 1990 và giới thiệu nguyên mẫu DC06 đầu tiên vào năm 2001. Hành trình hơn hai thập kỷ đó kết tinh trong thân máy này, nơi cảm biến DToF LiDAR điều hướng không gian, hệ thống laser kép nhận diện vật cản, bình nước sạch 2,3 lít và bình nước bẩn 2,1 lít cùng tồn tại trong chiều sâu vỏn vẹn 370mm. Đây cũng là lý do con lăn ướt của robot có thể tự làm sạch bằng nước nóng sau mỗi vòng quay trong khi máy vẫn đang di chuyển, thay vì phải dừng lại để xử lý như nhiều thiết kế truyền thống.

Nhỏ gọn vừa lòng bàn tay nhưng bên trong là 100 ngày không cần đổ bụi

Nhỏ gọn vừa lòng bàn tay nhưng bên trong chứa đựng công nghệ lọc bụi mà Dyson mất nhiều thập kỷ để hoàn thiện. Hộp chứa bụi trong suốt với lõi lọc màu xanh đặc trưng có khả năng giữ lại 99,5% các hạt bụi siêu nhỏ xuống đến 0,1 micron, tương đương phần lớn các tác nhân gây dị ứng và bụi mịn trong không khí sinh hoạt. Thiết kế vỏ trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy lượng bụi tích lũy bên trong mà không cần mở nắp, trong khi hệ thống 10 trục lốc xoáy Dyson Root Cyclone tách ly bụi khỏi luồng khí và đẩy vào khoang chứa mà không làm bít lọc theo thời gian.

Hộp chứa bụi trong suốt tích hợp lõi lọc xanh của robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai, lưu trữ bụi lên đến 100 ngày và lọc 99,5% hạt bụi siêu nhỏ
Hộp chứa bụi trong suốt tích hợp lõi lọc xanh của robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub Ai, lưu trữ bụi lên đến 100 ngày và lọc 99,5% hạt bụi siêu nhỏ

Điều khiến hộp chứa bụi này khác biệt so với phần lớn robot trên thị trường nằm ở sức chứa thực tế, với khả năng lưu trữ lượng bụi tích lũy trong suốt 100 ngày vận hành liên tục trước khi cần xả. Và khi đến lúc xả, toàn bộ quá trình diễn ra tự động tại trạm sạc thông qua hệ thống đổ rác vệ sinh, người dùng không cần chạm tay vào bụi bẩn lần nào.

Dyson Spot+Scrub™ Ai hiện có mặt tại Việt Nam từ ngày 3 tháng 4 năm 2026 với giá bán lẻ 35.990.000 đồng, hỗ trợ đặt lịch lắp đặt tận nơi qua dịch vụ Dyson Concierge theo hotline 1800 646 442 hoặc tại dyson.vn
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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