Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel chính thức lên kệ tại Việt Nam

Cũng như có thể trở thành bạn đồng hành với người dùng trong những buổi tập gym hàng ngày, những kỳ nghỉ cuối tuần ngắn hay chuyến đi dài ngày, phá vỡ mọi ranh giới của việc làm đẹp, để người dùng luôn xuất hiện với diện mạo và tâm trạng tuyệt vời nhất mọi lúc, mọi nơi.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel có thiết kế nhỏ gọn hơn 32% và nhẹ hơn 25% so với dòng máy sấy Dyson Supersonic™ tiêu chuẩn

Điện tử và Ứng dụng trước đó đã thông tin, máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel có thiết kế nhỏ gọn hơn 32% và nhẹ hơn 25% so với dòng máy sấy Dyson Supersonic™ tiêu chuẩn, cùng trọng lượng chưa bằng một lon nước giải khát, chiếc máy sấy mới này dễ dàng nằm gọn trong túi xách, hành lý xách tay hay hành lý ký gửi.

Điều đáng nói là dù rất nhỏ gọn nhưng máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel vẫn mang đến trải nghiệm sấy nhanh ấn tượng vốn đã làm nên tên tuổi của Dyson. Đây cũng là thiết bị máy sấy du lịch duy nhất có thể sử dụng kết hợp cùng các loại đầu sấy sẵn có của các dòng Dyson Supersonic™ hoặc Dyson Supersonic Nural™ hiện có. Đặc biệt, hệ thống điện áp tự động điều chỉnh theo quốc gia điểm đến, cho phép sản phẩm vận hành với công suất tối ưu ở mọi nơi trên thế giới.

Với máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel , dù ở nhà hay trên từng chuyến đi, bạn vẫn có thể nâng niu và tự tin với mái tóc của mình.

Đánh giá về sản phẩm mới nhất của thương hiêu, bà Irinel de Leon, Đại sứ phong cách toàn cầu của Dyson, cho biết: “Xu hướng hiện nay đang nghiêng về những kiểu tóc du lịch không cầu kỳ nhưng vẫn gây ấn tượng, chẳng hạn như như kiểu tóc xoăn sóng lơi nhẹ nhàng. Sử dụng dòng máy sấy Supersonic™ Travel mới, người dùng có thể tự tay tạo kiểu tóc yêu thích với độ bóng mượt đáng kinh ngạc. Đây là giải pháp hoàn hảo cho mọi điều kiện thời tiết, từ những miền nhiệt đới ẩm ướt đến bầu không khí khô hanh trên khoang máy bay. Bên cạnh đó, luồng khí chuẩn xác sẽ giúp tạo độ phồng cho chân tóc và làm mượt đuôi tóc một cách hiệu quả. Giờ đây, những tín đồ mê dịch chuyển có thể tự tin tận hưởng mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng nhưng vẫn vô cùng tự nhiên.”