Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Theo nhà sản xuất, sản phẩm được trang bị tính năng xoay đa chiều (90° ngang, 120° dọc), cùng 12 tốc độ và 4 chế độ vận hành linh hoạt, cùng với cảm biến nhiệt độ tích hợp và chế độ Eco, nhờ đó mà Quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm có thể tự động điều chỉnh tốc độ gió theo nhiệt độ môi trường, mang lại hiệu quả làm mát tối ưu và tiết kiệm điện năng.

Với khả năng tạo luồng gió thổi xa đến 30m, tốc độ gió tối đa đạt 7,5 m/s nhờ công nghệ Tri-Cyclonic, kết hợp cùng chuyển động xoay ngang 90° và dọc 120°, luồng gió được phân bổ rộng, bao phủ nhiều khu vực trong không gian, mang lại cảm giác mát mẻ tự nhiên và dễ chịu.

Quạt có 12 tốc độ gió cùng 4 chế độ vận hành (Chế độ Thường, Chế độ Eco, Chế độ Turbo, Chế độ Ngủ nâng cao) cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Khi bật chế độ Eco, quạt tuần hoàn không khí của Levoit tích hợp cảm biến nhiệt độ giúp tự động điều chỉnh 12 tốc độ gió phù hợp theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường trong thời gian thực. Cùng với đó, chế độ Eco giúp tối ưu hiệu suất vận hành bằng cách cân bằng giữa nhu cầu làm mát và mức tiêu thụ điện năng. Cơ chế này hỗ trợ thiết bị hoạt động ổn định, đồng thời hạn chế việc sử dụng năng lượng không cần thiết trong quá trình vận hành.

Để mang đến nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau, Levoit chú trọng yếu tố vận hành êm ái với độ ồn từ khoảng 20-52dB, góp phần duy trì không gian yên tĩnh cho nghỉ ngơi, làm việc hoặc giấc ngủ. Cùng với thiết kế quạt có thể chuyển đổi linh hoạt từ dạng quạt đứng (110cm) và quạt để bàn (70cm), phù hợp với nhiều không gian và mục đích khác nhau.

Ngoài thiết kế đẹp, lắp đặt không cần dụng cụ cũng là điểm cộng giúp việc người dùng có thể dễ dàng thiết lập ngay từ lần đầu sử dụng. Các bộ phận có thể tháo rời, hỗ trợ quá trình vệ sinh và bảo trì thuận tiện, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, 24/03/2026 với giá 3.990.000 đồng trên các sàn thương mại điện tử chính hãng của Levoit và cửa hàng bán lẻ toàn quốc.