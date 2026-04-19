Dyson Spot+Scrub Ai, robot hút bụi lau nhà thông minh đầu tiên của Dyson

Dyson Spot+Scrub™ Ai là sản phẩm robot đầu tiên của hãng tích hợp đồng thời khả năng hút bụi và lau sàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện và xử lý các vết bẩn khó nhìn thấy trong không gian sống.

Theo công bố, Dyson Spot+Scrub™ Ai được phát triển như một giải pháp làm sạch toàn diện, cho phép thiết bị tự động phát hiện, xử lý, kiểm tra và lặp lại quy trình làm sạch cho đến khi bề mặt đạt trạng thái sạch hoàn toàn.

Robot kết hợp công nghệ thị giác máy tính, hệ thống điều hướng thông minh và đầu lăn ướt tự làm sạch, giúp tối ưu hiệu quả vận hành trong môi trường gia đình hiện đại.

Spot+Scrub™ Ai. Ảnh: Dyson

Chia sẻ về Spot+Scrub™ Ai, nhà sáng lập James Dyson cho biết đội ngũ kỹ sư của hãng đã nghiên cứu robot dọn dẹp từ những năm 1990 và liên tục cải tiến công nghệ qua nhiều thế hệ. Với Spot+Scrub™ Ai, hãng tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận diện và xử lý vết bẩn bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bền bỉ, linh hoạt trong nhiều điều kiện không gian khác nhau.

Điểm nổi bật của Spot+Scrub™ Ai nằm ở hệ thống nhận diện vết bẩn bằng AI. Robot sử dụng camera độ phân giải cao kết hợp ánh sáng xanh để phát hiện bụi mịn, vết bẩn và các dấu vết khó quan sát bằng mắt thường.

Spot+Scrub™ Ai sử dụng hệ thống nhận diện vết bẩn bằng AI. Ảnh: Dyson

Hệ thống này có thể nhận diện gần 200 loại vật thể và chất bẩn, từ rác vụn, vết nước đến các vật cản phổ biến như dây cáp hay tất. Dựa trên dữ liệu thu thập, robot tự động điều chỉnh phương thức làm sạch theo thời gian thực và tiếp tục xử lý cho đến khi bề mặt được làm sạch hoàn toàn.

Thiết bị vận hành theo chu trình ba bước gồm phát hiện, xử lý và kiểm tra. Sau mỗi lần làm sạch, robot sẽ quét lại khu vực vừa xử lý để đảm bảo không còn vết bẩn sót lại. Trong trường hợp phát hiện vết bẩn cứng đầu, máy có thể lặp lại quy trình làm sạch tại cùng một vị trí nhiều lần, tối đa 15 lần, nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

Spot+Scrub™ Ai vận hành theo chu trình ba bước. Ảnh: Dyson

Ngoài khả năng làm sạch thông minh, Dyson Spot+Scrub™ Ai còn tích hợp hệ thống điều hướng chính xác dựa trên công nghệ LiDAR kết hợp với AI. Robot có thể lập bản đồ không gian sống, tự động phân chia và gắn nhãn các phòng, từ đó giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và tùy chỉnh khu vực làm sạch thông qua ứng dụng MyDyson™. Hệ thống laser kép và phần mềm thích ứng cho phép thiết bị nhận diện và tránh chướng ngại vật, đảm bảo quá trình vận hành liên tục, hạn chế va chạm.

Người dùng có thể kích hoạt chế độ làm sạch từng điểm thông qua ứng dụng, chỉ định chính xác vị trí cần xử lý. Sau mỗi chu trình, robot cung cấp bản đồ làm sạch chi tiết, hiển thị khu vực đã vệ sinh và những điểm gặp vật cản, giúp nâng cao khả năng kiểm soát và theo dõi.

Spot+Scrub™ Ai có thể được điều khiển thông qua ứng dụng. Ảnh: Dyson

Một trong những cải tiến đáng chú ý là đầu lăn ướt tự làm sạch. Con lăn sử dụng sợi microfibre và được cấp nước nóng liên tục qua hệ thống 12 điểm. Trong quá trình hoạt động, con lăn vừa làm sạch bề mặt sàn vừa tự làm sạch sau mỗi vòng quay, đảm bảo chỉ sử dụng nước sạch khi tiếp xúc với sàn. Công nghệ này giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu, đồng thời hạn chế vi khuẩn và mùi khó chịu.

Sau khi hoàn tất quá trình lau, con lăn tiếp tục được làm sạch bằng nước nóng ở nhiệt độ 60°C và sấy khô bằng luồng khí nóng 45°C. Quy trình này giúp hạn chế nấm mốc, tăng độ bền của vật liệu và duy trì hiệu suất làm sạch ổn định.

Thiết bị cũng được thiết kế để làm sạch sát mép tường, một khu vực thường khó tiếp cận. Con lăn có thể mở rộng thêm 40mm so với vị trí ban đầu, giúp robot tiếp cận sát chân tường và các góc khuất, nơi bụi bẩn dễ tích tụ.

Dyson Spot+Scrub™ Ai được thiết kế để làm sạch sát mép tường. Ảnh: Dyson

Về hệ thống xử lý rác, Dyson Spot+Scrub™ Ai sử dụng trạm chứa bụi không túi với công nghệ lốc xoáy Dyson Root Cyclone™. Hệ thống gồm 10 trục lốc xoáy mạnh mẽ, cho phép thu gom và nén bụi khô một cách hiệu quả. Robot có thể tự động đổ rác vào trạm chứa, giúp người dùng giảm tần suất vệ sinh thủ công. Theo công bố, dung tích trạm chứa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lên đến 100 ngày.

Kỹ sư trưởng Jake Dyson cho biết sản phẩm hướng đến việc thay thế hoàn toàn các thao tác dọn dẹp thủ công, đặc biệt là việc lau sàn. Bằng cách kết hợp hút bụi và lau sàn trong một thiết bị duy nhất, robot giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh trong gia đình.

Dyson Spot+Scrub™ Ai chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 3/4/2026. Ảnh: Dyson

Tại Việt Nam, Dyson triển khai dịch vụ Dyson Concierge dưới hình thức đặt lịch hẹn, hỗ trợ người dùng trong quá trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.

Dyson Spot+Scrub™ Ai chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 3/4/2026 với giá niêm yết 35.990.000 đồng. Sự xuất hiện của sản phẩm đánh dấu bước mở rộng của Dyson trong phân khúc robot dọn dẹp thông minh, đồng thời cho thấy xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết bị gia dụng ngày càng rõ nét.